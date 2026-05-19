Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι δήλωσε «συγκλονισμένος από τη φονική επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο», την οποία χαρακτήρισε ως «μια προφανή πράξη αντιμουσουλμανικής βίας» σε ανακοίνωσή του.

«Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά», είπε πολύ πιο λιτά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο.

I am horrified by the deadly attack at the Islamic Center of San Diego, an apparent act of anti-Muslim violence. Islamophobia endangers Muslim communities across this country. We must confront it directly and stand together against the politics of fear and division. My thoughts… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 18, 2026

Τι ανακοίνωσε ο Ζόχραν Μαμντάνι

«Είμαι συγκλονισμένος από τη φονική επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, μια προφανή πράξη αντιμουσουλμανικής βίας.

Η ισλαμοφοβία θέτει σε κίνδυνο τις μουσουλμανικές κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε άμεσα και να σταθούμε ενωμένοι ενάντια στην πολιτική του φόβου και της διχόνοιας. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τους οικείους τους και ολόκληρη την κοινότητα που πενθεί για αυτή την καταστροφική επίθεση.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) ενισχύει την παρουσία της σε τζαμιά σε όλη την πόλη, ως μέτρο προληπτικής προσοχής. Προς το παρόν δεν υπάρχουν γνωστές απειλές κατά των χώρων λατρείας της Νέας Υόρκης».

Όλα δείχνουν προς έγκλημα μίσους και εν ψυχρώ χτύπημα

Αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου που ενημερώθηκαν για την έρευνα δήλωσαν στο CNN ότι ένας από τους υπόπτους της ένοπλης επίθεσης πήρε ένα πυροβόλο όπλο από το σπίτι των γονιών του και άφησε πίσω του ένα σημείωμα αυτοκτονίας που περιείχε αναφορές σε φυλετική υπερηφάνεια.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι σε ένα από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ήταν γραμμένα μηνύματα μίσους, αν και η ακριβής διατύπωση δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.