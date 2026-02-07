Ινδία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από κατάρρευση μηχανήματος σε λούνα παρκ – Σοκαριστικό βίντεο
Σκηνές τρόμου σε λούνα παρκ στην Ινδία, όταν παιχνίδι κατέρρευσε με 15 άτομα - Ένας νεκρός αστυνομικός και 13 σοβαρά τραυματίες
- Τα τρία μαθήματα που έδωσε ο Ιανουάριος στους επενδυτές κατά την UBS
- Μαραθώνος: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα
- Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο
- Κακοκαιρία: Ένας πυροσβέστης νεκρός από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία – Νέες ισχυρές βροχοπτώσεις στην Ισπανία
Πανικός επικράτησε το Σάββατο (07/02) σε λούνα παρκ στο Φαρινταμπάντ της Ινδίας, όταν κατέρρευσε ένα από τα μηχανήματα με αποτέλεσμα και οι 15 άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω σε αυτό να πέσουν στο έδαφος.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.
Σοκαριστικό βίντεο
Το θύμα ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι και άφησε την τελευταία του πνοή πριν διακομιστεί σε νοσοκομείο.
One killed, at least 13 injured after an amusement park ride collapses in Faridabad, India.
Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/tq1DG52pK6
— PressTV Extra (@PresstvExtra) February 7, 2026
- Τα τρία μαθήματα που έδωσε ο Ιανουάριος στους επενδυτές κατά την UBS
- Ο Μιχάλης Οικονόμου μιλά για την υιοθεσία του γιου του: «Κάτι άλλαξε μέσα μου»
- Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο φερόμενος ως διακινητής
- Το αυτογκόλ του Λανουά με τους Έλληνες διαιτητές
- Με τι καιρό θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη – Ποιες περιοχές θα δουν βροχές
- Ινδία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από κατάρρευση μηχανήματος σε λούνα παρκ – Σοκαριστικό βίντεο
- Πώς ο Τραμπ «ακρωτηριάζει» τον τουρισμό προς τις ΗΠΑ
- Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ 2-3: «Ζωντανές» για Ευρώπη, με γκολ στο 85′ οι «Μέλισσες»!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις