Στέγη σε κρίση: Η μεγάλη ανησυχία των ευρωπαϊκών δήμων για το αυξανόμενο κόστος στέγασης

Η στεγαστική κρίση και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος κατοικίας βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της ανησυχίας των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του in, το ζήτημα αυτό κυριάρχησε στις συζητήσεις της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2025, με πολλούς δημάρχους και περιφερειακούς εκπροσώπους από την Ευρώπη και την Ελλάδα να εκφράζουν σε συζητήσεις τους τον έντονο προβληματισμό για τη δυσκολία εξεύρεσης προσιτής στέγης σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Την ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση εκπροσώπησε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), Ηλίας Αποστολόπουλος, ο οποίος είχε σειρά επαφών στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Σημαντική η παρουσία της ελληνικής πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σε μια περίοδο που ζητήματα όπως η κοινωνική συνοχή, η στέγαση και το δημογραφικό βρίσκονται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η μελέτη του Ι.Τ.Α. για το δημογραφικό πρόβλημα. Η μελέτη αναδεικνύει τη σύνδεση του δημογραφικού με τη στεγαστική κρίση και την ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες να αποκτήσουν εργαλεία στήριξης των νέων οικογενειών και την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε προσιτές οικονομικά κατοικίες.

Ένα διαχρονικό, διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα

Μιλώντας στο in, ο Ηλίας Αποστολόπουλος τόνισε:

«Το ζήτημα της στέγασης δεν αφορά μόνο τις μεγάλες πόλεις, αλλά πλέον αγγίζει κάθε κοινωνία στην Ευρώπη. Είναι ένα διαχρονικό, διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα που έχει μετατραπεί σε κρίση, καθώς το υψηλό κόστος ενοικίων και κατοικίας απειλεί την κοινωνική συνοχή και αποτρέπει τους νέους από το να κάνουν οικογένεια. Οι δήμοι πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της λύσης, με ευρωπαϊκή στήριξη και στοχευμένες πολιτικές».

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, ο πρόεδρος του Ι.Τ.Α. επισήμανε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής διάστασης, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με συνέργεια όλων των επιπέδων διακυβέρνησης.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αποστολόπουλος,

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μείνει θεατής. Οφείλει να διεκδικήσει ρόλο και μέσα για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό, γιατί χωρίς νέους, χωρίς οικογένειες και χωρίς προσιτή στέγη, καμία πόλη δεν έχει μέλλον. Η ΚΕΔΕ έχει εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση προτείνοντας πολιτικές όπως άλλωστε κάνει σε κάθε σημαντικό ζήτημα της δημόσιας ζωής».