Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τον θόρυβο της showbiz φαίνεται πως προσπάθησε να κινηθεί η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με το TMZ, η pop star βρέθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας στο Κάμντεν του Μέιν, στις ΗΠΑ, μια μικρή και ήσυχη πόλη της Νέας Αγγλίας.

Πηγές από το περιβάλλον της ανέφεραν ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έλαβε θεραπεία στο Borden Cottage, μια απομονωμένη δομή σε αγροτική περιοχή, η οποία παρέχει φροντίδα διπλής διάγνωσης: τόσο για θέματα χρήσης ουσιών όσο και για υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Το ιδιωτικό κέντρο στο Μέιν

Το Borden Cottage βρίσκεται σε έκταση 14 στρεμμάτων και παρουσιάζεται ως ένα ιδιαίτερα διακριτικό και υψηλού επιπέδου κέντρο θεραπείας, με εξατομικευμένα προγράμματα για τους ασθενείς.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν περιορίζεται μόνο στην κλινική θεραπεία. Περιλαμβάνει και πιο ολιστικές επιλογές, όπως διαλογισμό και θεραπεία μέσω τέχνης, ενώ διαθέτει παροχές που θυμίζουν πολυτελή διαμονή: ιδιωτικές σουίτες, γεύματα από σεφ, γυμναστήριο, πισίνα και χώρους αναψυχής.

Exclusive: Britney Spears went to rehab in a quaint New England town. Details: https://t.co/xtXhtKjAmQ pic.twitter.com/4m69u8cyeB — TMZ (@TMZ) May 8, 2026

Έμεινε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Το TMZ είχε αποκαλύψει ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς παρέμεινε στο κέντρο για λιγότερο από τρεις εβδομάδες, προτού αποχωρήσει πρόσφατα. Η εξέλιξη προκάλεσε έκπληξη σε ανθρώπους του στενού της κύκλου, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρχε η εκτίμηση ότι χρειαζόταν τουλάχιστον 30 ημέρες θεραπείας — αν όχι και περισσότερο.

Η παραμονή της στο κέντρο ήρθε μετά τη σύλληψή της στις 4 Μαρτίου. Η τραγουδίστρια είχε σταματηθεί από την αστυνομία κοντά στο σπίτι της, καθώς φέρεται να κινούνταν ασταθώς ανάμεσα στις λωρίδες του δρόμου.

Η συμφωνία μετά τη σύλληψη

Μετά τη σύλληψή της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς προχώρησε σε συμφωνία με τις αρχές, δηλώνοντας ένοχη σε μειωμένη κατηγορία. Πρόκειται για το λεγόμενο «wet reckless», έναν όρο που χρησιμοποιείται όταν μια υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ κλείνει με ελαφρύτερη κατηγορία απρόσεκτης οδήγησης, με αναφορά όμως στην κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με το TMZ, η τραγουδίστρια θα βρίσκεται σε επιτήρηση για 12 μήνες και θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους όρους. Μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται να έχει στην κατοχή της ουσίες χωρίς έγκυρη ιατρική συνταγή.

Παράλληλα, είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει θεραπεία τόσο για ζητήματα ψυχικής υγείας όσο και για θέματα χρήσης ουσιών, με τακτικές επισκέψεις σε ψυχολόγο και ψυχίατρο.

Με σοφέρ μετά την έξοδο από το κέντρο

Μετά την αποχώρησή της από το Borden Cottage, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να λαμβάνει μέτρα για να τηρήσει τους όρους της επιτήρησής της. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μετακινείται πλέον με σοφέρ, σε μια προσπάθεια να αποφύγει νέα προβλήματα και να συμμορφωθεί με όσα προβλέπει η συμφωνία της με τις αρχές.

*Κεντρική Φωτογραφία: unsplash.com @Mathew Browne