Περιφέρεια δίνει επίδομα στέγασης σε νέους γιατρούς
Επίδομα στέγασης σε νέους ιατρούς Νοσοκομείων χορηγεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σε ανακοίνωση της.
Επίδομα στέγασης σε νεοπροσλαμβανόμενους νοσοκομειακούς ιατρούς θέσπισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας κατά την 9η τακτική συνεδρίαση του.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, «εγκρίθηκε από την ευρύτερη πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου, η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στέγασης, ύψους 400 ευρώ, σε νεοπροσλαμβανόμενους ιατρούς (μόνιμους και επικουρικούς) των Γενικών Νοσοκομείων της Στερεάς Ελλάδας, που θα προσληφθούν από 01/06/2026. Στόχος είναι η κάλυψη έως και 40 θέσεων ιατρών, με τον αρχικό προϋπολογισμό της δράσης να καθορίζεται στις 200.000 ευρώ.
Κατά τη συζήτηση του θέματος, η ανακοίνωση της Περιφέρειας επισημαίνει μεταξύ άλλων:
- Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός τόνισε ότι πρόκειται για μια αφετηριακή κίνηση με προτεραιότητα σε νοσοκομειακούς ιατρούς και ακολούθως σε ιατρούς Κέντρων Υγείας και με στόχο να καλυφθούν θέσεις πρωτίστως σε τμήματα Επειγόντων, σε Παιδιατρικές και Νεφρολογικές κλινικές.
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Χρήστος – Δημήτριος Γεωργίου επεσήμανε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για τη θέσπιση επιδόματος, διότι «αναμένεται η πλέον μαζική προκήρυξη θέσεων νοσοκομειακών γιατρών, από το Υπουργείο Υγείας», όπως είπε και τόνισε την ανάγκη «να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία. Να δώσουμε έναν επιπλέον λόγο σε νέους γιατρούς να στελεχώσουν ιδρύματα της Στερεάς Ελλάδας».
