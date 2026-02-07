Ινδία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από κατάρρευση μηχανήματος σε λούνα παρκ – Σοκαριστικό βίντεο

Πανικός επικράτησε το Σάββατο (07/02) σε λούνα παρκ στο Φαρινταμπάντ της Ινδίας, όταν κατέρρευσε ένα από τα μηχανήματα με αποτέλεσμα και οι 15 άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω σε αυτό να πέσουν στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σοκαριστικό βίντεο

Το θύμα ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι και άφησε την τελευταία του πνοή πριν διακομιστεί σε νοσοκομείο.