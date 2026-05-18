Γιορτή σήμερα 18 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα Κυριακή 18 Μαΐου και το εορτολόγιο περιλαμβάνει γνωστά και αγαπημένα ονόματα που πολλοί περιμένουν να δουν κάθε χρόνο.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος *

Γαλάτεια, Γαλατία

Φαεινός, Φαεινή

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Αν έχετε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο με ένα από τα παραπάνω ονόματα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Ποιες Αγίες τιμά σήμερα η Εκκλησία

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

Τις Αγίες Ιουλία, Φαεινή και Γαλατεία

Οι τρεις Αγίες μαρτύρησαν για την πίστη τους και η μνήμη τους παραμένει ζωντανή μέσα στην εκκλησιαστική παράδοση.

Η ιστορία της Αγίας Ιουλίας

Η Αγία Ιουλία είναι μία από τις πιο γνωστές μορφές της ημέρας και συνδέεται με την αφοσίωση και τη δύναμη της πίστης. Σύμφωνα με την παράδοση, υπέστη μαρτυρικό θάνατο επειδή αρνήθηκε να απαρνηθεί τον Χριστιανισμό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το όνομα Ιουλία παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές μέχρι σήμερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, με πολλές διαφορετικές παραλλαγές.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa