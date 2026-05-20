Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο μετέδωσαν ζωντανά την επίθεσή τους σε live streaming, δείχνοντας τους εαυτούς τους οπλισμένους να εισέρχονται στο κτίριο, να ανοίγουν πυρ και να στέκονται πάνω από τα θύματα (δεν συμπεριλαμβάνεται στα βίντεο που ενσωματώθηκαν) πριν διαφύγουν με ένα όχημα.

Το βίντεο τους δείχνει επίσης αργότερα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, όπου ένας από τους δράστες σκοτώνει τον συνεργό του πριν αυτοκτονήσει. Οι αρχές απέκρυψαν τα πραγματικά χαρακτηριστικά των δραστών, δηλαδή πως ήταν νεοναζί, αντ’ αυτού ανέφεραν πως «ήταν θαυμαστές της υπερηφάνιας της φυλής».

He chose to end his life while his car was being riddled with bullets. Clark, along with his partner #Caleb_Vazquez, had briefly attempted to flee after…

Το FBI διερευνά το βίντεο που μετέδωσαν ζωντανά οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια της βίαιης επίθεσής τους. Το βίντεο μεταδόθηκε από την εφαρμογή Discord.

Το βίντεο διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε λίγα μέσα ενημέρωσης και φανερώνει τα τρομοκρατικά χαρακτηριστικά της επίθεσης, καθώς και την τελική αυτοκτονία των δραστών της μαζικής επίθεσης.

Το βίντεο, που φαίνεται να έχει γυριστεί από αθλητική κάμερα, δείχνει τον οπλισμένο 17χρονο Κέιν Κλαρκ, ντυμένο με αλεξίσφαιρο γιλέκο, μαζί με τον 18χρονο συνεργό του Κέιλεμπ Βελάσκεζ, καθώς εισβάλλουν στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο με τα όπλα τους και ανοίγουν πυρ.

Αφού απομακρύνονται από τον τόπο του εγκλήματος, το επόμενο βίντεο δείχνει τον Κλαρκ να κάθεται στη θέση του οδηγού με ένα πιστόλι. Τεντώνει το χέρι του και πυροβολεί τον συνεργό του στο κεφάλι, ξαναγεμίζει το όπλο και τον πυροβολεί ξανά, πριν βάλει το όπλο κάτω από το πηγούνι του και πατήσει τη σκανδάλη.

Ισλαμοφοβική επίθεση με νεοναζιστικά χαρακτηριστικά

Στο όχημα των υπόπτων βρέθηκαν αντι-ισλαμικά κείμενα, ενώ στα πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία ήταν γραμμένη η λέξη «μίσος». Στο όπλο και σε ένα μπιτόνι βενζίνης φαίνονται να υπάρχουν αυτοκόλλητα των SS με λευκά γράμματα, ενώ ο δράστης που πυροβόλησε τον συνεργό του και αυτοκτόνησε, έχει στο αλεξίσφαιρό του τον Μαύρο Ήλιο.

Ο Μαύρος Ήλιος υιοθετήθηκε από τον Χάινριχ Χίμλερ ως σύμβολο στο αρχηγείο των SS στο κάστρο Βέβελσμπουργκ (σ.σ. Black Sun, Wewelsburg αν θέλετε να το βρείτε) και πρόκειται για ένα κατά παραγγελία μωσαϊκό που είναι μοναδικό στην γερμανική ιστορία και έχει σχέση με τις μυστικιστικές δοξασίες των ανώτερων κλιμακίων των SS.

Ο Μαύρος Ήλιος εμφανίζεται στο δάπεδο του Βέβελσμπουργκ και στο παραδοσιακό σήμα του Τάγματος Αζόφ, μέχρι που αντικαταστάθηκε για λόγους δημοσίων σχέσεων. To έτερο χαρακτηριστικό του τάγματος είναι το επίσης νεοναζιστικό σύμβολο Wolfsangel ανάποδα, το οποίο ήταν το σήμα της 2ης Μεραρχίας Πάντσερ των SS «Das Reich».

Ως σύμβολο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε στολές δραστών που συμμετείχαν σε νεοναζιστικές επιθέσεις.