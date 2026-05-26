Τρίτη 26 Μαϊου 2026
25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
Ενας στους δύο μισθωτούς με δεύτερη δουλειά
Οικονομία 26 Μαΐου 2026, 06:13

Ενας στους δύο μισθωτούς με δεύτερη δουλειά

Η ακρίβεια και το χαμηλό επίπεδο μισθών αναγκάζουν πολλούς στην αναζήτηση πρόσθετης εργασίας. 300.000 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι μέσα σε δύο χρόνια

Ηλίας Γεωργάκης
Η πρωτοφανής ακρίβεια μαζί με το χαμηλό επίπεδο μισθών και συντάξεων έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη οικονομική ασφυξία σε εργαζομένους και συνταξιούχους. Το γεγονός ότι ο μισθός αρκεί για να καλύψει τις πρώτες 18 ημέρες του μήνα (σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ) δεν είναι τυχαίο που ένας στους δύο μισθωτούς αναζητεί ή έχει βρει δεύτερη δουλειά για να μπορέσει να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις διαβίωσης. Παράλληλα η οικονομική ασφυξία οδηγεί τον έναν στους δύο συνταξιούχους στην εργασία μετά τη σύνταξή του.

Ηδη τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι στους 300.000 αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων μέσα σε δύο χρόνια (από 250.000 που ήταν πρόσφατα), καθώς το χαμηλό ύψος της μέσης σύνταξης του ΕΦΚΑ (865 ευρώ/μήνα) ωθεί ολοένα και περισσότερους να αναζητήσουν ένα επιπλέον εισόδημα παράλληλα με τη σύνταξη.

Από 1ης/1/2024 που άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και η οριζόντια μείωση 30% επί της σύνταξης αντικαταστάθηκε από παρακράτηση 10% επί των εισοδημάτων από την εργασία, οι συνταξιούχοι που επέστρεψαν πίσω στην εργασία τους και γράφτηκαν στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, από 30.000 έφτασαν τις 300.000.

Τονίζεται ότι κατηγορία των εργαζόμενων συνταξιούχων έχει προσαύξηση της σύνταξης από τα ένσημα της εργασίας της. Ηδη, ο ΕΦΚΑ έχει εκδώσει εκατοντάδες αποφάσεις με προσαύξηση συντάξεων σε εργαζόμενους συνταξιούχους οι οποίοι εργάστηκαν για 2 ή 3 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση και αφού διέκοψαν την απασχόλησή τους υπέβαλαν αίτηση επανυπολογισμού της σύνταξής τους με τα επιπλέον ένσημα. Για κάθε έτος απασχόλησης, ο εργαζόμενος συνταξιούχος παίρνει προσαύξηση σύνταξης κατά 0,77% επί των αποδοχών εργασίας.

Κίνδυνος φτώχειας

Την ίδια ώρα, σε τροχιά ανόδου βρέθηκε ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα το 2025 (με βάση τα εισοδήματα του 2024), επηρεάζοντας πλέον το 27,5% του πληθυσμού (περίπου 2.797.000 άτομα). Σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφηκε αύξηση 0,6 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το

προηγούμενο έτος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση του ποσοστού υλικής και κοινωνικής στέρησης, το οποίο σκαρφάλωσε στο 14,9%. Για το 2025, τα οικονομικά όρια που ορίζουν τη φτώχεια στην Ελλάδα διαμορφώνονται ως εξής:

– 7.020 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

– 14.742 ευρώ ετησίως για οικογένεια με δύο ενηλίκους και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών.

Το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών εκτιμάται στα 21.724 ευρώ, ενώ το μέσο ατομικό εισόδημα ανήλθε σε 13.381 ευρώ (αυξημένο κατά 8% συγκριτικά με πέρυσι). Η εργασία παραμένει η κύρια πηγή εσόδων (71,7%), ακολουθούμενη από τις συντάξεις (23%).

Τέλος, επισημαίνεται ότι στην 14η θέση μεταξύ 22 χωρών της Eυρωπαϊκής Ενωσης διαμορφωνόταν ο κατώτατος μισθός της Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2026, τόσο σε απόλυτα ποσά όσο και σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Πέντε χώρες της ΕΕ – Δανία, Ιταλία, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία – δεν έχουν κατώτατο μισθό. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη από τις τρεις κατηγορίες που κατατάσσει η Eurostat τις χώρες ανάλογα με το ύψος του κατώτατου μισθού, και συγκεκριμένα στις χώρες όπου διαμορφώνεται από 1.000 έως 1.500 ευρώ τον μήνα και αντίστοιχα στις 1.000 έως 1.500 μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS).

Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

inWellness
inTown
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Έρευνα 25.05.26

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Στράτος Ιωακείμ
Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Μια νέα εποχή 25.05.26

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Στράτος Ιωακείμ
Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Αλλάζει ο χάρτης 25.05.26

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Ασφαλιστικές οφειλές 25.05.26

Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο
Αποκαλυπτική έκθεση 25.05.26

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Διεθνής Οικονομία 24.05.26

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
Υποδομές 26.05.26

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις
Ελλάδα 26.05.26

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες καλύπτονται.Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. 20+1 ερωτήσεις - απαντήσεις

The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες
Art 26.05.26

Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων
Ανάλυση Politico 26.05.26

Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη
Εν μέσω κρίσης 26.05.26

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ
Κόσμος 26.05.26

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν στον Κονγκό, προτού αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια ύφεσης της μεταδοτικότητας του Έμπολα

Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή [βίντεο]
Κόσμος 26.05.26

Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Χιλή, όπου παρά το μεγάλο εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»
Νέο θρίλερ 26.05.26

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως χτύπησε εκτοξευτήρες του Ιράν και ταχύπλοα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε «αυτοάμυνα»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»
Κόσμος 26.05.26

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέρθηκε στις 22:00 τοπική ώρα, στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ για «οδοντιατρική φροντίδα» όπως ανέφερε το γραφείο του Πρωθυπουργού

Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ
Κόσμος 26.05.26

To ιρανικό SNN και ένας ρεπόρτερ του Al Jazeera επικαλούμενοι πηγές τους, επιβεβαιώνουν φερόμενους θανάτους ιρανών ναυτικών σε αμερικανική επίθεση στο Ορμούζ, με διαφορετικό όμως αφήγημα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ
Κόσμος 26.05.26

Το ιρανικό Tasnim έκανε γνωστές πριν από λίγο τις προτεραιότητες του Ιράν που εκπροσωπείται από την ομάδα η οποία συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο.

NASA: Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» – Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»
Διάστημα 26.05.26

Από το 2021 η NASA συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων της Eta Space σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως LOXSAT. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν τεχνολογίες (CFM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός διαστημικού «πρατηρίου καυσίμων». Σήμερα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα με την 17η Ιουλίου να αποτελεί ημερομηνία ορόσημο.

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian
Κόσμος 26.05.26

Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Μπάσκετ 25.05.26

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο
Κόσμος 25.05.26

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

