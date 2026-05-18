18.05.2026 | 18:45
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στη Μερσίνη με τέσσερις νεκρούς
Παμέλα Άντερσον – Τομ Κρουζ: Eιδύλλιο-βόμβα ή ακόμη ένα ψέμα για πρωτοσέλιδα;
Fizz 18 Μαΐου 2026, 20:50

Παμέλα Άντερσον – Τομ Κρουζ: Eιδύλλιο-βόμβα ή ακόμη ένα ψέμα για πρωτοσέλιδα;

Ο Τομ Κρουζ είναι ο νέος έρωτας της Πάμελα Άντερσον σημειώνουν οι αρθρογράφοι των ροζ σελίδων

Η 58χρονη Παμέλα Άντερσον είναι και πάλι έτοιμη να παραδοθεί στον έρωτα, και ο άντρας που φαίνεται να της έχει κλέψει την προσοχή δεν είναι άλλος από τον Τομ Κρουζ.

Σύμφωνα με ταμπλόιντ δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, η Πάμελα Άντερσον και ο Τομ Κρουζ είναι το νέο χρυσό ζευγάρι του Χόλιγουντ.

Όπως γράφει η Page Six το φλερτ ξεκίνησε όταν ο 63χρονος πρωταγωνιστής του Mission: Impossible «εντυπωσιάστηκε βαθιά από την ερμηνεία της Άντερσον στη μεγάλη κινηματογραφική της επιστροφή με την ταινία The Last Showgirl».

Η μεταμόρφωση της Παμέλα Άντερσον σε δραματική ηθοποιό αξιώσεων με το The Last Showgirl δεν κέρδισε μόνο τους κριτικούς, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται και τον Τομ Κρουζ.

Πηγές από το περιβάλλον των δύο καλλιτεχνών αποκαλύπτουν ότι ο Κρουζ ενθουσιάστηκε από το ταλέντο της Άντερσον, γεγονός που στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει μια μεταξύ τους επικοινωνία που γρήγορα εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω από φιλική.

Αν και οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών δεν έχουν προβεί ακόμα σε επίσημα σχόλια, οι insiders επιμένουν ότι το φλερτ είναι υπαρκτό και πολύ έντονο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η εμβληματική σταρ του Baywatch συνδέεται με κορυφαίο πρωταγωνιστή του σινεμά το τελευταίο διάστημα.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Άντερσον είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της απίστευτης χημείας που είχε με τον συμπρωταγωνιστή της στο ριμέικ του The Naked Gun, Λίαμ Νίσον.

Η ίδια η Παμέλα είχε επιβεβαιώσει τον περασμένο Δεκέμβριο ότι οι δυο τους είχαν αναπτύξει μια σύντομη ρομαντική σχέση αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυμνασίων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι πλέον διατηρούν μια βαθιά φιλία και θα παραμείνουν ο ένας στη ζωή του άλλου.

Από την άλλη πλευρά, ο Τομ Κρουζ κυκλοφορεί ελεύθερος από τον περασμένο Οκτώβριο, μετά τον ξαφνικό χωρισμό του από την Άνα ντε Άρμας.

Οι δυο τους είχαν συνυπάρξει ερωτικά για αρκετούς μήνες, όμως η νεαρή ηθοποιός αποφάσισε να λήξει τη σχέση καθώς ένιωσε άβολα με τους υπερβολικά γρήγορους ρυθμούς με τους οποίους εξελισσόταν το ειδύλλιο.

Τώρα, ο Κρουζ δείχνει έτοιμος να γυρίσει σελίδα, και η ώριμη, ανανεωμένη Παμέλα Άντερσον μοιάζει να είναι «η ιδανική σύντροφος για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του».

«Παιχνίδι εντυπώσεων»

Το χολιγουντιανό ειδύλλιο της χρονιάς ανάμεσα στην Παμέλα Άντερσον και τον Τομ Κρουζ ίσως τελικά να μην είναι τίποτα περισσότερο από ένα καλοστημένο παιχνίδι δημοσίων σχέσεων είπε η Κίνσεϊ Σκόφιλντ, παρουσιάστρια της εκπομπής Kinsey Schofield Unfiltered στο Sky News.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, οι ρομαντικές φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες δεν οφείλονται στα βέλη του Έρωτα, αλλά αποτελούν μια κλασική, δοκιμασμένη «στρατηγική μάρκετινγκ» με σκοπό να συντηρηθεί το θρυλικό comeback της Άντερσον στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας.

Η Σκόφιλντ, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτα Πανίχι στον τηλεοπτικό σταθμό εξήγησε ότι η Άντερσον διανύει την πιο παραγωγική και σοβαρή φάση της καριέρας της εδώ και δεκαετίες.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η βιομηχανία του θεάματος «δημιουργεί αφηγήματα όπου συνδέονται οι ‘αναγεννημένοι’ σταρ με μυθικά ονόματα της πρώτης γραμμής, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το όνομά τους θα παραμείνει στους τίτλους των ειδήσεων».

Η Σκόφιλντ ξεκαθάρισε ότι ο Τομ Κρουζ είναι ένας από τους πιο ιδιωτικούς σταρ του Χόλιγουντ όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ειδικά μετά τις έντονες μιντιακές περιπέτειες του παρελθόντος.

«Θα πιστέψω ότι ο Τομ Κρουζ βγαίνει με κάποια μόνο όταν το επιβεβαιώσει ο ίδιος», τόνισε, αμφισβητώντας ευθέως τις ανώνυμες πηγές του Page Six και του National Enquirer που έκαναν λόγο για «αμοιβαία σπίθα».

Πάγια τακτική

Οι «ψεύτικες σχέσεις» (γνωστές στα media και ως showmances ή PR relationships) χρησιμοποιούνται συχνά για να ενισχύσουν το προφίλ των ηθοποιών πριν από την περίοδο των βραβείων ή κατά τη διάρκεια προώθησης ταινιών.

Η Παμέλα Άντερσον, έχοντας ήδη εισπράξει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της και έχοντας αφήσει πίσω της τη σύντομη ρομαντική περιπέτεια με τον Λίαμ Νίσον, βρίσκεται στο ιδανικό σημείο για να πρωταγωνιστεί σε τέτοια σενάρια.

Είτε πρόκειται για έναν αληθινό, ώριμο έρωτα είτε για μια πανέξυπνη κίνηση των υπευθύνων δημοσίων σχέσεων, το σίγουρο είναι ότι το brand Pamela συνεχίζει να πουλάει σαν τρελό.

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

googlenews

Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή
(Περίπου) τέλος 18.05.26

Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή

Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
«Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο αλλά ποτέ δεν το βρήκα»: Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί
Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί

Η συνέντευξη, που ηχογραφήθηκε πριν τη δολοφονία του Τζον Λένον, παρουσιάζεται στην ταινία «John Lennon: The Last Interview», η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χώρισε από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χώρισε από τον σύζυγό της - Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ

Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»

Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Γερμανία: Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή – Τον σκότωσε η αστυνομία
Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή - Τον σκότωσε η αστυνομία

Η εκπαιδεύτρια δήλωνε ότι το ζώο ήταν ευερέθιστο και αν ένιωθε φόβο θα μπορούσε να «αισθανθεί ανασφαλές» - Ο τίγρης κατάφερε να φτάσει σε γειτονικούς λαχανόκηπους

Unmute Now Athens: Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλευρό της νέας γενιάς
Unmute Now Athens: Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλευρό της νέας γενιάς

Το Unmute Now πάει Αθήνα. Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη σειρά έχει η πρωτεύουσα με τη νέα γενιά να «σπάει τη σιωπή της», να συζητά και να διεκδικεί το «κοινό της μέλλον». Ο Αλέξης Τσίπρας ακούει τη φωνή τους.

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη νέα πρόταση του Ιράν «ανεπαρκή» για συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

Η χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αποκαλύπτει τη χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία της ζωής του

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επέστρεψε στις Κάννες, όπου και αποκάλυψε τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος εισχωρώντας στην κινηματογραφική βιομηχανία.

ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά
ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά

Η έκθεση Inflation Monitor - Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο τοπίο για ελληνικά νοικοκυριά.

ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Διάβημα του ΥΠΕΞ προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»
Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων - Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»

Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» - Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη

Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά επιτιθέμενος στην κυβέρνηση

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας
«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας

Όπως υποστήριξε ο έμπειρος ιατροδικαστής τα τραύματα στη σορό του πρώην υπουργού ήταν καθοριστικά - «Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας» αποκάλυψε ο κ. Καλόγρηας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

