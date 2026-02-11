Εκτός σχολείου η διευθύντρια του ΕΠΑΛ Χαλανδρίου που έβαζε μαθητές να σκάβουν για να «σβήσουν» απουσίες

Εκτός σχολικής μονάδας τέθηκε η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου ύστερα από τις καταγγελίες των μαθητών ότι τους υποχρέωνε να να κάνουν εργασίες στο σχολείο προκειμένου να τους σβήσει τις απουσίες.

Η απόφαση πάρθηκε από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, Νικόλαο Ζαρκαδούλα, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Υπενθυμίζεται πως για την ίδια καθηγήτρια έχουν διαταχθεί συνολικά τέσσερις ΕΔΕ.

Οι μαθητές στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου πραγματοποιούν κατάληψη καταγγέλλοντας τις ακραίες πρακτικές από τη διευθύντρια του σχολείου.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς ενημερώθηκαν πρόσφατα για… την κοινωνική εργασία που επιβάλλει η διευθύντρια στα παιδιά προκειμένου να σβηστούν μαζικές αποβολές που έχουν λάβει και για τις οποίες οι ίδιοι δεν ήταν ενήμεροι. «Δεν μας έχουν ενημερώσει ποτέ γι’ αυτό το λόγο τα παιδιά μας έχουν πάρει αποβολές», είπε μητέρα μαθητή στο MEGA.

Σύμφωνα με την μητέρα τα παιδιά έχουν σκάψει αυλάκι στον προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά της βροχής, δίνοντάς τους τσάπες και τσουγκράνες, χωρίς επίβλεψη, χωρίς να έχουν λάβει κάποια συγκατάθεση από τους γονείς για αυτές τις πράξεις.

Οι καταγγελίες για την διευθύντρια έρχονται στον απόηχο των γεγονότων του Δεκεμβρίου όπου και πάλι εκείνη αποτέλεσε αρνητικό πρόσωπο για την σχολική κοινότητα καθώς καθηγητής του σχολείου παρουσία της διευθύντριας τραυμάτισε μαθητή με κόφτη κατά την προσπάθειά του να σταματήσει κατάληψη.