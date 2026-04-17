Top Gun 3: Είναι επίσημο – Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει ως Maverick

Ο Τομ Κρουζ επέστρεψε στο «Maverick» 36 χρόνια μετά την πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε το 1986.

Η συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας της Paramount Pictures, «Top Gun: Maverick», που βγήκε στις αίθουσες το 2022, βρίσκεται πλέον και επίσημα στο στάδιο της παραγωγής.

Η ανακοίνωση της κινηματογραφικής είδησης έγινε από τον συνεπικεφαλή ταινιών της Paramount, Τζος Γκρίνσταϊν, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο CinemaCon που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας,

Μάλιστα, ο ίδιος επιβεβαίωσε πως το σενάριο της νέας ταινίας ήδη γράφεται.

«Top Gun: Maverick» Από πότε ξεκίνησαν οι συζητήσεις για την 3η ταινία

Το Deadline είχε αναφέρει το 2024 ότι μια τρίτη ταινία του franchise βρισκόταν υπό ανάπτυξη με τον Έρεν Κρούγκερ να αναλαμβάνει τη συγγραφή του σεναρίου.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον υπογράμμισε την κομβική σημασία που είχε το «Maverick» για το στούντιο, καθιστώντας σαφές ότι το επερχόμενο σίκουελ βρίσκεται στη πρώτη γραμμή των μελλοντικών κινηματογραφικών σχεδίων.

Τομ Κρουζ: Επιστρέφει δυναμικά να κατακτήσει τους αιθέρες

Ο Τομ Κρουζ αναμένεται να ενσαρκώσει ξανά τον εμβληματικό ρόλο του Pete «Maverick» Mitchell, ενώ στο πρότζεκτ επιστρέφει και ο παραγωγός των μεγάλων επιτυχιών, Τζέρι Μπρουκχάιμερ.

Τι είδαμε στη δεύτερη ταινία

Μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας, ο Pete «Maverick» Mitchell επέστρεψερ στη σχολή TOP GUN.

Πλέον δεν είναι μαθητής, αλλά εκπαιδευτής μιας ομάδας επίλεκτων πιλότων για μια επικίνδυνη αποστολή σε εχθρικό έδαφος.

Ο Maverick έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, καθώς ένας από τους εκπαιδευόμενους είναι ο Bradley «Rooster» Bradshaw, ο γιος του αδικοχαμένου καλύτερου φίλου του, Goose.

Στο cast εκτός από τον Tom Cruise, επέστρεψε ο Val Kilmer ως «Iceman», μαζί με τους Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell και Jon Hamm.

Η ταινία κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Ήχου και ήταν υποψήφια για Καλύτερη Ταινία.