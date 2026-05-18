Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Από τη μια τσέπη μπήκαν, από την άλλη βγήκαν οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, αφού ο πληθωρισμός κατάφερε και τις εξανέμισε σε χρόνο μηδέν. Το 4,5%, που αντιστοιχεί σε 40 ευρώ μικτά ή 34 ευρώ καθαρά, έχει ήδη ξεπεραστεί από το 5,4% του πληθωρισμού του Απριλίου. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του εν μέσω του συνεδρίου της ΝΔ, έκανε άλλη μια φορά λόγο για εισαγόμενη ακρίβεια.

«Τα σουπερμάρκετ, τα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι τώρα τα τρία μέτωπα προτεραιότητας για την κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά. Μόνο που το μέτωπο της ακρίβειας, μπορεί να ξαναφούντωσε το τελευταίο τρίμηνο, όμως καίει εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια. Δεν περιορίζεται σε λίγες εστίες που αναζωπυρώνονται, αλλά γενικεύεται. Πάνω απ’όλα όμως δεν ελέγχεται με πυροσβεστικά ημίμετρα. δη, από το πρώτο τετράμηνο του 2026, ο μέσος πληθωρισμός έτρεξε με ρυθμό 3,6% και η τάσει παραμένει ανοδική. Σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως το κόστος στέγασης, οι μεταφορές, ακόμα και το κρέας, ο πληθωρισμός αγγίζει διψήφια ποσοστά.

Η στέγαση από μόνη της «κατάπιε» τις αυξήσεις μισθών

Αν μετατρέψουμε σε ευρώ τις ποσοστιαίες αυξήσεις στα παραπάνω, βλέπουμε ότι ξεπερνάνε κατά πολύ τα 34 ευρώ τον μήνα.

Ας πάρουμε ως μέτρο σύγκρισης την τελευταία έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και αφορά τις δαπάνες του 2024. Η μέση μηνιαία δαπάνη για στέγαση για τα ελληνικά νοικοκυριά, ανήλθε στα 247 ευρώ, σε σύνολο αγορών 1.724 ευρώ το μήνα.

Aν λάβουμε υπόψιν ότι ο μέσος πληθωρισμός στη στέγαση το 2025, ανήλθε στο 4,3% (με βάση τους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ), σημαίνει ότι κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 10 ευρώ το μήνα, ποσό που μάλλον υποεκτιμά τις πραγματικές αυξήσεις.

Μεταξύ Απριλίου 2025 και Απριλίου 2026, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στη Στέγαση αυξήθηκε κατά 13,8%. Δηλαδή το μέσο νοικοκυριό, πλήρωσε τον Απρίλιο σχεδόν 35 ευρώ παραπάνω για στέγαση σε σύγκριση με πέρυσι τέτοια εποχή και 45 ευρώ παραπάνω σε σύγκριση με το 2024.

Βλέπουμε δηλαδή ότι μόνο οι αυξήσεις στη στέγαση, με μετριοπαθείς υπολογισμούς, υπερβαίνουν τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό.

Το κρέας είδος πολυτελείας

Το 2024 η μέση μηνιαία δαπάνη για κρέας ανήλθε, σύμφωνα πάντα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα 76,11 ευρώ. Με μέσο ετήσιο πληθωρισμό στο κρέας περίπου 8,3% το 2025, η μέση δαπάνη αυξήθηκε στα 82 ευρώ. Αν λάβουμε υπόψιν τις ετήσιες ανατιμήσεις του φετινού Απριλίου, οι οποίες κατά μέσο όρο κυμαίνονται στο 7,6% (19% στο μοσχάρι), τα μηνιαία έξοδα μόνο για κρέας προσεγγίζουν τα 90 ευρώ.

Αυξήσεις στα μεταφορικά

Οι δαπάνες ενός μέσου νοικοκυριού για μεταφορές το 2024 ήταν σχεδόν 230 ευρώ το μήνα. Αν θεωρήσουμε ότι το ποσό αυτό έμεινε σχεδόν σταθερό το 2025, μόνο από τις ανατιμήσεις του Απριλίου (9,8% μεσοσταθμικά και 17,1% στα καύσιμα), το ποσό έχει ξεπεράσει τα 250 ευρώ. Δηλαδή, μόνο οι αυξήσεις στο κρέας και στα μεταφορικά σε βάθος διετίας, ξεπερνάνε κατά μέσο όρο τα 34 ευρώ τον μήνα, όσο ακριβώς και η αύξηση στον κατώτατο.

Ιλιγγιώδεις ανατιμήσεις στην πενταετία

Αν ο πληθωρισμός του Απριλίου αρκεί για να εξανεμίσει τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, ο αθροιστικός πληθωρισμός σε βάθος πενταετίας προκαλεί ίλιγγο.

Κοιτώντας τους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ για τους δείκτες τιμών καταναλωτή σε πάνω από 620 αγαθά και υπηρεσίες, καταγράφουμε ανατιμήσεις σε βασικές ομάδες, οι οποίες ξεπερνάνε κατά πολύ τις ονομαστικές αυξήσεις στον μέσο μισθό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, όπως τα καταγράφει ο κόμβος Greece In Numbers του ΙΟΒΕ, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν 1.263 ευρώ. Τo καλοκαίρι του 2025 έφτασε τα 1.356 ευρώ. Πρόκειται για ονομαστική αύξηση 7,4%. Μόνο που το ίδιο διάστημα, τα τρόφιμα και η στέγαση, ακρίβηναν σχεδόν με τετραπλάσιο ρυθμό.

Πόσο ακρίβυναν τρόφιμα και στέγαση

Ανατρέχοντας στους σχετικούς πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ με έτος βάσης το 2020, αν συνυπολογίσουμε τις ανατιμήσεις που έλαβαν χώρα το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο αθροιστικός πληθωρισμός διαμορφώνεται ως εξής:

Στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε αθροιστικά κατά 38%.

Από τους υποδείκτες των τροφίμων ξεχωρίζουν:

Μοσχάρι: 75%

Χοιρινό: 36%

Αρνί και κατσίκι: 82%

Πουλερικά: 30,2%

Κρέας, νωπό ή κατεψυγμένο: 57%

Ψάρια, νωπά ή κατεψυγμένα: 29%

Ελαιόλαδο: 40,5%

Ψωμί και δημητριακά: 28%

Φρούτα: 30,4%

Λαχανικά: 46%

Καφές: 46,6%

Σοκολάτες: 58%

Στην ομάδα «Στέγαση» ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε αθροιστικά κατά 39,52%.

Ενοίκια κυρίων κατοικιών: 30,2%

Ηλεκτρισμός: 46,3%

Φυσικό αέριο: 119%

Πετρέλαιο θέρμανσης: 115%

Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα: 62%

Επισκευή και συντήρηση κατοικίας: 24%

Ταξίδια, αναψυχή και πολιτισμός, απλησίαστα για τους πολλούς

Το ίδιο διάστημα οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, οι οποίες αγγίζουν το 199% για τις πτήσεις εξωτερικού και το 147% για τις πτήσεις εξωτερικού. Δηλαδή ένα εισιτήριο που έκανε 100 ευρώ το 2020, σήμερα κοστίζει σχεδόν 300 ευρώ για εξωτερικό και 150 για την Ελλάδα.

Σε μια χώρα που σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά και πάνω από οχτώ στα δέκα φτωχά νοικοκυριά, δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ούτε μια εβδομάδα διακοπές, τα αεροπορικά ταξίδια είναι ούτως ή άλλως πολυτέλεια.

Όμως τσουχτερές είναι συνολικά οι αυξήσεις για μεταφορικά κόστη, κατά μέσο όρο 36%, ενώ τα καύσιμα και τα λιπαντικά έχουν ακριβύνει σχεδόν 44%.

Οι μεταφορές επιβατών με πλοίο έχουν αυξηθεί κατά 38%.

Το ίδιο διάστημα οι υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων έχουν αυξηθεί σχεδόν 44%, τα εστιατόρια 33% και το πρόχειρο φαγητό σχεδόν 38%.

Αν κάποιος θέλει να επισκεφθεί ένα μουσείο ή άλλους χώρους πολιτισμού, θα πρέπει να πληρώσει σήμερα σχεδόν διπλάσιο εισιτήριο από ό,τι το 2020, αφού ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί κατά 98%.

Στασιμοπληθωρισμός εν όψει;

Κάθε φορά που ανεβαίνουν οι τιμές, δεν λυγίζουν μόνον τα νοικοκυριά, αλλά χάνει έδαφος και η οικονομία. Συγκεκριμένα, για κάθε μισή ποσοστιαία μονάδα πληθωρισμού, εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται κατά 0,2%. Αν ο πληθωρισμός αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 3,7% το 2026, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ θα ανέβει κατά 1,8% (από 2,1% που ήταν η αρχική πρόβλεψη της ΤτΕ) . Αν ο πληθωρισμός φτάσει το 4,2%, η πραγματική ανάπτυξη θα είναι ακόμα χαμηλότερη, στο 1,6%.

Οι καταναλωτές νιώθουν την καυτή ανάσα της ακρίβειας στην καθημερινότητά τους. Πληρώνουν περισσότερα για φαγητό, ρεύμα και ενοίκιο, και έτσι δεν μένουν χρήματα για άλλες αγορές. Αυτό σημαίνει μείωση της κατανάλωσης συνολικά, που είναι ένας από τους βασικούς «κινητήρες» της οικονομίας.

Και οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος — ακριβότερες πρώτες ύλες, ακριβότερη ενέργεια. Πολλές αναβάλλουν επενδύσεις και προσλήψεις, περιμένοντας να δουν πού θα πάνε τα πράγματα.

Σε αυτή την εικόνα προστίθεται και το θέμα των επιτοκίων. Όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός, οι κεντρικές τράπεζες ανεβάζουν τα επιτόκια για να τον συγκρατήσουν. Τα δάνεια γίνονται πιο ακριβά, και έτσι τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις δανείζονται λιγότερο — επιβραδύνοντας ακόμα περισσότερο την οικονομία.

Το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού, δεν στοιχειώνει μόνο την Ευρώπη, αλλά και την ελληνική οικονομία, μολονότι η Ελλάδα έχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Με μέσο πληθωρισμό 3,7% την τελευταία δεκαετία, και με τα στοιχεία του Απριλίου να δείχνουν ότι μπορεί να φτάσουμε ακόμα και στο 5,6% φέτος, οι ανησυχίες για την αγοραστική δύναμη των πολιτών και την ανάπτυξη της χώρας παραμένουν έντονες.