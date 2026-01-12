newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 07:34
Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό και το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται με τις νεότερες γενιές να αναμένεται να επωμιστούν σημαντικά βάρη.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Η γεωπολιτική αστάθεια, η κλιματική αλλαγή, το δημογραφικό πρόβλημα και οι μεγάλες παγκόσμιες ανισορροπίες χρέους θα αποτελέσουν τους κυριότερους κινδύνους για την οικονομία στο μέλλον. Ιδιαίτερα το δημογραφικό οδηγεί μια ολοένα μικρότερη ομάδα νέων – συρρικνωμένη ως ποσοστό του πληθυσμού – να εκτεθεί σε μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας, παραγωγή, εθνική ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.

Βραδυφλεγής «βόμβα» το δημογραφικό. Η Ελλάδα γερνάει και την ίδια ώρα η γονιμότητα συρρικνώνεται και τα ποσοστά ατεκνίας αυξάνονται.

Η έκθεση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ): «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας στο τέλος του 2025», εξετάζει σε βάθος τα μακροοικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές και εφιστά την προσοχή σε ορισμένος δείκτες.

Σύμφωνα με την έκθεση βραδυφλεγή κίνδυνο συνιστά η μείωση των γεννήσεων.

Κοινωνικές προκλήσεις

Στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 οι θάνατοι είναι σταθερά περισσότεροι από τις γεννήσεις (+4,3 χιλ. το 2011, +58,5 χιλ. το 2024) και θα συνεχίσουν να είναι σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμη και αν η πτωτική πορεία των γεννήσεων ανακοπεί, τις αμέσως επόμενες δεκαετίες.

Μέσα σε 15 χρόνια η μείωση ξεπερνά το 38% και ο δείκτης γονιμότητας παραμένει στο 1,3 παιδιά ανά γυναίκα πολύ χαμηλότερα από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβολές των Ηνωμένων Εθνών (2024) και της Eurostat (EUROPOP-2023) για την περίοδο 2025-2050, διαπιστώνεται μια σύγκλιση στην εκτίμηση ότι το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων στην Ελλάδα είναι μη αναστρέψιμο.

Η έλλειψη σταθερής και επαρκούς κατοικίας, η απουσία προβλεψιμότητας στο οικονομικό τους μέλλον και η αδυναμία διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος ασφάλειας οδηγούν πολλούς νέους στην αναβολή ή την εγκατάλειψη της σκέψης για οικογένεια.

Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060

Κακός οιωνός

Ανησυχητικά είναι και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Palmos Analysis, για λογαριασμό του «Ελεύθερου Τύπου», που εξετάζει τις δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές με ορισμένα από τα στοιχεία να είναι ιδιαίτερα  δυσοίωνα.

Για παράδειγμα, οι νέοι, και ειδικότερα οι νέες γυναίκες, είναι πιο επιφυλακτικές ή αρνητικές απέναντι στην ιδέα της απόκτησης παιδιών σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Συγκεκριμένα, τέσσερις στις δέκα Ελληνίδες ηλικίας έως 34 ετών δεν θέλουν ή δεν ξέρουν αν θέλουν να κάνουν παιδιά δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, την αυτονομία και τους προσωπικούς στόχους, πριν από τη δημιουργία οικογένειας.

Οι νέοι άνδρες είναι πιο θετικοί απέναντι στο ενδεχόμενο να γίνουν γονείς απ’ ό,τι οι γυναίκες, ανατρέποντας τα στερεότυπα πολλών χρόνων που ήθελαν τις δεύτερες να νιώθουν πιο έντονα την ανάγκη αυτή.

Γιατί δεν κάνουν παιδιά

Στη «μεγάλη εικόνα», το 65% των νέων έως 34 ετών δηλώνουν πως θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, ένα 24% λέει «όχι» και ένα 11% «δεν είμαι σίγουρος/η».

Τρεις στους τέσσερις νέους έως 34 ετών δεν έχουν παιδιά, ενώ στις γυναίκες 35-44 ετών το ποσοστό είναι 28%, αγγίζοντας τα όρια γονιμότητας.

Στο ερώτημα «ποιος/ποιοι θα λέγατε ότι είναι ο βασικός λόγος/οι για τους οποίους δεν θέλετε να αποκτήσετε παιδιά ή δεν είστε σίγουρος/η» τα αποτελέσματα δεν προκαλούν καμία έκπληξη.

Πρώτη και με διαφορά είναι η απάντηση «δεν θα τα βγάλω πέρα» με ποσοστό 34%. Ακολουθεί με 21% «για προσωπικούς λόγους». Στην τρίτη θέση (19%) ισοψηφούν «δεν είμαι έτοιμος/η για το ρόλο του γονέα» και «θεωρώ ότι θα στερηθώ την προσωπική και κοινωνική ζωή/τον τρόπο ζωή μου».

Gen Z και Millennials θα επωμιστούν μεγαλύτερα βάρη

Η δημογραφική αλλαγή φέρνει στο προσκήνιο και άλλες προκλήσεις όπως τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ταμείων, την θωράκιση των συστημάτων υγείας, τον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τις προκλήσεις αυτές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι (Gen Z και Millennials) που θα κληθούν να αποτελέσουν τη «μικρή βάση» μιας αντίστροφης πυραμίδας, στηρίζοντας έναν δυσανάλογα μεγάλο πληθυσμό ηλικιωμένων.

Κάπως έτσι, οι σημερινοί σαρανταπεντάρηδες και κάτω θα αντιμετωπίσουν πιέσεις για υψηλότερες εισφορές, προκειμένου να χρηματοδοτούνται οι συντάξεις και το σύστημα υγείας ενός γηράσκοντος πληθυσμού.

Τις προκλήσεις του δημογραφικού θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι (Gen Z και Millennials)

Οι άλλοι δείκτες

Κατά τα άλλα, σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΠΕ, η ελληνική οικονομία κινείται σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης, με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να ανέρχεται στο 2% το γ΄ τρίμηνο του 2025 και την πρόβλεψη για το σύνολο του έτους να διαμορφώνεται στο 2,1%. Η ανάπτυξη τροφοδοτείται από την ιδιωτική κατανάλωση και την ενίσχυση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, υποβοηθούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν (τρόφιμα και υπηρεσίες), ενώ τα ενοίκια κατέγραψαν υψηλή αύξηση το α΄ εξάμηνο του 2025. Η άνοδος του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος είναι συνεχής, αλλά ο ρυθμός βελτίωσης δεν είναι αρκετά υψηλός για την αποκατάσταση των απωλειών κυρίως της μνημονιακής περιόδου. Συνεπώς, η καταναλωτική εμπιστοσύνη δείχνει αρνητική εξέλιξη, η οποία όμως εκτιμάται ότι θα ανακάμψει από τα ενισχυτικά δημοσιονομικά μέτρα που θα ενεργοποιηθούν το 2026, αλλά και από την αναμενόμενη αύξηση του μισθολογικού κόστους.

Στο εξωτερικό ισοζύγιο, καταγράφεται βελτίωση λόγω της μείωσης των τιμών καυσίμων και της ανόδου του τουρισμού, όμως οι εξαγωγές αγαθών αντιμετωπίζουν αβεβαιότητες, παρόλο που είναι εξαιρετικά ανθεκτικές. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί βασικό ανασχετικό παράγοντα της ανάπτυξης. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις είναι ξανά ισχυρές, όπως είναι σαφής και η αναζωογόνηση της θέσης της ελληνικής βιομηχανίας στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Economy
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γίνει φέτος η πρώτη «έξοδος» της Ελλάδας στις αγορές

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γίνει φέτος η πρώτη «έξοδος» της Ελλάδας στις αγορές

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Σύνταξη: Το ουτοπικό σενάριο του μέλλοντος – Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία
Ο Έλον Μασκ ξέρει… 11.01.26

Το ουτοπικό σενάριο για τους συνταξιούχους του μέλλοντος - Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία

Η αποταμίευση για τη σύνταξη είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους για εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον πλανήτη. Η ανάγκη για ρεαλιστικό σχέδιο είναι μεγαλύτερη από ποτέ καθώς η κρατική σύνταξη τείνει να καλύπτει πλέον μόνο τις βασικές ανάγκες αλλά, ο Έλον Μασκ έχει άλλη… άποψη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χειμερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ
Τεστ αντοχών 11.01.26

Συγκρατημένοι αισιόδοξοι οι έμποροι για τις χειμερινές εκπτώσεις - Στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ

Οι ετήσιες πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, με μια εκτιμώμενη αύξηση της τάξης του 5%, σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ
Τεχνολογία 12.01.26

Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ

Οι millennials υπήρξαν οι πρωταγωνιστές της πρώιμης ψηφιακής εποχής και βίωσαν την μετάβαση από ένα διαδίκτυο κοινοτήτων και προσωπικών ιστολογίων σε ένα παγκόσμιο, αλγοριθμικά καθοδηγούμενο οικοσύστημα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;
Τεχνητή Νοημοσύνη 12.01.26

Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;

Όταν το Ex Machina βγήκε στις αίθουσες, έμοιαζε με ψυχρό tech-θρίλερ για το μέλλον. Δώδεκα χρόνια μετά, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί και σχεδιάζει, η ταινία του Άλεξ Γκάρλαντ μοιάζει λιγότερο προφητεία και περισσότερο ρεαλιστική αποτύπωση του παρόντος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος
Συνάντηση αγροτών-πρωθυπουργού 12.01.26

Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος

Στην πιο κρίσιμη στιγμή του βρίσκεται το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κινήματος με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό να περιβάλλεται από προσδοκίες, αγκάθια αλλά και δυσκολίες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο