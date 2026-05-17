Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Οι τρεις σε κοινοτική κουζίνα

Ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιους στη Γάζα την Κυριακή, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι. Παρά την εκεχειρία που υπεγράφη τον περασμένο Οκτώβριο, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τέλμα.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη διακοπή των κοινών βομβαρδισμών με τις ΗΠΑ στο Ιράν, το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη Γάζα, όπου η Χαμάς έχει σφίξει τον έλεγχο της. Παρ’ όλα αυτά, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν υπό το έλεγχό τους το 60% του εδάφους του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι γιατροί δήλωσαν ότι μια ισραηλινή επιδρομή σκότωσε έναν Παλαιστίνιο κοντά σε ένα αστυνομικό φυλάκιο. Ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων Παλαιστινίων σκηνών στη Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι στην επίθεση σκότωσε έναν μαχητή της Χαμάς. Είπε ότι αποτελούσε άμεση απειλή για τις δυνάμεις στην περιοχή.

Τρεις σε κοινοτική κουζίνα

Ξεχωριστά, γιατροί στη Γάζα δήλωσαν ότι μια άλλη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τουλάχιστον τρία άτομα σε μια κοινοτική κουζίνα. Η επίθεση έγινε κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Άκσα στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η επιδρομή στόχευσε έναν διοικητή της Χαμάς που ανέπτυσσε αντιαρματικούς πυραύλους. Ιατρικοί αξιωματούχοι της Γάζας δήλωσαν ότι τρεις ακόμη Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Ακόμη δύο σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά σε ένα αρτοποιείο στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα, σκοτώθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε ως ακριβή πλήγμα στην πόλη της Γάζας την Παρασκευή.

Επίσης, δήλωσε ότι σκότωσε επίσης τον Μπαχάα Μπαρούντ, διοικητή του Επιχειρησιακού Αρχηγείου της Χαμάς, σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο, κατηγορώντας τον ότι σχεδίαζε πολλαπλές επικείμενες επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων και Ισραηλινών πολιτών τις τελευταίες εβδομάδες.

Συνομιλίες σε αδιέξοδο

Οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, για την προώθηση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, παραμένουν σε αδιέξοδο. Στόχος του ειρηνευτικού σχεδίου είναι να τερματίσει περισσότερα από δύο χρόνια συγκρούσεων. Επίσης, προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Περίπου 870 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιδρομές από την κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου. Τα στοιχεία δεν κάνουν διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από μαχητές κατά την ίδια περίοδο.

Η Χαμάς δεν αποκαλύπτει στοιχεία για τις απώλειες μεταξύ των μαχητών της.