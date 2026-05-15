Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 19:55
Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη - Έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Χάος σε εστιατόριο του Λος Άντζελες – «Γαύγιζε, ούρλιαζε και κυκλοφορούσε με μαχαίρι»
Fizz 15 Μαΐου 2026, 20:40

Ένα νέο, «εξαιρετικά ανησυχητικό επεισόδιο» με πρωταγωνίστρια την 44χρονη Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους θαυμαστές της

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Σύμφωνα με αποκλειστικές μαρτυρίες και ρεπορτάζ των TMZ και Page Six, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς  προκάλεσε πανικό στους θαμώνες του εστιατορίου Blue Dog Tavern στο Σέρμαν Όουκς.

Η πριγκίπισσα της ποπ «ούρλιαζε, έβγαζε ήχους που έμοιαζαν με γαύγισμα, ενώ κάποια στιγμή εθεάθη να περιφέρεται ανάμεσα στα τραπέζια κρατώντας ένα μαχαίρι» γράφουν οι ταμπλόιντ.

Το περιστατικό έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την εθελούσια εισαγωγή της σε κέντρο απεξάρτησης, ύστερα από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών (DUI) τον περασμένο Μάρτιο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έφτασε στο εστιατόριο συνοδευόμενη από την βοηθό και τον σωματοφύλακά της.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζεφ Σνάιντερ, ο οποίος καθόταν στο διπλανό τραπέζι, η τραγουδίστρια φορούσε γυαλιά ηλίου μέσα στο χώρο και άρχισε αμέσως να συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλλα, σηκώνοντας τη φωνή της και κάνοντας θορύβους που έμοιαζαν με γαύγισμα σκύλου.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς σηκώθηκε όρθια κρατώντας ένα μαχαίρι φαγητού, το οποίο ξέχασε να αφήσει στο τραπέζι.

Μια γυναίκα που καθόταν στην ίδια πτέρυγα δήλωσε έντρομη: «Ήρθε προς το μέρος μου κρατώντας το μαχαίρι. Πάγωσα, πίστεψα ότι θα με μαχαιρώσει κατά λάθος».

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, οι δύο συνοδοί της προσπάθησαν μάταια να την ηρεμήσουν και να την πείσουν να καθίσει στη θέση της.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς άναψε τσιγάρο μέσα στο εστιατόριο, αναγκάζοντας το προσωπικό να κάνει παρατήρηση στην παρέα της για να το σβήσει αμέσως.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η τραγουδίστρια τάιζε στο στόμα τον σωματοφύλακά της, λέγοντάς του «σε αγαπάω», ενώ όταν αποχώρησε, το τραπέζι και το πάτωμα ήταν γεμάτα πεταμένα φαγητά, θυμίζοντας εικόνα «που είχε προκαλέσει μικρό παιδί».

«Υπερβολές»

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, ο εκπρόσωπος τύπου της Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί επικίνδυνης συμπεριφοράς, μιλώντας στο Page Six.

«Το θέμα έχει διογκωθεί υπερβολικά. Η Μπρίτνεϊ απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο. Οι ήχοι που άκουσαν οφείλονται στο ότι περιέγραφε με πάθος μια ιστορία για το πώς ο δικός της σκύλος γαύγιζε στους γείτονες. Σε καμία περίπτωση δεν απείλησε κανέναν με μαχαίρι, απλώς έκοβε το χάμπουργκερ της στη μέση».

Το πρόσφατο ιστορικό με την απεξάρτηση

Η νέα αυτή δημόσια περιπέτεια έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδο για την ποπ σταρ.

Στις 4 Μαρτίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια (DUI).

Στις 12 Απριλίου, μετά από έντονες πιέσεις των δύο γιων της, του 20χρονου Σον Πρέστον και του 19χρονου Τζέιντεν Τζέιμς, εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης, από όπου πήρε εξιτήριο στις 30 Απριλίου.

Στις 4 Μαΐου, ο δικηγόρος της δήλωσε ένοχος εκ μέρους της στο δικαστήριο, επιτυγχάνοντας τη μείωση της κατηγορίας σε πλημμεληματική απερίσκεπτη οδήγηση (wet reckless).

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς καταδικάστηκε σε μονοετή δικαστική επιτήρηση και υποχρεωτική παρακολούθηση σχολής απεξάρτησης από το αλκοόλ για τρεις μήνες, με τις πηγές του περιβάλλοντός της να επιμένουν ότι συνεχίζει τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας εξ αποστάσεως.

Ελληνική οικονομία: «Βλέπει» καθοδικούς κινδύνους για την Ελλάδα

Τραμπ – Σι: Τα 3 βασικά συμπεράσματα από την ιστορική συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο’ Χάρα
«Της χρωστάω» 14.05.26

Νιώθω ότι κάτι αφήσαμε στη μέση: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο' Χάρα

Περίπου τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα, ο κινηματογραφικός της γιος από το Μόνος στο Σπίτι Μακόλεϊ Κάλκιν νιώθει ότι κάτι της χρωστάει

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ
Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ

Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη αντισημίτρια στη νέα «μαύρη λίστα» του Ισραήλ
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη αντισημίτρια στη νέα «μαύρη λίστα» του Ισραήλ

Έκθεση του Υπουργείου Διασποράς του Ισραήλ κατατάσσει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ στους πιο «επικίνδυνους αντισημίτες» παγκοσμίως, βάζοντάς την πάνω από τον εθνικιστή Φουέντες

Σε επιφυλακή για τον Έμπολα ο ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων
Σε επιφυλακή για τον Έμπολα ο ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων

Το Αφρικανικό CDC συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την πρόληψη της διασυνοριακής μετάδοσης σε Ουγκάντα ​​και Νότιο Σουδάν. Οι τρεις χώρες κάλεσαν διεθνείς εταίρους να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση

Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία – Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία – Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα

Με το επιχείρημα ότι ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, «εμπόδιζε τον αφοπλισμό» της οργάνωσης, Νετανιάχου και Κατζ έδωσαν την εντολή της «εξάλειψής» του. Το πλήγμα έγινε σε κτίριο κατοικιών στην Πόλη της Γάζας.

Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο
Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο

Ο Αριστείδης Μπαλτάς τονίζει ότι η συνέχιση της συμμετοχής του στο Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς «δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους τους οποίους όλοι και όλες είχαμε θέσει στην ιδρυτική μας διακήρυξη»

Η Ρωσία διεκδικεί 249 δισ. δολάρια για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – Ζητά αποκατάσταση ζημιών
Η Ρωσία διεκδικεί 249 δισ. δολάρια για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – Ζητά αποκατάσταση ζημιών

Δικαστήριο της Μόσχας υποστήριξε την αγωγή που κατέθεσε η κεντρική τράπεζα στη Ρωσία κατά της Euroclear, του διεθνή χρηματοπιστωτικού οργανισμού που έχει δεσμεύσει τα ρωσικά κεφάλαια.

Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τα 6 αδερφάκια που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες – Εικόνες μέσα από το σπίτι
Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τα 6 αδερφάκια που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες – Εικόνες μέσα από το σπίτι

Οι γονείς των παιδιών καταδικάστηκαν χθες για παραμέληση και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο - Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί της.

Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη
Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη

Ίσως νομίζετε ότι καταλαβαίνετε πότε κάποιος προσπαθεί να σας εξαπατήσει, αλλά υπάρχει ένα έξυπνο τέχνασμα που λίγοι γνωρίζουν – ένα τέχνασμα που έχει ξεφύγει τόσο από την AI όσο και από τους ανθρώπους

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters

Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Νέα Δημοκρατία: Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου
Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου της ΝΔ

Με ηχηρές απουσίες, βαρύγδουπα λόγια και «όλα καλώς καμωμένα», στον απολογισμό που έκανε ο Κυρ. Μητσοτάκης, ξεκίνησε το συνέδριο της ΝΔ. Σε επανάληψη τα γνωστά διλήμματα στον δρόμο προς τις κάλπες.

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για το Game 1 των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα
Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα

Βαθύτατα ενοχλημένη από την προσωπική και ευθεία αντιπαράθεση που είχε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες η ανεξάρτητη βουλευτής, Ελένη Καραγεωργοπούλου. Με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, την ώρα που είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας και ενώ είχε […]

Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα
Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα

Ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να συναινέσει στην έκδοση κοινού χρέους για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρά τις εκκλήσεις του Μάριο Ντράγκι.

Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού με τα δύο μικρά παιδιά επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις
Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα - Οι πληθωριστικές πιέσεις προμήνυμα εξελίξεων

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός απειλώντας την οικονομική σταθερότητα. Η εύθραυστη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπαρασύροντας τις τιμές προς τα πάνω. Τα «καμπανάκια» που ηχούν, προπομπός εξελίξεων.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

