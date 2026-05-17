magazin
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ απολύθηκε από τo «Lovely Bones» αφού πήρε 27 κιλά
Fizz 17 Μαΐου 2026, 23:00

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ απολύθηκε από τo «Lovely Bones» αφού πήρε 27 κιλά

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο του πατέρα της πρωταγωνίστριας Σόιρσε Ρόναν, αλλά απολύθηκε από την ταινία αφού πήρε 27 κιλά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Πίτερ Τζάκσον επιτέλους παίρνει θέση σχετικά με την περιβόητη απόλυση του Ράιαν Γκόσλινγκ στο καστ της ταινίας «The Lonely Bones», της διασκευής του σκηνοθέτη από το μυθιστόρημα της Άλις Σέμπολντ το 2009.

Ο Γκόσλινγκ είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο του πατέρα της πρωταγωνίστριας Σόιρσε Ρόναν, αλλά αποκάλυψε στο THR το 2010 ότι απολύθηκε από την ταινία αφού πήρε 27 κιλά για τον ρόλο χωρίς τη συγκατάθεση του Τζάκσον.

«Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη»

Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στις Κάννες μετά την απονομή του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα, ο Πίτερ Τζάκσον ρωτήθηκε για την αποκάλυψη του Ράιαν Γκόσλινγκ και μίλησε για την απόφαση να τον απομακρύνει από την ταινία. Τελικά, ο ρόλος δόθηκε στον Μαρκ Γουόλμπεργκ.

«Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα ηθοποιών, γιατί είναι προσωπικό και ιδιωτικό θέμα και δεν φταίνε αυτοί», ξεκίνησε ο Τζάκσον.

«Κάθε φορά που αντικαθιστούμε έναν ηθοποιό, στην πραγματικότητα φταίμε εμείς, επειδή δεν κάναμε σωστή επιλογή και επιλέξαμε λάθος άτομο για έναν ρόλο. Δεν είναι επειδή έκαναν κάτι λάθος. Επομένως, δεν θα μιλήσω για συγκεκριμένα άτομα, αλλά πρέπει απλώς να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό που φανταζόσασταν δεν συμβαίνει ακριβώς, πράγμα που σημαίνει ότι κάναμε λάθος και γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη».

«Ο Ράιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός, όπως γνωρίζουμε. Οι ταινίες όμως [απαιτούν] χημεία τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα. Χημεία όσον αφορά το τι μεταδίδει ο ηθοποιός στο κοινό. Είναι απλώς ένα περίπλοκο είδος επικοινωνίας του πώς κάποιος ενσωματώνεται σε μια ομάδα ανθρώπων, σε μια ιστορία, σε έναν χαρακτήρα. Είναι περίπλοκο και συνήθως προσπαθείς πολύ σκληρά όταν σχεδιάζεις την ταινία, κάνεις το κάστινγκ, προσπαθώντας να πετύχεις αυτή την ενσωμάτωση, αλλά περιστασιακά κάνουμε τα δικά μας λάθη».

Σε συνέντευξή του στο THR το 2010, ο Ράιαν Γκόσλινγκ είπε: «Είχαμε διαφορετική άποψη για το πώς έπρεπε να είναι η εμφάνιση του χαρακτήρα. Πίστευα πραγματικά ότι έπρεπε να ζυγίζει 95 κιλά. Δεν μιλήσαμε πολύ κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής, και αυτό ήταν το πρόβλημα».

«Ήταν μια μεγάλη ταινία και υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα να αντιμετωπιστούν, που δεν μπορούσε να ασχοληθεί με όλους τους ηθοποιούς ξεχωριστά. Απλώς εμφανίστηκα στο πλατό και είχα κάνει λάθος. Τότε ήμουν χοντρός και άνεργος», πρόσθεσε χιουμοριστικά ο Γκόσλινγκ.

*Με πληροφορίες από: Variety

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

World
Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί
Κάννες 17.05.26

Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί

Η συνέντευξη, που ηχογραφήθηκε πριν τη δολοφονία του Τζον Λένον, παρουσιάζεται στην ταινία «John Lennon: The Last Interview», η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χώρισε από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Κουτσομπολιό 17.05.26

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χώρισε από τον σύζυγό της - Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Για την ιστορία 16.05.26

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία
Money, money, money 15.05.26

Ο σερ Ντέιβιντ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία - Οι Μπέκαμ διπλασίασαν την περιουσία τους σε έναν χρόνο

Μπορεί η κόντρα τους με τον Μπρούκλιν να τους έχει προκαλέσει θλίψη, ωστόσο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα παρηγορηθούν βλέποντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ
Μέση Ανατολή 18.05.26

Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ

Το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου δήλωσε ότι θα λάβει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας του και της ασφάλειάς του.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Οι τρεις σε κοινοτική κουζίνα
Μέση Ανατολή 18.05.26

Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Οι τρεις σε κοινοτική κουζίνα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, με επιχείρημα τα πλήγματα κατά της Χαμάς. Επιθέσεις κατά αμάχων καταγγέλλουν γιατροί.

Σύνταξη
Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή
The Financial Times 17.05.26

Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή

Συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών θα έχει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. Στόχος, να πιέσει προς την αύξηση επενδύσεων και παραγωγής, και να ικανοποιηθεί το αίτημα Τραμπ για περισσότερες δαπάνες

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Unmute Now Athens – «Κάτι νέο ξεκινά, η νέα γενιά σπάει τη σιωπή της»
Με την υποστήριξη του ΙΝΑΤ 17.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Unmute Now Athens – «Κάτι νέο ξεκινά, η νέα γενιά σπάει τη σιωπή της»

Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση του ΙΝΑΤ στην Θεσσαλονίκη το Unmute now έρχεται στην Αθήνα και ανοίγει τη συζήτηση για όλα τα μεγάλα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους νέους: Στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΗΠΑ: Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο
Σοκ 17.05.26

Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο

Δύο αεροσκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα, στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
Οι αριθμοί «μιλούν» 17.05.26

Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη - Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»

Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης
Τέλεια καταιγίδα 17.05.26

Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης

Με πάνω από 200.000 σπίτια εγκλωβισμένα στην τουριστική αγορά και χιλιάδες ακόμη δεσμευμένα λόγω χρεών, η ελληνική αγορά ακινήτων βιώνει μια ιστορική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
«Δεν υπάρχει ταμπού» 17.05.26

Στο τραπέζι της γαλλικής κυβέρνησης η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Σύνταξη
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
On Field 17.05.26

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: «Καθάρισε» ο Βινίσιους στο 15’, όμως οι γηπεδούχοι έμειναν στη La Liga
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: «Καθάρισε» ο Βινίσιους στο 15’, όμως οι γηπεδούχοι έμειναν στη La Liga

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το καθήκον της καθώς νίκησε τη Σεβίλλη πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ, στο τελευταίο ματς του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στο «Σάντσεθ Πιθχουάν»

Σύνταξη
Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων
Φωτιά και νερό 17.05.26

Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι αναβάλλει την έγκριση πώλησης όπλων αξίας 14 δισ. στην Ταϊβάν, έχει προκαλέσει ανησυχία στο νησί. Ο πρόεδρός της επισήμανε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι περισσότερο από απαραίτητη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies