Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία σε πισίνες, λίμνες και ποτάμια κατά τη διάρκεια του τριημέρου

Έξι άνθρωποι – ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά – έχασαν τη ζωή τους σε δημόσιες πισίνες, λίμνες και ποτάμια κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος στη Γερμανία, καθώς, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, χιλιάδες κάτοικοι αναζήτησαν δροσιά.
Το Σάββατο ένας 14χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τα νερά του ποταμού Ρουρ στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και ένας 11χρονος πνίγηκε σε πισίνα στη Ρηνανία-Παλατινάτο. Την Κυριακή ένα 4χρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό σε δημόσια πισίνα στο Λούντβιχσχάφεν και την ίδια μέρα δύτες ανέσυραν νεκρό από λίμνη της πόλης Μαριενχάφε ένα κορίτσι 13 ετών. Όλες οι υποθέσεις ερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Το βράδυ της Κυριακής ένας 34χρονος έχασε τη ζωή του κολυμπώντας σε ιδιωτική λίμνη κοντά στο Όσναμπρουκ, ενώ ένας άνδρας 40 ετών πέθανε στη λίμνη Καλ, στη Βαυαρία, όπως μετέφερε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Οι υψηλές θερμοκρασίες έβγαλαν χιλιάδες Γερμανούς σε πισίνες, λίμνες και ποτάμια
Οι θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες είναι ιδιαίτερα υψηλές, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιοχές τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε συνδυασμό με τις αργίες της εορτής του Αγίου Πνεύματος, χιλιάδες άνθρωποι αναζήτησαν δροσιά σε πισίνες, λίμνες και ποτάμια. Η αστυνομία είχε εκ των προτέρων απευθύνει συστάσεις για ιδιαίτερη προσοχή στο νερό.
