Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28 Μαΐου 2026, 19:50

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Το φορολογικό βάρος παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς το επίπεδο του εισοδήματος αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα. Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν ενιαίους φορολογικούς συντελεστές, ενώ άλλες χρησιμοποιούν προοδευτικά συστήματα, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα καταβάλλουν και μεγαλύτερο μερίδιο.

Όσο για την Ελλάδα, παρά τις αυξήσεις στους μισθούς για τις οποίες περηφανεύεται η κυβέρνηση, ανήκει στην περίπτωση και να έχουν οι εργαζόμενοι χάμηλά εισοδήματα και να πληρώνουν σχετικά «τσουχτερούς» φόρους.

Σε γενικές γραμμές, το αν κάποιος είναι άγαμος ή ζει σε ζευγάρι, το αν έχει ένα ή δύο εισοδήματα, καθώς και το αν έχει εξαρτώμενα παιδιά, όλα αυτά επηρεάζουν τους καθαρούς μισθούς.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι κάποιος κερδίζει 100.000 ευρώ ετησίως μικτά. Είναι άγαμος και δεν έχει παιδιά. Πόσα θα έπαιρνε τελικά στο χέρι; Πώς θα διαμορφώνονταν οι καθαροί μισθοί στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες;

Οι εκτιμήσεις

Ο υπολογισμός είναι δύσκολος, καθώς εξαρτάται από διάφορες μεταβλητές. Τα ίδια τα φορολογικά συστήματα διαφέρουν, με ορισμένες χώρες να έχουν μια απλή προσέγγιση, ενώ άλλες είναι πιο περίπλοκες.

Το Euronews Business υπολόγισε το καθαρό εισόδημα για έναν μικτό μισθό 100.000 ευρώ με βάση την έκθεση «Tax Wedge 2026» του ΟΟΣΑ, τα αρχεία χωρών του ΟΟΣΑ, τις «Worldwide Tax Summaries» της PwC και εθνικές πηγές.

Οι φορολογικοί συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν στο 2025. Τα νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ μετατράπηκαν με βάση τις τιμές αναφοράς της ΕΚΤ στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η Βουλγαρία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης

Μεταξύ 31 χωρών (κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Τουρκία), ο καθαρός μισθός για μικτό ετήσιο εισόδημα 100.000 ευρώ κυμαίνεται από 50.750 ευρώ στο Βέλγιο έως 86.930 ευρώ στη Βουλγαρία.

Η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα όπου ο καθαρός ετήσιος μισθός υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ. Ακολουθεί η Εσθονία με 74.400 ευρώ. Η Τσεχία (72.800 ευρώ), η Μάλτα (72.500 ευρώ), η Ελβετία (70.500 ευρώ) και η Κύπρος (70.300 ευρώ) είναι οι χώρες όπου οι εργαζόμενοι κρατούν τουλάχιστον 70.000 ευρώ από έναν ακαθάριστο μισθό 100.000 ευρώ.

Το ΗΒ προσφέρει το υψηλότερο καθαρό εισόδημα μεταξύ των μεγάλων οικονομιών

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εργαζόμενοι κρατούν σχεδόν το 70% του ακαθάριστου μισθού τους σε αυτό το επίπεδο εισοδήματος.

Το καθαρό εισόδημα είναι 69.900 ευρώ, το υψηλότερο μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης. Η Ισπανία (64.200) και η Γαλλία (63.000) βρίσκονται στη μέση, ενώ η Γερμανία (57.900) και η Ιταλία (56.700) προσφέρουν τα χαμηλότερα καθαρά εισοδήματα μεταξύ των πέντε μεγάλων οικονομιών στην Ευρώπη.

Στις χώρες με το χαμηλότερο καθαρό εισόδημα η Ελλάδα

Στο κατώτερο άκρο της κλίμακας, το Βέλγιο (50.750 ευρώ) καταλαμβάνει την τελευταία θέση, ακολουθούμενο από δύο σκανδιναβικές χώρες, την Δανία (51.500 ευρώ) και την Σουηδία (52.000 ευρώ).

Η Αυστρία (54.200 ευρώ), η Σλοβενία (55.060 ευρώ) και η Ελλάδα (56.615 ευρώ) συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των χωρών όπου ένας ακαθάριστος μισθός 100.000 ευρώ αντιστοιχεί σε έναν από τους χαμηλότερους καθαρούς μισθούς στην Ευρώπη.

Η Πορτογαλία (57.000 ευρώ) και η Ρουμανία (58.500 ευρώ) βρίσκονται και αυτές κάτω από τα 60.000 ευρώ καθαρά.

Η Πολωνία (60.225 ευρώ), η Ολλανδία (60.500 ευρώ), η Λιθουανία (60.500 ευρώ), η Κροατία (61.000 ευρώ) και το Λουξεμβούργο (61.500 ευρώ) βρίσκονται ελαφρώς πάνω από αυτό το επίπεδο.

Μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών, η Νορβηγία (66.900 ευρώ) προσφέρει τον υψηλότερο καθαρό μισθό, ακολουθούμενη από την Φινλανδία (62.200 ευρώ). Και οι δύο είναι πολύ πιο ψηλά από την Δανία και την Σουηδία, οι οποίες βρίσκονται λίγο πάνω από τα 50.000 ευρώ.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται καθαρά η θέση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται έκτη από τον… πάτο, μεταξύ 31 χωρών.

Στην Ιρλανδία (64.000) και την Τουρκία (63.200), οι εργαζόμενοι λαμβάνουν καθαρά λιγότερο από τα δύο τρίτα του ακαθάριστου ετήσιου μισθού τους των 100.000 ευρώ. Η Σλοβακία (67.855) και η Ουγγαρία (66.500) βρίσκονται ελαφρώς υψηλότερα, με διαφορά περίπου 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Ανατολική έναντι Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης

Στην Ανατολική Ευρώπη, οι εργαζόμενοι διατηρούν γενικά μεγαλύτερο μέρος του ακαθάριστου ετήσιου μισθού των 100.000 ευρώ. Αυτές οι χώρες έχουν συχνά πιο ομοιόμορφα συστήματα φόρου εισοδήματος, χαμηλότερους ανώτατους συντελεστές ή ανώτατα όρια στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Η Δυτική και η Βόρεια Ευρώπη τείνουν να παρουσιάζουν χαμηλότερο καθαρό εισόδημα σε αυτό το μισθολογικό επίπεδο. Χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Σουηδία και η Ολλανδία πληρώνουν περισσότερα λόγω του προοδευτικού φόρου εισοδήματος, των κοινωνικών εισφορών των εργαζομένων και άλλων επιβαρύνσεων.

Οι τοπικοί και περιφερειακοί φόροι μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κατάταξη.

Πώς συγκρίνεται το ποσό των 100.000 ευρώ με τους μέσους μισθούς;

Ενώ τα 100.000 ευρώ αποτελούν ένα αξιοπρεπές ακαθάριστο μισθό σε ορισμένες χώρες, είναι πάνω από το μέσο όρο στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2025, η Ελβετία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου ο μέσος μισθός για ένα άγαμο άτομο χωρίς παιδιά υπερβαίνει αυτό το επίπεδο, φτάνοντας τα 107.487 ευρώ ετησίως.

Εντός της ΕΕ, το Λουξεμβούργο έχει τον υψηλότερο μέσο μισθό, στα 77.844 ευρώ τον χρόνο. Δεκατρία από τα 22 κράτη μέλη της ΕΕ που περιλαμβάνονται στη λίστα έχουν μέσους μισθούς κάτω των 50.000 ευρώ, με την Σλοβακία να έχει τον χαμηλότερο, στα 19.590 ευρώ.

Ανώτατοι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Οι ανώτατοι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα υψηλότερα εισοδήματα παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη και ακολουθούν περιφερειακές τάσεις.

Οι χώρες της Σκανδιναβίας και της Δυτικής Ευρώπης έχουν γενικά τους υψηλότερους ανώτατους οριακούς συντελεστές, οι οποίοι κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 45% και 60%.

Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανίων, τείνουν να εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές.

Στην Ελλάδα, ο ανώτατος οριακός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ανέρχεται στο 44%. Αυτός ο συντελεστής εφαρμόζεται στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος που υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ τόσο για μισθωτούς και συνταξιούχους, όσο και για ελεύθερους επαγγελματίες.

Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;
Η εμπιστοσύνη στα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης μειώνεται μεταξύ των νεότερων γενεών, παρότι οι εισφορές συνεχίζονται. Πώς συγκρίνονται οι χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη γνώμη για τις συντάξεις;

Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό
Σύμφωνα με την αστυνομία στην Ελβετία, το 2015 είχαν υπάρξει καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου. Αφορούσαν διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Η Πάρις δεν νιώθει υποχρεωμένη να μιλάει για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
Η Πάρις Τζάκσον υποστήριξε ότι παλιά ένιωθε ότι «το χρωστούσε στον κόσμο» να «μοιράζεται τα πάντα» σχετικά με τη σχέση της με τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει.

LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ
LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oλυμπιακός – ΑΕΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βόλου έξω από τη Λάρισα όταν το φορτηγό χτύπησε με την καρότσα τη γέφυρα και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε μάντρα επιχείρησης

Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
Μετά τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων η RealPolls απαντά στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του κλάδου από «συγκεκριμένο πολιτικό χώρο», όπως χαρακτηριστικά λέει, «για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης». Απειλεί, δε, με προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Ισραήλ: Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Η αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα έχει καμία επαφή με το γραφείο του γενικού γραμματέα όσο ο Γκουτέρες υπηρετεί ως επικεφαλής του οργανισμού.

Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας
Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα για να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με τη Σάρα Φέργκιουσον;
Η Νταϊάνα είναι αυτή που ουσιαστικά έβαλε μέσα στη βασιλική οικογένεια τη Σάρα Φέργκιουσον, ωστόσο τα τελευταία χρόνια της ζωής της η «πριγκίπισσα του λαού» είχε κόψει τις επαφές μαζί της

Πορτογαλία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς
Πέντε πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, ανέφερε η αστυνομία στην Πορτογαλία, διευκρινίζοντας ότι διενηργησε έρευνα σε 60 κατοικίες και άλλους 32 τόπους

Σέρρες: Ελεύθερη με όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο στις Σέρρες η 43χρονη εμφανίστηκε συντετριμμένη, δηλώνοντας πως λυπάται βαθύτατα για τον άδικο χαμό του μικρού παιδιού

Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας
Οι διαιτητές μένουν στους πίνακες ή προωθούνται με άγνωστα κριτήρια της ΚΕΔ, καθώς δεν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, ενώ έχουν βάλει στον κανονισμό ότι οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής είναι εμπιστευτικοί!

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Άρης: Πότε απαντά ο Σπανούλης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας
Στις αρχές της επόμενης εβδομάδες αναμένεται να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης στην ΚΑΕ Άρης για το αν προτίθεται να αποδεχθεί την πρόταση που του έχει καταθέσει ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

