Τέξας: Οκτώ άτομα εγκλωβίστηκαν σε roller coaster σε μεγάλο ύψος
Στιγμές τρόμου έζησαν οκτώ άνθρωποι στο Τέξας, όταν το roller coaster στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε ξαφνικά σε μεγάλο ύψος, αφήνοντάς τους εγκλωβισμένους στον αέρα.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε λούνα παρκ στο Γκάλβεστον του Τέξας, όταν το roller coaster σταμάτησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα οι οκτώ επιβάτες να παραμείνουν εγκλωβισμένοι.
🇺🇸 8 people were stranded high up in the air on a roller coaster in Galveston, Texas.
Firefighters got them one by one, lowering them into a basket before walking them down.
One of the most terrifying ways to spend a Thursday.pic.twitter.com/VlPgAI93DY https://t.co/1J998mr7Ek
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 29, 2026
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες οργάνωσαν επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση των ανθρώπων. Οι διασώστες κατέβαζαν τους εγκλωβισμένους έναν-έναν σε ειδικό καλάθι ανύψωσης και στη συνέχεια τους συνόδευαν με ασφάλεια στο έδαφος.
Terrifying day at Pleasure Pier in Galveston! About 5:20 p.m. the Iron Shark roller coaster stopped, leaving students suspended in air. 🎢 Took hours, but thankfully everyone has been rescued. @abc13houston’s SkyEye13 captured it all. https://t.co/GRRHFCX1Vz pic.twitter.com/tZLih7dryP
— Erica Simon (@EricaOnABC13) May 29, 2026
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
