Από το 2026 αλλάζει ο χάρτης για τη φορολογία στην Ελλάδα. Όχι απλώς ένα «λίφτινγκ» συντελεστών, αλλά μια συνολική αναδιάταξη που αγγίζει μισθωτούς, ιδιοκτήτες, νέους, οικογένειες και μικρές κοινότητες σε όλη τη χώρα.

Οι πολύτεκνοι φτάνουν να μηδενίζουν τον φόρο για σημαντικό τμήμα του εισοδήματός τους

Η κυβέρνηση επιχειρεί ένα μείγμα μέτρων που μειώνει το βάρος στη βάση της πυραμίδας, ενισχύει τη δημογραφία και ταυτόχρονα επιχειρεί να διορθώσει χρόνιες στρεβλώσεις όπως τα τεκμήρια και η υπερφορολόγηση της κατοχής και αξιοποίησης ακινήτων.

Η νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος

Το βάρος πέφτει στα παιδιά και στους νέους. Η εικόνα είναι σαφής: όλοι οι βασικοί συντελεστές ,πλην του πρώτου κλιμακίου 9%,μειώνονται κατά δύο μονάδες. Η κίνηση αυτή οδηγεί σε πραγματικές ελαφρύνσεις, ειδικά για οικογένειες με τέκνα, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας αρχιτεκτονικής.

Για οικογένεια με δύο παιδιά ο συντελεστής του δεύτερου κλιμακίου πέφτει στο 16%, για τρία κατεβαίνει στο 9%, ενώ οι πολύτεκνοι φτάνουν να μηδενίζουν τον φόρο για σημαντικό τμήμα του εισοδήματός τους.

Μεγάλοι κερδισμένοι και οι νέοι. Κάτω των 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, μια παρέμβαση που επιχειρεί να τους κρατήσει ενεργούς στην αγορά εργασίας και ίσως το πιο κρίσιμο–εντός χώρας. Για τους 25–30 ετών ο συντελεστής πέφτει στο 9% για το τμήμα εισοδήματος 10.000–20.000 ευρώ.

«Γέφυρες» στις υψηλότερες κλίμακες

Προκειμένου να αποφευχθούν άλματα στη φορολογική επιβάρυνση, δημιουργείται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ. Είναι το «μαξιλάρι» που επιχειρεί να εξομαλύνει τη μετάβαση στα υψηλά κλιμάκια χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τους μισθωτούς και τα στελέχη της μεσαίας τάξης.

Νέα δομή στο εισόδημα από ενοίκια

Στα εισοδήματα από ενοίκια έρχεται επίσης πλήρης επαναχάραξη. Διατηρείται ο συντελεστής 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ, αλλά εισάγεται ενδιάμεση κλίμακα 25% για το τμήμα 12.000–24.000 ευρώ. Τα εισοδήματα άνω των 24.000 ευρώ θα φορολογούνται με 35%, μειωμένα σε σχέση με τα έως τώρα επίπεδα. Παράλληλα, για όσους επαναφέρουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, παραμένουν φορολογικά κίνητρα, ώστε περισσότερα σπίτια να επιστρέψουν στη μόνιμη αγορά.

Τεκμήρια: τέλος εποχής στα τεχνητά εισοδήματα

Τα τεκμήρια κατοικιών μειώνονται κατά 30%, ενώ τα τεκμήρια αυτοκινήτων «κουρεύονται», μετά από δεκαετίες όπου χιλιάδες φορολογούμενοι φορολογούνταν όχι για το πραγματικό τους εισόδημα, αλλά για το τι… υπέθετε η εφορία ότι κερδίζουν. Τα παλαιά σπίτια, τα μικρά αυτοκίνητα ή τα οχήματα μεγάλης ηλικίας δεν θα αποτελούν πλέον φοροπαγίδα.

Ακίνητη περιουσία: ελάφρυνση για περιφέρεια και νησιά

Στην περιουσιακή φορολογία εισάγεται μια σημαντική διαφοροποίηση υπέρ της περιφέρειας. Ο ΕΝΦΙΑ για κύρια κατοικία σε χωριά έως 1.500 κατοίκους οδηγείται σε σταδιακή απαλλαγή, εφόσον η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Στα νησιά έρχεται μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων. Πρόκειται για μέτρο καθαρά αναπτυξιακό και κοινωνικό: το κόστος ζωής είναι υψηλό, η μεταφορά αγαθών ακριβή και η καθημερινότητα συχνά δυσανάλογη σε σχέση με τα εισοδήματα. Η μείωση του ΦΠΑ μπορεί να μεταφραστεί σε φθηνότερα βασικά αγαθά και υπηρεσίες, κάνοντας τις μικρές νησιωτικές κοινότητες πιο βιώσιμες.

Το μεγάλο στοίχημα

Το νέο πακέτο μέτρων είναι εκτεταμένο . Από τους συντελεστές εισοδήματος μέχρι τα τεκμήρια και τον ΕΝΦΙΑ. Το νέο μείγμα: λιγότερος φόρς για τους παραγωγικούς, περισσότερα κίνητρα για οικογένειες και νέους, και ανάσες για τις πιο ευάλωτες περιοχές της χώρας.

