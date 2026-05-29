Emily in Paris: Το ξέφρενο πάρτι στη Μύκονο για το τέλος των γυρισμάτων
Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της σειράς του Netflix «Emily in Paris» στο Κυκλαδίτικο νησί και οι συντελεστές το γιόρτασαν.
Στη Μύκονο βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες οι συντελεστές της αγαπημένης σειράς του Netflix για τα γυρίσματα της έκτης και τελευταίας σεζόν του «Emily in Paris».
Το cast λίγο πριν εγκαταλείψει το νησί των ανέμων γιόρτασε το φινάλε με ένα εντυπωσιακό πάρτι στο Cavo Tagoo.
Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που ανέβηκαν στα Instagram Stories, η Άσλεϊ Παρκ εμφανίζεται να χορεύει ξέφρενα και να απολαμβάνει κάθε στιγμή της βραδιάς.
Σε άλλα στιγμιότυπα η ιδιοκτήτρια του πολυτελούς ξενοδοχείου Cavo Tagoo Αναστασία Ευθυμίου Λιάκου ποζάρει χαμογελαστή μαζί με μέλη του cast της επιτυχημένης σειράς του Netflix.
Το πάρτι είχε ελληνικό χαρακτήρα, με τη μουσική να κινείται σε ρυθμούς μιξαρισμένου συρτακίου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε τη μυκονιάτικη πολυτέλεια με την ελληνική φιλοξενία.
Lily Collins: Παραμένει στη Μύκονο για ξεκούραση
Οι περισσότεροι από τους ηθοποιούς, ανάμεσά τους η Άσλεϊ Παρκ και ο Λουσιέν Λαβίσκουντ, αναχώρησαν από το νησί τη Δευτέρα. Αυτή την περίοδο, στη Μύκονο παραμένουν μόνο η Lily Collins και ο Lucas Bravo.
Στα γυρίσματα της σειράς συμμετείχαν σε βοηθητικούς ρόλους αρκετά γνωστά ελληνικά πρόσωπα, όπως η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η Δανάη Βαρθολομάτου και η νικήτρια του τελευταίου GNTM, Ξένια Τσίρκοβα.
Πριν από λίγες ημέρες η Lily Collins με ανάρτηση στα social media ενημέρωσε πως η έκτη σεζόν της σειράς θα είναι και η τελευταία.
«Επιστρέψαμε για τελευταία φορά. Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) για μία τελευταία, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο ξεχωριστή και αξέχαστη μέχρι τώρα».
