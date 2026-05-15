Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Χάος σε εστιατόριο του Λος Άντζελες – «Γαύγιζε, ούρλιαζε και κυκλοφορούσε με μαχαίρι»

Σύμφωνα με αποκλειστικές μαρτυρίες και ρεπορτάζ των TMZ και Page Six, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς προκάλεσε πανικό στους θαμώνες του εστιατορίου Blue Dog Tavern στο Σέρμαν Όουκς.

Η πριγκίπισσα της ποπ «ούρλιαζε, έβγαζε ήχους που έμοιαζαν με γαύγισμα, ενώ κάποια στιγμή εθεάθη να περιφέρεται ανάμεσα στα τραπέζια κρατώντας ένα μαχαίρι» γράφουν οι ταμπλόιντ.

Το περιστατικό έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την εθελούσια εισαγωγή της σε κέντρο απεξάρτησης, ύστερα από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών (DUI) τον περασμένο Μάρτιο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έφτασε στο εστιατόριο συνοδευόμενη από την βοηθό και τον σωματοφύλακά της.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζεφ Σνάιντερ, ο οποίος καθόταν στο διπλανό τραπέζι, η τραγουδίστρια φορούσε γυαλιά ηλίου μέσα στο χώρο και άρχισε αμέσως να συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλλα, σηκώνοντας τη φωνή της και κάνοντας θορύβους που έμοιαζαν με γαύγισμα σκύλου.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς σηκώθηκε όρθια κρατώντας ένα μαχαίρι φαγητού, το οποίο ξέχασε να αφήσει στο τραπέζι.

Μια γυναίκα που καθόταν στην ίδια πτέρυγα δήλωσε έντρομη: «Ήρθε προς το μέρος μου κρατώντας το μαχαίρι. Πάγωσα, πίστεψα ότι θα με μαχαιρώσει κατά λάθος».

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, οι δύο συνοδοί της προσπάθησαν μάταια να την ηρεμήσουν και να την πείσουν να καθίσει στη θέση της.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς άναψε τσιγάρο μέσα στο εστιατόριο, αναγκάζοντας το προσωπικό να κάνει παρατήρηση στην παρέα της για να το σβήσει αμέσως.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η τραγουδίστρια τάιζε στο στόμα τον σωματοφύλακά της, λέγοντάς του «σε αγαπάω», ενώ όταν αποχώρησε, το τραπέζι και το πάτωμα ήταν γεμάτα πεταμένα φαγητά, θυμίζοντας εικόνα «που είχε προκαλέσει μικρό παιδί».

«Υπερβολές»

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, ο εκπρόσωπος τύπου της Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί επικίνδυνης συμπεριφοράς, μιλώντας στο Page Six.

«Το θέμα έχει διογκωθεί υπερβολικά. Η Μπρίτνεϊ απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο. Οι ήχοι που άκουσαν οφείλονται στο ότι περιέγραφε με πάθος μια ιστορία για το πώς ο δικός της σκύλος γαύγιζε στους γείτονες. Σε καμία περίπτωση δεν απείλησε κανέναν με μαχαίρι, απλώς έκοβε το χάμπουργκερ της στη μέση».

Το πρόσφατο ιστορικό με την απεξάρτηση

Η νέα αυτή δημόσια περιπέτεια έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδο για την ποπ σταρ.

Στις 4 Μαρτίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια (DUI).

Στις 12 Απριλίου, μετά από έντονες πιέσεις των δύο γιων της, του 20χρονου Σον Πρέστον και του 19χρονου Τζέιντεν Τζέιμς, εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης, από όπου πήρε εξιτήριο στις 30 Απριλίου.

Στις 4 Μαΐου, ο δικηγόρος της δήλωσε ένοχος εκ μέρους της στο δικαστήριο, επιτυγχάνοντας τη μείωση της κατηγορίας σε πλημμεληματική απερίσκεπτη οδήγηση (wet reckless).

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς καταδικάστηκε σε μονοετή δικαστική επιτήρηση και υποχρεωτική παρακολούθηση σχολής απεξάρτησης από το αλκοόλ για τρεις μήνες, με τις πηγές του περιβάλλοντός της να επιμένουν ότι συνεχίζει τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας εξ αποστάσεως.