Μεγάλες προκλήσεις: Στεγαστικό και δημογραφικό, δρόμοι παράλληλοι – Κόστος στέγασης και οικογενειακές αποφάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Δεκεμβρίου 2025 | 18:34

Μεγάλες προκλήσεις: Στεγαστικό και δημογραφικό, δρόμοι παράλληλοι – Κόστος στέγασης και οικογενειακές αποφάσεις

Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται... Δημογραφικό και στεγαστικό κρίση συναντιούνται σε έναν δρόμο τραχύ

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Στεγαστικό και δημογραφικό, δύο δρόμοι που ενώνονται. Συνδέονται άμεσα και αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που πλήττει κυρίως τους νέους.

Μείζον πρόβλημα παραμένει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα η οποία  βλάπτει σοβαρά το δημογραφικό

Η κρίση στην αγορά κατοικίας λειτουργεί ως ένας από τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες για τη δημιουργία οικογένειας και την αύξηση της γεννητικότητας, επιδεινώνοντας έτσι το ήδη σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Ακριβή μου… στέγη

Η ραγδαία αύξηση των τιμών αγοράς και των ενοικίων (σε ορισμένες περιοχές εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 40%-50% από το 2018), σε συνδυασμό με τη μη ανάλογη αύξηση των εισοδημάτων, καθιστά την προσιτή στέγη δύσκολη υπόθεση, ειδικά για τα νέα ζευγάρια.

Όταν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος δαπανάται για τη στέγαση (η Ελλάδα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά), οι νέοι αναβάλλουν σημαντικές αποφάσεις ζωής, όπως ο γάμος ή η απόκτηση παιδιών.

Το πρόβλημα της ακριβής στέγασης δυσκολεύει τους νέους να αυτονομηθούν και να φύγουν από το πατρικό σπίτι, καθυστερώντας έτσι την έναρξη του δικού τους νοικοκυριού, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον δείκτη γονιμότητας.

Αν και το στεγαστικό είναι κρίσιμο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στο δημογραφικό, όπως:

  • Οικονομική ανασφάλεια και υψηλό κόστος διαβίωσης γενικότερα
  • Η προτεραιότητα που δίνεται στην καριέρα
  • Η έλλειψη υποστηρικτικών κοινωνικών δομών (π.χ., παιδικοί σταθμοί, ευελιξία εργασίας)

Αύξηση των τιμών αγοράς και των ενοικίων

Μια ενιαία δομική κρίση

Σε σχετική της ανάλυση, η BluPeak Estate Analytics σημειώνει ότι «η στέγαση, η υπογεννητικότητα και το ευρύτερο δημογραφικό πρόβλημα δεν αποτελούν τρεις ξεχωριστές προκλήσεις. Αποτελούν μία ενιαία δομική κρίση που ξεκινά από την αδυναμία των νέων να εξασφαλίσουν κατοικία και καταλήγει σε μια άμεση απειλή για το μέλλον της χώρας.

Έτσι, η στέγη βρίσκεται πλέον στο κέντρο της συζήτησης για τη δημογραφική μας επιβίωση, καθώς η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία λειτουργεί ως βασική προϋπόθεση για την οικογενειακή διαμόρφωση και τη συνοχή της κοινωνίας».

Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας οι νέοι υποχρεώνονται να δαπανούν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους στο ενοίκιο ή να παραμένουν εξαρτημένοι από την πατρική στέγη, ακόμα και μετά τα 30 έτη.

Οι αλήθεια των αριθμών…

Περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού βρίσκεται σε στεγαστική επισφάλεια ή σε συνθήκες αποκλεισμού. Πρόσφατες αναφορές και δεδομένα της Eurostat (κυρίως για το 2024, αν και κάποια στοιχεία μπορεί να αφορούν το 2023), δείχνουν πως η Ελλάδα καταγράφει τις χειρότερες επιδόσεις στην ΕΕ.

Στη νέα Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η ΤτΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το στεγαστικό αναγνωρίζοντας ενδείξεις πιθανής «φούσκας» στην αγορά κατοικιών και κάνοντας λόγο για «απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων το 2024 αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,1% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 13,9% το 2023. Ειδικότερα, η αύξηση των τιμών το γ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,6% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως πέντε ετών, και 8,5% για τα παλαιότερα.

Η άνοδος είναι πανελλαδική: Αθήνα +6,6%, Θεσσαλονίκη +9,6%, μεγάλες πόλεις +8,9%, λοιπή χώρα +8,5%. Πιέσεις ασκούνται και στο υπάρχον απόθεμα, καθώς η αύξηση είναι μεγαλύτερη στα παλιά διαμερίσματα απ’ ό,τι στα νέα. Αν και τα ποσοστά αφορούν τις πωλήσεις και όχι τις ενοικιάσεις, οι πιέσεις που ασκούνται στην αγορά λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου αποθέματος κατοικιών επεκτείνονται και στους ενοικιαστές, με τα μισθώματα να έχουν εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια.

Την πενταετία 2021 – 2025 οι αυξήσεις στα διαμερίσματα ήταν συνεχώς πολύ πάνω από τον πληθωρισμό (+7,9%, +11,2%, +11,9%, +7,8%, +7,7% αντιστοίχως).

Την ίδια στιγμή, πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη.

Οι τρεις αποτρεπτικοί παράγοντες

Τα δεδομένα επηρεάζουν άμεσα τους νέους και την δημιουργία οικογένειας. Όπως αναφέρει στην ανάλυσή της η BluPeak, «νέοι άνθρωποι που διατηρούν σταθερές σχέσεις, ή έχουν επαγγελματική πορεία, δεν μπορούν να προχωρήσουν στην απόκτηση παιδιών όχι λόγω επιλογής, αλλά λόγω αδυναμίας.

Η έλλειψη σταθερής και επαρκούς κατοικίας, η απουσία προβλεψιμότητας στο οικονομικό τους μέλλον και η αδυναμία διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος ασφάλειας οδηγούν πολλούς στην αναβολή ή την εγκατάλειψη της σκέψης για οικογένεια. Η στάση αυτή δεν συνδέεται με τάσεις ατομικισμού αλλά με έναν ουσιαστικό οικονομικό περιορισμό που επηρεάζει το σύνολο της νέας γενιάς».

Η τάση των ζευγαριών με διπλά εισοδήματα και χωρίς παιδιά κερδίζει συνεχώς έδαφος, επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής με μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια, ελευθερία κινήσεων και λιγότερες ευθύνες.

Πολλοί νέοι καθυστερούν την επισημοποίηση των σχέσεών τους (γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης) ή δεν βρίσκονται καν σε σχέση, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την απόκτηση παιδιών.

Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού

Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται

Στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 οι θάνατοι είναι σταθερά περισσότεροι από τις γεννήσεις (+4,3 χιλ. το 2011, +58,5 χιλ. το 2024) και θα συνεχίσουν να είναι σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμη και αν η πτωτική πορεία των γεννήσεων ανακοπεί, τις αμέσως επόμενες δεκαετίες.

Μέσα σε 15 χρόνια η μείωση ξεπερνά το 38% και ο δείκτης γονιμότητας παραμένει στο 1,3 παιδιά ανά γυναίκα πολύ χαμηλότερα από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβολές των Ηνωμένων Εθνών (2024) και της Eurostat (EUROPOP-2023) για την περίοδο 2025-2050, διαπιστώνεται μια σύγκλιση στην εκτίμηση ότι το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων στην Ελλάδα είναι μη αναστρέψιμο.

Η BluPeak Estate Analytics τονίζει ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μια συνεκτική πολιτική στέγασης. Μόνο η πρόσβαση σε προσιτή και βιώσιμη κατοικία μπορεί να δημιουργήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι νέοι θα αισθανθούν έτοιμοι να σχεδιάσουν οικογένεια.

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης
Βιωσιμότητα 03.12.25

Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης

Ευκαιρία για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και της πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμα φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί για την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία ο επικείμενος νόμος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της AI στη βιομηχανία και τις τράπεζες
Οικονομικές Ειδήσεις 03.12.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία και τις τράπεζες

Οι κ.κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Βασίλης Ψάλτης μίλησαν στο συνέδριο της Grant Thornton, «Future Unfold» για τις προκλήσεις που επιφυλάσσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Μαρία Σιδέρη
Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις
Ασημένια οικονομία 03.12.25

Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις

Στην πρώτη θέση των κορυφαίων δέκα προορισμών για συνταξιούχους παγκοσμίως αναδείχθηκε η Ελλάδα, από το περιοδικό International Living. Πέρσι ήταν στην έβδομη θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Greek Farmers to Receive €500 Million in Payments This Week
English edition 03.12.25

Greek Farmers to Receive €500 Million in Payments This Week

Agriculture Minister Konstantinos Tsiaras announced nearly €500 million in payments to farmers, along with a series of upcoming subsidies, compensation packages and energy support measures as the government seeks to ease pressure on the sector

Σύνταξη
Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη

Ξέσπασε στην Ηλιούπολη ο Αστέρας, όμως περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν οι τέσσερις βαθμοί αρκούν για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σύνταξη
Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία

Οι αστοχίες στην τηλεκριτική του Λανουά αλλοιώνουν τους κανονισμούς. Αν οι διαιτητές ανέχονται μαρκαρίσματα με τάπες υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια
On Field 03.12.25

«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

Ο Ραφίνια ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», εκθείασε τον Βραζιλιάνο άσο των «μπλαουγκράνα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Σιωπή από ΕΕ 03.12.25

Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα είναι κρίσιμο για τη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Γάζα. Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι το πέρασμα πρέπει να ανοίξει αμφίδρομα για να υπάρξει συμφωνία.

Σύνταξη
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση
Ελλάδα 03.12.25

Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση

Η 29χρονη τότε Ολυμπία Κηρύκου, παντρεμένη επί μία δεκαετία με τον Δημήτρη Δημόπουλο, φέρεται να εξαφανίστηκε κατά τη διαδρομή προς την εργασία της, στο κατάστημα «ΡΕΞ».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»
Ελλάδα 03.12.25

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»

«Δεν θυμάμαι τίποτα» και «είχα έντονα ψυχολογικά προβλήματα», ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ο δράστης της δολοφονίας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις
Κλιμακούμενη ρητορική 03.12.25

Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις

«Το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε αμυντική συμμαχία, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας», είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό
Ελλάδα 03.12.25

«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου είχε πάει για περπάτημα στο ΟΑΚΑ και αμέσως μετά πάρκαρε τη μηχανή του στο «Υγεία» για να επισκεφθεί γιατρό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων
ΣΥΡΙΖΑ 03.12.25

Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων

«Δικαίως οι αγρότες διαμαρτύρονται: με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρώτα τους έκλεψαν, μετά τους κορόιδεψαν, μετά τους δείρανε κιόλας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα
InView 03.12.25

Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα

Επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», η έκδοση του οποίου αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό γεγονός με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, με το βλέμμα στο μέλλον. «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου αλήθεια».

Σύνταξη
