Τραγωδία στον Κολωνό: Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Κολωνό, όταν διευθύντρια δημοτικού σχολείο, έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Η γυναίκα δεν πήγε το πρωί στο σχολείο, ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας που διέμενε και έπεσε στο κενό. Το σχολείο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, ενώ σοκαρισμένος ο σύζυγός της ειδοποίησε τις Αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διευθύντρια ήταν πιεσμένη τα τελευταία δύο χρόνια ενώ άτομα του συγγενικού του περιβάλλοντος κάνουν λόγο για bullying που δεχόταν η γυναίκα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο σύζυγός της είχε επισημάνει στις αρχές πως η ίδια βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση λόγω της επαγγελματικής της καθημερινότητας.

«Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από συναδέλφους και τον Σύλλογο Γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω… μόνο ότι “θα με πάνε δικαστικώς, θα με πάνε στον Εισαγγελέα, έχω μπλέξει άσχημα”» είπε ο σύζυγός της μιλώντας στο Star.

Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Άφησε την τελευταία της πνοή μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ. Δύο χρόνια το βίωνε αυτό, πρόσθεσε.

Ο ανιψιός της, Χαράλαμπος, μιλώντας στο STAR ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από ό,τι μάθαμε και από τον θείο και από άλλους στη γειτονιά, κάτι σαν bullying γινόταν στη διευθύντρια. Περαιτέρω δεν ξέρουμε, θα ψαχτούν όλα και θα μάθουμε πιο αναλυτικά». Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: «Έτσι όπως μας είπαν, έγινε το πρωί και ήταν μάλλον ακαριαίος ο θάνατος».