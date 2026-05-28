Βαρδινογιάννης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε νέο κόμβο για startups και gaming

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

O Creative Director και CEO της Couch Heroes, Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης έχοντας στο πλευρό του έναν βετεράνο της gaming βιομηχανίας με θητεία στην Blizzard Entertainment, τον Γκλεν Πράιερ της NBI Gaming και τον Γιώργο Κουράκο, Director of Innovation στην Kaizen Gaming, επισήμανε ότι η επιτυχία δεν είναι πια προνόμιο μόνο των παραδοσιακών κέντρων καινοτομίας, όπως η Silicon Valley ή το Λονδίνο.

Αντίθετα, όλο και περισσότερες επιτυχημένες εταιρείες ξεκινούν από αγορές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν δευτερεύουσες, όπως η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ρουμανία και η Πολωνία.

Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον μια περιφερειακή εξαίρεση στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, αλλά έναν τόπο με ουσιαστικές δυνατότητες για την ανάπτυξη startups και εταιρειών gaming. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε ως side event του φεστιβάλ Panathenea με θέμα το Gaming.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανθεκτικότητα των Ελλήνων ιδρυτών startup εταιρειών και των ομάδων τους. Οι ομιλητές στάθηκαν στο γεγονός ότι το ελληνικό οικοσύστημα έχει περάσει διαδοχικές και έντονες δοκιμασίες: οικονομική κρίση, capital controls, πανδημία, αλλά και ένα γενικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας που δυσκόλεψε την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, όμως, πολλές ομάδες κατάφεραν να επιβιώσουν, να προσαρμοστούν και να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Αυτή ακριβώς η εμπειρία λειτουργεί σήμερα ως πλεονέκτημα, καθώς δείχνει ότι οι ελληνικές startups διαθέτουν στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα από επενδυτές και συνεργάτες: επιμονή, ευελιξία, εργατικότητα και ικανότητα να λειτουργούν αποτελεσματικά υπό πίεση.

Ο παράγοντας άνθρωπος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά στον κλάδο του gaming, όπου η συζήτηση επικεντρώθηκε όχι μόνο στο προϊόν, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που το δημιουργούν. Όπως τόνισε ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, τα παιχνίδια δεν κατασκευάζονται απλώς ως τεχνολογικά προϊόντα, αλλά ως αποτέλεσμα δημιουργικής συνεργασίας, κοινού οράματος και συνεχούς επικοινωνίας μέσα στις ομάδες. Γι’ αυτό και η εύρεση των κατάλληλων ανθρώπων θεωρείται συχνά δυσκολότερη από την ίδια την ανάπτυξη του προϊόντος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανθεκτικότητα των Ελλήνων ιδρυτών startup εταιρειών και των ομάδων τους. Οι ομιλητές στάθηκαν στο γεγονός ότι το ελληνικό οικοσύστημα έχει περάσει διαδοχικές και έντονες δοκιμασίες: οικονομική κρίση, capital controls, πανδημία, αλλά και ένα γενικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας που δυσκόλεψε την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, όμως, πολλές ομάδες κατάφεραν να επιβιώσουν, να προσαρμοστούν και να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Αυτή ακριβώς η εμπειρία λειτουργεί σήμερα ως πλεονέκτημα, καθώς δείχνει ότι οι ελληνικές startups διαθέτουν στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα από επενδυτές και συνεργάτες: επιμονή, ευελιξία, εργατικότητα και ικανότητα να λειτουργούν αποτελεσματικά υπό πίεση.

Ο παράγοντας άνθρωπος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά στον κλάδο του gaming, όπου η συζήτηση επικεντρώθηκε όχι μόνο στο προϊόν, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που το δημιουργούν. Όπως τόνισε ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, τα παιχνίδια δεν κατασκευάζονται απλώς ως τεχνολογικά προϊόντα, αλλά ως αποτέλεσμα δημιουργικής συνεργασίας, κοινού οράματος και συνεχούς επικοινωνίας μέσα στις ομάδες. Γι’ αυτό και η εύρεση των κατάλληλων ανθρώπων θεωρείται συχνά δυσκολότερη από την ίδια την ανάπτυξη του προϊόντος.

Πηγή: ΟΤ