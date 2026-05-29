Λονδίνο: Σύλληψη Έλληνα υπηκόου με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ του Ιράν
Σύμφωνα με τη βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ο 46χρονος Έλληνας ίσως συνδέεται με επίθεση κατά δημοσιογράφου που εργαζόταν σε αντιπολιτευόμενο ιρανικό ΜΜΕ.
Έλληνας πολίτης, κάτοικος Μονάχου, συνελήφθη στο Λονδίνο από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, κατηγορείται ότι ενεργούσε για λογαριασμό ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών (κατασκοπεία).
Η βρετανική υπηρεσία αναφέρει ότι ο Έλληνας υπήκοος παρείχε βοήθεια σε «ξένη υπηρεσία πληροφοριών», αναφορικά με τη στόχευση δημοσιογράφου που εργαζόταν στο αντιπολιτευόμενο ιρανικό ΜΜΕ, Iran International, με έδρα το Λονδίνο.
Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία στη Βρετανία, πρόκειται για άνδρα 46 ετών, ο οποίος διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας. Συνελήφθη το Σάββατο 16 Μαΐου και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες βάσει του βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Ο συλληφθείς αναμένεται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ εντός της ημέρας.
«Δεν υπάρχει απειλή για το κοινό»
Η αστυνομία δήλωσε ότι οι καταγγελίες εις βάρος του σχετίζονται με το Ιράν και με τη στόχευση ενός δημοσιογράφου με έδρα τη Βρετανία στο Iran International. Το ιρανικό αυτό ΜΜΕ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της Τεχεράνης. Ωστόσο, η αστυνομία επισήμανε ότι δεν υπάρχει κάποια ευρύτερη απειλή για το κοινό.
Η επικεφαλής της Αντιτομοκρατικής Υπηρεσίας στο Λονδίνο, Χέλεν Φλάναγκαν, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται σε περσικά μέσα ενημέρωσης».
Και πρόσθεσε:
«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους. Αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέονται με αυτήν την έρευνα».
Εμπρησμοί κατά εβραϊκών τοποθεσιών
Τον Απρίλιο, τρία άτομα κατηγορήθηκαν για απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με την Iran International στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Ωστόσο, η πυρκαγιά δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς.
Η βρετανική αστυνομία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι εξέταζε εάν υπήρχαν ιρανικές διασυνδέσεις με αυτό το περιστατικό. Επίσης, αν συνδεόταν με μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκές τοποθεσίες στην πρωτεύουσα.
Μια φιλοϊρανική ομάδα που ονομάζεται Ashab al-Yamin al-Islamiyya (HAYI) είχε αναλάβει την ευθύνη για τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά.
