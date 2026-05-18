Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 06:00

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο

Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Δικτάτορες και ισχυροί άνδρες, όπως ο Μουαμάρ αλ-Καντάφι της Λιβύης, ο Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας και ο Αλί Χαμενεΐ του Ιράν αντιμετώπισαν εξεγέρσεις, απομόνωση ή αστάθεια. Ωστόσο, τα όσα φημολογούνται κατά καιρούς στη Δύση για το πόσο ευάλωτος είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά.

«Η πραγματικότητα είναι ότι ο Πούτιν έχει περάσει την καριέρα του τελειοποιώντας τους μηχανισμούς αυταρχικής επιβίωσης» αναφέρει ο πρώην αξιωματούχος της CIA και ειδικός στη ρωσική αντικατασκοπεία Σον Ουισβέσερ.

Σε ανάλυσή του στο Foreign Policy, ο Ουισβέσερ περιγράφει πως ο Πούτιν έπειτα από 25 χρόνια στην εξουσία, έχει οικοδομήσει ένα σύστημα σχεδιασμένο ακριβώς για να επιβιώνει από φήμες, διαφωνίες και εσωτερικές ίντριγκες.

«Στην πραγματικότητα, πολλές από τις εξελίξεις που τώρα ερμηνεύονται ως σημάδια αδυναμίας ίσως στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες ασφαλείας για να ενισχύσουν ακόμη πιο σκληρά τις ίδιες μεθόδους που κρατούν τον Πούτιν στην εξουσία εδώ και δεκαετίες».

Ο Πούτιν ανέλαβε την εξουσία ήδη βαθιά εμποτισμένος με την κουλτούρα και τις επιχειρήσεις των σοβιετικών και μετασοβιετικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός που έμαθε τον αυταρχισμό αφού κατέλαβε την εξουσία· ήταν ένας επαγγελματίας αξιωματικός της KGB που ανέβηκε στην εξουσία κατανοώντας από μέσα τη μαζική παρακολούθηση, τον εξαναγκασμό και τον έλεγχο των ελίτ. Στα χρόνια της εξουσίας του, ο Πούτιν έχει μάθει από τις αποτυχίες άλλων δικτατόρων.

Ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) υπό τον πρόεδρο Μπόρις Γέλτσιν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Πούτιν ήταν ήδη ειδικός στην παρακολούθηση και καταστολή της εσωτερικής διαφωνίας.

Μόλις ανέλαβε την εξουσία, ο Πούτιν κινήθηκε γρήγορα εναντίον οποιουδήποτε μπορούσε να τον αμφισβητήσει. Ολιγάρχες κατέληξαν στη φυλακή, στην εξορία ή στην πολιτική αφάνεια. Ανεξάρτητα κέντρα εξουσίας εξαφανίστηκαν ένα προς ένα. Η FSB και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας μετατράπηκαν σε εργαλεία όχι μόνο εθνικής ασφάλειας αλλά και διατήρησης του καθεστώτος.

Μετά από 25 χρόνια εδραίωσης της εξουσίας, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ξαφνικά έχει χάσει τον έλεγχο των ίδιων των δομών ασφαλείας που πέρασε δεκαετίες χτίζοντας.

Ο ρωσικός μηχανισμός ασφαλείας που προστατεύει τον Πούτιν είναι τεράστιος, πολυεπίπεδος και σκόπιμα αλληλοεπικαλυπτόμενος. Στο κέντρο του βρίσκεται η FSB. Ακόμη και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, διάφορες πηγές εκτιμούσαν ότι η FSB διέθετε περίπου 350.000 έως 400.000 άτομα προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων περίπου 200.000 συνοριοφυλάκων. Στη σοβιετική και ρωσική παράδοση, αυτές οι συνοριακές δυνάμεις δεν ήταν ποτέ απλώς συνηθισμένα στρατεύματα. Παρότι περιλάμβαναν κληρωτούς, επρόκειτο για παραστρατιωτικές μονάδες επιφορτισμένες με την προστασία του ίδιου του κράτους.

Πέρα από την FSB βρίσκεται η Rosgvardia, η Ρωσική Εθνική Φρουρά, που δημιουργήθηκε από τον Πούτιν το 2016 ειδικά για να ενισχύσει την εσωτερική ασφάλεια του καθεστώτος. Μεταφέροντας επίλεκτες μονάδες εσωτερικής ασφαλείας μακριά από τα παραδοσιακά υπουργεία και τοποθετώντας τες υπό ξεχωριστή διοίκηση πιστή μόνο στην προεδρία, ο Πούτιν μείωσε τον κίνδυνο ανταγωνιστικών κέντρων εξουσίας. Η Rosgvardia περιλαμβάνει τις μονάδες καταστολής ταραχών OMON και άλλες δυνάμεις ταχείας επέμβασης σχεδιασμένες κυρίως για εσωτερικό έλεγχο και όχι για εξωτερικό πόλεμο. Ο επικεφαλής της Rosgvardia, Βίκτορ Ζόλοτοφ, είναι ένας από τους μακροχρόνιους πιστούς του Πούτιν και πρώην αξιωματικός της KGB. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τη δύναμη της οργάνωσης σε περίπου 300.000 άτομα.

Υπάρχει επίσης η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας, ή FSO, ο πιο στενός κύκλος ασφαλείας του Πούτιν. Η οργάνωση αυτή είναι υπεύθυνη όχι μόνο για την προστασία του προέδρου αλλά και για τη διαφύλαξη βασικών κρατικών υποδομών, ασφαλών επικοινωνιών και της συνέχειας της κυβέρνησης. Η FSO φέρεται να αριθμεί περίπου 50.000 άτομα προσωπικό και περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο έμπιστους σωματοφύλακες και επιχειρησιακούς του Πούτιν.

Η FSO περιλαμβάνει άνδρες που έχουν σκοτώσει κατόπιν εντολής του Πούτιν. Ο Βαντίμ Κρασίκοφ ήταν αξιωματικός της FSB που μετατράπηκε σε σωματοφύλακα του Πούτιν στην FSO. Φέρεται ότι το 2019 προσφέρθηκε εθελοντικά να σταλεί στο εξωτερικό για να δολοφονήσει έναν τσετσένο αντιφρονούντα στη Γερμανία. Μετά τη δολοφονία, ο Κρασίκοφ συνελήφθη, καταδικάστηκε για τη δολοφονία του αντιφρονούντα και φυλακίστηκε στη Γερμανία για χρόνια μέχρι που τελικά απελευθερώθηκε σε ανταλλαγή το 2024 δυτικών πολιτών. Επειδή ο Πούτιν ήθελε οι επιχειρησιακοί του πράκτορες να γνωρίζουν ότι αν σκοτώσουν για λογαριασμό του, τότε δεν θα ξεχαστούν. Αναμφίβολα αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται συνεχώς στις τάξεις τους.

Αυτός είναι ο τρόπος του Πούτιν να καλλιεργεί αφοσίωση μεταξύ των επίλεκτων υπηρεσιών ασφαλείας του. Είναι απολύτως εξαρτημένοι από αυτόν, όπως και οι τύχες τους.

Η πολιτική επιβίωση του Πούτιν εξαρτάται εδώ και καιρό όχι μόνο από τον έλεγχο της πραγματικής αντιπολίτευσης αλλά και από τον έλεγχο της αντίληψης περί αντιπολίτευσης. Φήμες, έρευνες, συλλήψεις και επιλεκτικές εκκαθαρίσεις μπορούν όλα να εξυπηρετούν πολιτικούς σκοπούς. Δημιουργούν αβεβαιότητα μέσα στους κύκλους της ελίτ, ενώ παράλληλα δικαιολογούν αυστηρότερη καταστολή σε ολόκληρη την κοινωνία.

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Σύνταξη
Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Κόσμος 18.05.26

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Νατάσα Σινιώρη
Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή
Πόλεμος στη Γάζα 18.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή

Κάτι που φαίνεται να είναι στρατιωτικό πλοίο έχει εντοπιστεί κοντά στον στολίσκο. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σύνταξη
Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social
Όπλο Truth Social 18.05.26

Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social

Οι αναρτήσεις Τραμπ τον παρουσιάζουν έτοιμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και να κάνει διαστημικό πόλεμο. Σε άλλη, το Ιράν καλυμμένο από μια αμερικανική σημαία δέχεται επίθεση από πολλά μέτωπα.

Σύνταξη
Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στην Λιθουανία.

Σύνταξη
Κύπρος: Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό – «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»
Κύπρος 18.05.26

Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό - «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»

Μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακών Χορών «Ρωμιοσύνη» χόρεψαν, στο πλαίσιο της επετείου, στο αμφιθέατρο της παραλίας της πόλης, ενώ έγινε μνεία και αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα του ποντιακού ελληνισμού

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά ισχυρότερες μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή πολέμου
Κατά «αιώνιου εχθρού» 18.05.26

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά ισχυρότερες μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή πολέμου

Οι δυνάμεις που θα ενισχυθούν στη Βόρεια Κορέας είναι αυτές στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, καθώς και άλλες μεγάλες μονάδες, για την «πιο ολοκληρωμένη αποτροπή του πολέμου»

Σύνταξη
Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ
Μέση Ανατολή 18.05.26

Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ

Το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου δήλωσε ότι θα λάβει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας του και της ασφάλειάς του.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Οι τρεις σε κοινοτική κουζίνα
Μέση Ανατολή 18.05.26

Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Οι τρεις σε κοινοτική κουζίνα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, με επιχείρημα τα πλήγματα κατά της Χαμάς. Επιθέσεις κατά αμάχων καταγγέλλουν γιατροί.

Σύνταξη
Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή
The Financial Times 17.05.26

Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή

Συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών θα έχει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. Στόχος, να πιέσει προς την αύξηση επενδύσεων και παραγωγής, και να ικανοποιηθεί το αίτημα Τραμπ για περισσότερες δαπάνες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο
Σοκ 17.05.26

Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο

Δύο αεροσκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα, στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων
Φωτιά και νερό 17.05.26

Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι αναβάλλει την έγκριση πώλησης όπλων αξίας 14 δισ. στην Ταϊβάν, έχει προκαλέσει ανησυχία στο νησί. Ο πρόεδρός της επισήμανε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι περισσότερο από απαραίτητη.

ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης

Νέα πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να λάβει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, τραβώντας την κυβέρνηση στο «τερέν» της προγραμματικής αντιπαράθεσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
Ελλάδα 18.05.26

Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Σύνταξη
Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
«Μην αυτοκτονήσετε» 18.05.26

Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»

Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Κόστος ζωής 18.05.26

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός 18.05.26

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Ευρώπη: Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;
Περιβάλλον 18.05.26

Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;

Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μείωση των εκπομπών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Η εκπροσώπηση  18.05.26

Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με εκρήξεις και όπλα» όσο η ανθρωπότητα υποφέρει

Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Παρασκήνιο 18.05.26

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες

Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Κίνα 18.05.26

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

