Γιορτή σήμερα 20 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα Τρίτη 20 Μαΐου και το εορτολόγιο περιλαμβάνει ιδιαίτερα ονόματα με μακρά ιστορία στην ορθόδοξη παράδοση.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Θαλλελαίος, Θαλής

Λυδία, Λήδα, Λύδα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Αν έχετε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο με ένα από τα παραπάνω ονόματα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

Τον Άγιο Θαλλελαίο τον μάρτυρα και ιατρό

Την Αγία Λυδία τη Φιλιππησία

Ο Άγιος Θαλλελαίος ο ιατρός

Ο Άγιος Θαλλελαίος ξεχωρίζει γιατί ήταν γιατρός και προσέφερε βοήθεια στους ανθρώπους χωρίς να ζητά χρήματα, συνδυάζοντας την επιστήμη με την πίστη και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Σύμφωνα με την παράδοση, υπέστη μαρτύριο επειδή δεν αρνήθηκε τη χριστιανική του πίστη, ενώ μέχρι σήμερα θεωρείται προστάτης για όσους υπηρετούν τον χώρο της υγείας.

Η Αγία Λυδία και η ιδιαίτερη σημασία της ημέρας

Η Αγία Λυδία η Φιλιππησία θεωρείται η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, καθώς βαπτίστηκε από τον Απόστολο Παύλο στους Φιλίππους. Το όνομά της συνδέεται με ένα σημαντικό κεφάλαιο της διάδοσης του Χριστιανισμού στην Ευρώπη.

