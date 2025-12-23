Ορεινός τουριστικός Δήμος χορηγεί επίδομα στέγασης στους νεοδιοριζόμενους ιατρούς
Σημαντική πρόθεση ενίσχυσης για τους νεοδιοριζόμενους ιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου.
- Πάνω από 20.000 μετανάστες στην Κρήτη σε ένα χρόνο – Τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος
- Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ασανσέρ στην Καλλιθέα – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες
- Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις
Ο Δήμος Καρπενησίου ενισχύει τον τομέα της δημόσιας υγείας, στηρίζοντας έμπρακτα το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και αναλαμβάνοντας ευθύνη απέναντι στις αυξημένες ανάγκες της περιοχής.
Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, «σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 81/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Αρχή προχωρά στη διεύρυνση των οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών στο Νοσοκομείο.
Στο πλαίσιο της προκήρυξης Δ.1212/11-12-2025 (ΑΔΑ: 90104690ΒΘ-Π3Η) και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 22ης Δεκεμβρίου, ο Δήμος Καρπενησίου χορηγεί μηνιαίο επίδομα στέγασης και σίτισης έως 500,00€ στους νεοδιοριζόμενους ιατρούς για τις θέσεις:
- Εσωτερικής Παθολογίας (Επιμελητής Β΄)
- Ουρολογίας (Διευθυντής)
- Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας (Διευθυντής)
- Ορθοπεδικής – Τραυματολογίας (Επιμελητής Β΄)
- Καρδιολογίας (Επιμελητής Β΄)
Η πρωτοβουλία υλοποιείται βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017 και εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε αξιόπιστες υπηρεσίες φροντίδας.
«Όταν το κράτος δυσκολεύεται, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μένει αδρανής», αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου.
- Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια στον Οδοντωτό Διακοπτού – Καλαβρύτων εν όψει εορτών
- The art of aura
- Το δώρο του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Χεορχίνα – Η αγορά των δύο πολυτελών κατοικιών στην Ερυθρά θάλασσα
- Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
- Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
- Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
- ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
- Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις