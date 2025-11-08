Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer 21 ετών, είναι ο πρώτος Έλληνας και ο πρώτος πολίτης ξένης χώρας που βραβεύτηκε από την Ουγγαρία με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής». Το καλοκαίρι, βοήθησε να σωθούν ένα κορίτσι και ο πατέρας της που είχαν παρασυρθεί από τα κύματα στη θάλασσα της Επανομής.

Τον Ούγγρο υπήκοο και την κόρη του έσωσε το Γκαρίπης, μαζί με τη φίλη του, την Ισπανίδα πρωταθλήτρια του wing surfing, Ισέτ Σεγκούρα, η οποία επίσης βραβεύτηκε.

Τη βράβευση του Αναστάσιου Γκαρίπη στο προεδρικό μέγαρο στη Βουδαπέστη έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του, Στέλιος.

Είπε ότι η τρίωρη τελετή ξεκίνησε με την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου. Ανέφερε ότι ο γιος του βραβεύθηκε από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας «για τον ηρωισμό που επέδειξε το καλοκαίρι, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για την Ευρώπη του μέλλοντος».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Έλληνας Πρέσβης κύριος Σπύρος Γεωργιλές, αξιωματούχοι της Ουγγαρίας, εκπρόσωποι της ισπανικής κυβέρνησης, η Ισπανίδα πρωταθλήτρια Ισέτ Σεγκούρα, και η οικογένεια των διασωθέντων.

«Ευγνωμοσύνη»

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, στη σύντομη δήλωση που έκανε στο ουγγρικό προεδρικό μέγαρο, είπε μεταξύ άλλων ότι «δεν περίμενα ποτέ πως ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα μου απονείμει ένα μετάλλιο τιμής γιατί μια ημέρα προπόνησής μου στη θάλασσα, έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση: βοήθησα δύο ανθρώπους σε ανάγκη».

Και σημείωσε ότι η θάλασσα του έχει διδάξει πως «η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή. Δέχομαι με ευγνωμοσύνη αυτό το μετάλλιο, όχι μόνο ως προσωπική διάκριση, αλλά ως διάκριση που αποδίδεται στην ανθρωπιά που μας ενώνει».