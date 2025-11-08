newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 18:31
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Ελλάδα 08 Νοεμβρίου 2025 | 21:25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer 21 ετών, είναι ο πρώτος Έλληνας και ο πρώτος πολίτης ξένης χώρας που βραβεύτηκε από την Ουγγαρία με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής». Το καλοκαίρι, βοήθησε να σωθούν ένα κορίτσι και ο πατέρας της που είχαν παρασυρθεί από τα κύματα στη θάλασσα της Επανομής.

Τον Ούγγρο υπήκοο και την κόρη του έσωσε το Γκαρίπης, μαζί με τη φίλη του, την Ισπανίδα πρωταθλήτρια του wing surfing, Ισέτ Σεγκούρα, η οποία επίσης βραβεύτηκε.

Τη βράβευση του Αναστάσιου Γκαρίπη στο προεδρικό μέγαρο στη Βουδαπέστη έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του, Στέλιος.

Είπε ότι η τρίωρη τελετή ξεκίνησε με την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου. Ανέφερε ότι ο γιος του βραβεύθηκε από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας «για τον ηρωισμό που επέδειξε το καλοκαίρι, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για την Ευρώπη του μέλλοντος».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Έλληνας Πρέσβης κύριος Σπύρος Γεωργιλές, αξιωματούχοι της Ουγγαρίας, εκπρόσωποι της ισπανικής κυβέρνησης, η Ισπανίδα πρωταθλήτρια Ισέτ Σεγκούρα, και η οικογένεια των διασωθέντων.

«Ευγνωμοσύνη»

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, στη σύντομη δήλωση που έκανε στο ουγγρικό προεδρικό μέγαρο, είπε μεταξύ άλλων ότι «δεν περίμενα ποτέ πως ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα μου απονείμει ένα μετάλλιο τιμής γιατί μια ημέρα προπόνησής μου στη θάλασσα, έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση: βοήθησα δύο ανθρώπους σε ανάγκη».

Και σημείωσε ότι η θάλασσα του έχει διδάξει πως «η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή. Δέχομαι με ευγνωμοσύνη αυτό το μετάλλιο, όχι μόνο ως προσωπική διάκριση, αλλά ως διάκριση που αποδίδεται στην ανθρωπιά που μας ενώνει».

ΟΟΣΑ: Παραμένει υψηλή η στήριξη στη γεωργία – Υποχωρεί η ανάπτυξη [γραφήματα]

ΟΟΣΑ: Παραμένει υψηλή η στήριξη στη γεωργία – Υποχωρεί η ανάπτυξη [γραφήματα]

inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Βορίζια: Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα – Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα
Βορίζια 08.11.25

Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα - Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομία φαίνεται να έχει φτάσει στα ίχνη του βομβιστή και του κατασκευαστή της βόμβας - Μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro
Τεχνητή νοημοσύνη 08.11.25

Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro

«Στόχος της δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνεται από το ΕΚΠΑ

Σύνταξη
Ενας δάσκαλος στα Βορίζια: «Εφυγα από το σχολείο νύχτα, κυνηγημένος»
Πόλεμος, όχι βεντέτα 08.11.25

Ενας δάσκαλος στα Βορίζια: «Εφυγα από το σχολείο νύχτα, κυνηγημένος»

Ενας εκπαιδευτικός που δίδαξε στα Βορίζια θυμάται: «Οι δάσκαλοι βρισκόμασταν υπό διαρκή κίνδυνο». Ένα ζευγάρι παλιών κατοίκων του χωριού μιλά για τις παλιές βεντέτες και τη νέα βία που μετασχηματίστηκε στην Κρήτη λόγω της διαφθοράς και της ανοχής των πολιτικών. «Οι επιδοτήσεις έγιναν όπλα και 4x4».

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύνταξη
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου ο νεαρός καλαθοσφαιριστής να σημειώσει τους πρώτους του πόντους με το Περιστέρι.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Ξεπέρασαν κάθε όριο στη Γ’ Εθνική καθώς ο Μεσσήνιος διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία απειλητικό τηλεφώνημα. Δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε από το ματς Πύργος-Ζάκυνθος

Βάιος Μπαλάφας
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται

Σύνταξη
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
