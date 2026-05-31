Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 28χρονος που έπεσε από ταράτσα 3οροφης πολυκατοικίας
Ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στη Λαμία όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31/5/26) στη Λαμία, με έναν 28χρονο να χάνει τη ζωή μετά από πτώση στο κενό.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr όλα έγιναν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε συνοικία της νότιας Λαμίας με τον νεαρό να πέφτει, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, από την ταράτσα 3οροφης πολυκατοικίας.
Έρευνες από την ΕΛ.ΑΣ.
Φίλος του ενημέρωσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό άνδρα στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΑΤ Λαμίας που διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τη μοιραία πτώση, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.
