Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes
Τεχνολογία 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:06

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είναι ένα πρόσωπο που συζητείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο αναπτύσσοντας την πλατφόρμα Couch Heroes, που συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το Gamescom 2025

Σύνταξη
Για το όραμά του, τις προκλήσεις και την πορεία του μέχρι σήμερα αναφέρεται σε συνέντευξή του ο  Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη και της Μελίσσας Γκρόμελ.

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είναι ένα πρόσωπο που συζητείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο. Ασχολείται ενεργά με την ανάπτυξη καινοτόμων projects, όπως το Couch Heroes, που συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το Gamescom 2025.

Η πλατφόρμα

Μιλώντας στο zappit.gr εξηγεί τι ακριβώς είναι η πλατφόρμα, παρουσιάζοντας όλα τα νέα features, και αναλύει πώς λειτουργεί σαν ένα άτυπο social media για gamers.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η εφαρμογή θα είναι εντελώς δωρεάν, ενώ μέσω του Couch Heroes οι χρήστες θα μπορούν να αποκτούν δώρα και rewards για τα παιχνίδια που ήδη παίζουν.

Το πρώτο λανσάρισμα θα γίνει για PC, ενώ μέχρι το 2027 θα κυκλοφορήσει και σε κονσόλες. Μάλιστα, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης αποκαλύπτει ότι τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί το πρώτο playtest για το ευρύ κοινό μέσα από το Discord του Couch Heroes.

Τα videogames, όπως λέει, σημάδεψαν τα παιδικά του χρόνια, καθώς έπαιζε με την οικογένεια και τους φίλους του. Όταν βρέθηκε στο εξωτερικό για σπουδές, τα παιχνίδια αποτέλεσαν για εκείνον τον δίαυλο επικοινωνίας με τους φίλους του στην Ελλάδα.

Το gaming είναι μεγαλύτερη βιομηχανία

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης στέκεται και στη δυσκολία του να πετύχεις την ισορροπία ανάμεσα στο πάθος για το gaming και τη δουλειά. Για να μπορέσει κανείς να πετύχει, πρέπει να στηρίξει το όραμά του σε ένα σταθερό business model που δεν θα επηρεάζεται από το συναίσθημα της δημιουργίας.

Για την Ελλάδα, λέει ότι υπάρχει άφθονο ταλέντο στο gaming development, αλλά απουσιάζει η ουσιαστική στήριξη. Τονίζει μάλιστα πως αυτή τη στιγμή το gaming είναι μεγαλύτερη βιομηχανία από τον κινηματογράφο και τη μουσική, και θεωρεί πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις να δημιουργηθεί ένα gaming hub στη χώρα μας.

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης δεν παραλείπει να δώσει και μερικά tips για τους νέους που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του game development, υπογραμμίζοντας ότι αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερός που μπορεί να κάνει το πάθος του επάγγελμα και να ασχολείται με κάτι τόσο ενδιαφέρον.

YouTube thumbnail

World
Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

