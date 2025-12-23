Ορεινός τουριστικός Δήμος χορηγεί επίδομα στέγασης στους νεοδιοριζόμενους ιατρούς

Ο Δήμος Καρπενησίου ενισχύει τον τομέα της δημόσιας υγείας, στηρίζοντας έμπρακτα το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και αναλαμβάνοντας ευθύνη απέναντι στις αυξημένες ανάγκες της περιοχής.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, «σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 81/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Αρχή προχωρά στη διεύρυνση των οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών στο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης Δ.1212/11-12-2025 (ΑΔΑ: 90104690ΒΘ-Π3Η) και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 22ης Δεκεμβρίου, ο Δήμος Καρπενησίου χορηγεί μηνιαίο επίδομα στέγασης και σίτισης έως 500,00€ στους νεοδιοριζόμενους ιατρούς για τις θέσεις:

Εσωτερικής Παθολογίας (Επιμελητής Β΄)

Ουρολογίας (Διευθυντής)

Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας (Διευθυντής)

Ορθοπεδικής – Τραυματολογίας (Επιμελητής Β΄)

Καρδιολογίας (Επιμελητής Β΄)

Η πρωτοβουλία υλοποιείται βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017 και εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε αξιόπιστες υπηρεσίες φροντίδας.

«Όταν το κράτος δυσκολεύεται, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μένει αδρανής», αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου.