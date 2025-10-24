Δήμος της περιφέρειας χορηγεί επίδομα στέγασης στους νεοδιορισθέντες ιατρούς
Στην μάχη για την αντιμετώπιση της πανάκριβης στέγασης στην Ελλάδα ρίχνεται ο δήμος Ξάνθης με την χορήγηση επιδόματος στους νεοδιορισθέντες ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.
Για μια ακόμη φορά η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση επιχειρεί να κρατήσει όρθια την κοινωνία από την ακρίβεια που την μαστίζει σε όλα τα επίπεδα και αδυνατεί η κεντρική εξουσία όπως φαίνεται να αντιμετωπίσει. Ειδικότερα, ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος στέγασης για τους νεοδιορισθέντες ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, σε υλοποίηση της απόφασης με αριθμό 26/2025 του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
Η πρωτοβουλία αυτή παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης του Δημάρχου Ξάνθης, Στράτου Κοντού, με τη Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, κα Ζωή Κοσμίδου, όπου επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία του Δήμου με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στην περιοχή.
Προτεραιότητα η στήριξη του Νοσοκομείου
Ο Δήμαρχος Ξάνθης, Στράτος Κοντός, δήλωσε σχετικά:
«Η στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Με την παροχή επιδόματος στέγασης στους νέους γιατρούς, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για να προσελκύσουμε ικανούς επιστήμονες και να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες υγείας του τόπου μας. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης της Ξάνθης να νιώθει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Η ενίσχυση της στελέχωσης του Νοσοκομείου με νέους γιατρούς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αναβάθμιση της καθημερινότητας και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών του Δήμου μας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία λειτουργεί ως ουσιαστικό κίνητρο για τους ιατρούς που επιθυμούν να υπηρετήσουν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, επιλέγοντας την Ξάνθη ως τόπο προσφοράς και άσκησης του λειτουργήματός τους.
