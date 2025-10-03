newspaper
Δημογραφικό: Ο δείκτης που συνδέεται με το συνταξιοδοτικό και πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Δημογραφικό: Ο δείκτης που συνδέεται με το συνταξιοδοτικό και πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις της χώρας. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων. Το βάρος που ασκεί η δημογραφική γήρανση ασκεί πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Σε «βόμβα» εξελίσσεται το δημογραφικό απειλώντας την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η δημογραφική γήρανση δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική πρόβλεψη αλλά μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για τη σύνδεση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού

Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων, δηλαδή η αναλογία των ατόμων (ηλικίας 65 ετών και άνω) σε σχέση με τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας (άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών), έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια.

Το 2004 ήταν στο 26,8% που σημαίνει ότι αντιστοιχούσαν περίπου τέσσερις πολίτες σε ηλικία εργασίας για κάθε άτομο μεγαλύτερο των 65 ετών. Δέκα χρόνια μετά ο δείκτης εκτοξεύτηκε στο 37% που αντιστοιχεί σε περίπου τρεις πολίτες σε ηλικία εργασίας για κάθε άτομο μεγαλύτερο των 65ω ετών.

Στο 37% ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ

Η Ευρυτανία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat η γεωγραφική κατανομή στη Γηραιά Ήπειρο διαφέρει σημαντικά. Μία παράκτια βελγική περιοχή, η Arrondissement of Veurnem είχε τον υψηλότερο δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων (72,8%), με δεύτερη την πορτογαλική Alto Tâmega e Barroso και τρίτη την Ευρυτανία (71,1%). Αυτές οι τρεις περιοχές ήταν οι μόνες στην ΕΕ με δείκτη μεγαλύτερο από 70%.

Στην αντίπερα όχθη οι γαλλικές υπερπόντιες περιοχές Mayotte (6,1%) και Guyane (13,8%) και η πρωτεύουσα Byen København στη Δανία (17,8%) είχαν τους χαμηλότερους δείκτες εξάρτησης ηλικιωμένων.

Συνολικά, τον Ιανουάριο του 2024, εντοπίστηκαν 139 περιφέρειες (NUTS 3) όπου ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων ξεπερνούσε το 50%. Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στη Γερμανία (ανατολική) και τη Γαλλία, αν και σημαντικά ποσοστά εμφανίζονται επίσης στην Ιταλία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη

Η δημογραφική γήρανση έχει σημάνει συναγερμό σε όλη Ευρώπη – αλλά και στη χώρα μας –  με νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να βρίσκονται προ των πυλών.

Στο τέλος του 2026 η ελληνική κυβέρνηση θα κληθεί να αποφασίσει για το αν και πώς θα αυξηθούν τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στη χώρα μας από 1/1/2027, με βάση τις εξελίξεις στο προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή, θα εξεταστεί η σύνδεση των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών. Με αυτή τη σύνδεση λειτουργούν ήδη σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Όταν ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής, γίνεται και η ανάλογη προσαρμογή στις ηλικίες συνταξιοδότησης.

Στη Ελλάδα από το 2011 έως το 2024 καταγράφονται σταθερά αρνητικά φυσικά ισοζύγια (γεννήσεις μείον θάνατοι), τα οποία – μαζί με τα επίσης αρνητικά μεταναστευτικά ισοζύγια της περιόδου – προκάλεσαν τη μείωση του πληθυσμού κατά σχεδόν 500 χιλιάδες ανθρώπους. Η Ελλάδα θεωρείται πλέον μια γερασμένη χώρα.

Οι δημογραφικοί δείκτες που θα καθορίσουν αν και πόσο θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας

  • Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων άνω των 65 ετών προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό.
  • Ο δείκτης γήρανσης που αυξάνεται συνεχώς.
  • Ο δείκτης γονιμότητας, που μπορεί να βελτιώθηκε οριακά αλλά υπολείπεται από τις ανεπτυγμένες χώρες.

Οι γενικοί κανόνες για πλήρη σύνταξη στην Ελλάδα είναι στα 62 έτη με 40 έτη εργασίας και σύνταξη γήρατος στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Ποια η μέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας στην Ελλάδα

Η σοβαρή πιθανότητα αύξησης των ορίων ηλικίας

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το προσδόκιμο ζωής στους άνδρες άνω των 65 ετών από 18,8 έτη το 2019 αυξάνεται στα 20 έτη ως το 2030, ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες από 21,8 έτη αυξάνεται στα 22,9 έτη.

Λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και του δημογραφικού προβλήματος, υπάρχει πιθανότητα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να αυξηθούν μετά το 2027, ενδεχομένως κατά 6 μήνες έως 1,5 έτος, ανάλογα με τον υπολογισμό.

O ΟΟΣΑ, στην Έκθεση για τις Προοπτικές της Απασχόλησης το 2025 (OECD Employment Outlook 2025), επισημαίνει πως η μέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 59,7 έτη για τις γυναίκες και στα 63,2 έτη για τους άνδρες, και συνιστά μία από τις χαμηλότερες στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Στον σχετικό πίνακα του Οργανισμού φαίνεται πως μόνο το Λουξεμβούργο έχει χαμηλότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από την Ελλάδα, ενώ στα ίδια περίπου επίπεδα με τη χώρα μας βρίσκονται η Σλοβενία και η Τουρκία.

Business
Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Σύνταξη
Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι
«Άδικο και παράνομο» 03.10.25

Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ μηνιαίως υπόκεινται στην εισφορά, που είναι κλιμακωτή (3% με 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο των 720 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Διυπουργική σύσκεψη 02.10.25

Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;
Επιδείνωση προσδοκιών 02.10.25

Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα για τις επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει. Γιατί η μείωση του πληθωρισμού δεν έδιωξε τα «σύννεφα» από την αγορά.

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες
Οικονομικές δυσκολίες 02.10.25

Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες

Παρά τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι δείκτες δεν βελτιώνονται, η κατανομή του εισοδήματος παραμένει άνιση και η κοινωνική κινητικότητα περιορισμένη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
«Να τρέξουμε» 02.10.25

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»
Εναλλακτικά σενάρια 02.10.25

Παπασταύρου για την αύξηση των χονδρικών τιμών στο ρεύμα - «Προσπαθούμε να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»

«Ο αλγόριθμος δεν άλλαξε, αλλά μπορέσαμε και συντονιστήκαμε και είμαστε πιο κοντά στις τιμές με χώρες της Ευρώπης» δήλωσε για τις τιμές στο ρεύμα ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν
Στεγαστική Κρίση 02.10.25

Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν

Το ΥΠΕΘΟ ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές στα εισοδήματα από ενοίκια, σε πρώην κλειστά ακίνητα. Θετικά μέτρα, αλλά δε λύνουν τη στεγαστική κρίση, σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς

Σε ποιους πολιτικούς αρχηγούς εστάλη πρόσκληση για την εκδήλωση των Ινστιτούτων από τη Λούκα Κατσέλη - Ποια η εμπλοκή του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία
Αιματηρό επεισόδιο 03.10.25

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια

Σύνταξη
Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι
«Άδικο και παράνομο» 03.10.25

Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ μηνιαίως υπόκεινται στην εισφορά, που είναι κλιμακωτή (3% με 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο των 720 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση
Αξέχαστη 03.10.25

Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό

Σύνταξη
Πτήσεις: «Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Κλιμάκωση 03.10.25

«Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Κρίσιμη Γενική Συνέλευση του κλάδου τη Δευτέρα - Διακόπτουν το καθεστώς υπερεργασίας - Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από 15-20 λεπτά το πρωί και φτάνουν τις 3 ώρες αργά το απόγευμα

Κώστας Ντελέζος
Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε
«Περήφανος» 03.10.25

Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε

Ο Άνταμ Σάντλερ κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τα φετινά Όσκαρ για την ερμηνεία του στην «Jay Kelly» - και εκείνος απάντησε με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση
«Ντροπιασμένη κυβέρνηση» 03.10.25

Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση

Τέμπη, λαθρεμπόριο, ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις έρευνες είναι σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, ενώ η επικεφαλής της, Λάουρα Κοβέσι, που ήρθε στην Ελλάδα έχει καταγγείλει «απόπειρες εκφοβισμού».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Σκηνικό διαίρεσης 03.10.25

Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
Κόσμος 03.10.25

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Σύνταξη
Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Περίπλοκος διάλογος 03.10.25

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART

Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Σύνταξη
Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα
«Διαβολική συμφωνία;» 03.10.25

Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα

Ο Λευκός Οίκος ζητά από εννέα μεγάλα πανεπιστήμια να δεσμευτούν στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ. Σε αντάλλαγμα θα έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε χρήματα από το κράτος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις
Συνεχίζονται οι έρευνες 03.10.25

Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις

Ένας 35χρονος Βρετανός, με καταγωγή από τη Συρία ήταν ο ύποπτος της επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Σύνταξη
Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»
«Έχουμε συμφωνίες» 03.10.25

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»

Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα παρέμβει ούτε στις εισαγωγές πετρελαίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Πόλεμος στη Γάζα 03.10.25

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Σύνταξη
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Σύνταξη
