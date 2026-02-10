Χαλάνδρι: Για εξηγήσεις κλήθηκε η διευθύντρια που φέρεται να έβαζε μαθητές να σκάβουν χαντάκια για να «σβήσουν» απουσίες
Το περιστατικό οδήγησε τους μαθητές σε κατάληψη του σχολείου, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για «ιδιόμορφο σωφρονισμό»
Κατάληψη πραγματοποιούν οι μαθητές στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου οι οποίοι καταγγέλλουν ακραίες πρακτικές από τη διευθύντρια του σχολείου. Όπως καταγγέλλουν γονείς και μαθητές, η διευθύντρια του σχολείου φέρεται να επέβαλε χειρωνακτικές εργασίες στον προαύλιο χώρο, με στόχο τη διαγραφή απουσιών και αποβολών.
Οι γονείς ενημερώθηκαν για… την κοινωνική εργασία που επιβάλλει η διευθύντρια στα παιδιά προκειμένου να σβηστούν μαζικές αποβολές που έχουν λάβει και για τις οποίες οι ίδιοι δεν ήταν ενήμεροι. «Δεν μας έχουν ενημερώσει ποτέ γι’ αυτό το λόγο τα παιδιά μας έχουν πάρει αποβολές», είπε μητέρα μαθητή στο MEGA.
Σύμφωνα με την μητέρα τα παιδιά έχουν σκάψει αυλάκι στον προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά της βροχής, δίνοντάς τους τσάπες και τσουγκράνες, χωρίς επίβλεψη, χωρίς να έχουν λάβει κάποια συγκατάθεση από τους γονείς για αυτές τις πράξεις.
Το περιστατικό οδήγησε τους μαθητές σε κατάληψη του σχολείου, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για «ιδιόμορφο σωφρονισμό» και για ένα αυταρχικό περιβάλλον που δεν συνάδει με τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου. Γονείς εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενους τραυματισμούς και θέτουν ζήτημα ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος.
Μαθητές αλλά και γονείς επισημαίνουν ότι η διευθύντρια εξακολουθεί να βρίσκεται στο σχολείο, παρά το σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν μαθητής είχε τραυματιστεί, αφού καθηγητές, με εντολή και παρουσία της διευθύντριας επιχείρησαν να σπάσουν το λουκέτο και τις αλυσίδες με κόφτη.
To υπουργείο Παιδείας με αφορμή τις καταγγελίες, έχει διατάξει ΕΔΕ, ενώ η διευθύντρια του σχολείου καλείται να δώσει εξηγήσεις στον Γενικό Γραμματέα Α’θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα.
