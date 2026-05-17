Ο Ράιαν Γκόσλινγκ απολύθηκε από τo «Lovely Bones» αφού πήρε 27 κιλά

Ο Πίτερ Τζάκσον επιτέλους παίρνει θέση σχετικά με την περιβόητη απόλυση του Ράιαν Γκόσλινγκ στο καστ της ταινίας «The Lonely Bones», της διασκευής του σκηνοθέτη από το μυθιστόρημα της Άλις Σέμπολντ το 2009.

Ο Γκόσλινγκ είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο του πατέρα της πρωταγωνίστριας Σόιρσε Ρόναν, αλλά αποκάλυψε στο THR το 2010 ότι απολύθηκε από την ταινία αφού πήρε 27 κιλά για τον ρόλο χωρίς τη συγκατάθεση του Τζάκσον.

«Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη»

Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στις Κάννες μετά την απονομή του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα, ο Πίτερ Τζάκσον ρωτήθηκε για την αποκάλυψη του Ράιαν Γκόσλινγκ και μίλησε για την απόφαση να τον απομακρύνει από την ταινία. Τελικά, ο ρόλος δόθηκε στον Μαρκ Γουόλμπεργκ.

«Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα ηθοποιών, γιατί είναι προσωπικό και ιδιωτικό θέμα και δεν φταίνε αυτοί», ξεκίνησε ο Τζάκσον.

«Κάθε φορά που αντικαθιστούμε έναν ηθοποιό, στην πραγματικότητα φταίμε εμείς, επειδή δεν κάναμε σωστή επιλογή και επιλέξαμε λάθος άτομο για έναν ρόλο. Δεν είναι επειδή έκαναν κάτι λάθος. Επομένως, δεν θα μιλήσω για συγκεκριμένα άτομα, αλλά πρέπει απλώς να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό που φανταζόσασταν δεν συμβαίνει ακριβώς, πράγμα που σημαίνει ότι κάναμε λάθος και γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη».

«Ο Ράιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός, όπως γνωρίζουμε. Οι ταινίες όμως [απαιτούν] χημεία τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα. Χημεία όσον αφορά το τι μεταδίδει ο ηθοποιός στο κοινό. Είναι απλώς ένα περίπλοκο είδος επικοινωνίας του πώς κάποιος ενσωματώνεται σε μια ομάδα ανθρώπων, σε μια ιστορία, σε έναν χαρακτήρα. Είναι περίπλοκο και συνήθως προσπαθείς πολύ σκληρά όταν σχεδιάζεις την ταινία, κάνεις το κάστινγκ, προσπαθώντας να πετύχεις αυτή την ενσωμάτωση, αλλά περιστασιακά κάνουμε τα δικά μας λάθη».

Σε συνέντευξή του στο THR το 2010, ο Ράιαν Γκόσλινγκ είπε: «Είχαμε διαφορετική άποψη για το πώς έπρεπε να είναι η εμφάνιση του χαρακτήρα. Πίστευα πραγματικά ότι έπρεπε να ζυγίζει 95 κιλά. Δεν μιλήσαμε πολύ κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής, και αυτό ήταν το πρόβλημα».

«Ήταν μια μεγάλη ταινία και υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα να αντιμετωπιστούν, που δεν μπορούσε να ασχοληθεί με όλους τους ηθοποιούς ξεχωριστά. Απλώς εμφανίστηκα στο πλατό και είχα κάνει λάθος. Τότε ήμουν χοντρός και άνεργος», πρόσθεσε χιουμοριστικά ο Γκόσλινγκ.

*Με πληροφορίες από: Variety