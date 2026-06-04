Χειρότερες οι υπηρεσίες υγείας όταν οι νοσηλευτές έχουν burnout

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Πόσο επιβαρυντική για την υγεία των ασθενών μπορεί να είναι η εξάντληση των νοσηλευτών και τι γίνεται όταν η εξάντληση είναι τελικά επαγγελματική εξουθένωση;

Τα αποτελέσματα στην περίθαλψη επηρεάζονται εξαιρετικά σημαντικά από πλευράς ποιότητας, ευτυχώς όμως, δεν σχετίζονται τελικά με αυξημένα επίπεδα θνησιμότητας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κομμάτια περίθαλψης που παραλείπονται…

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης ή burnout χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και μειωμένη αίσθηση προσωπικής ολοκλήρωσης και είναι συχνό στους νοσηλευτές.

Ερευνητές από τα πανεπιστήμια Στάνφορντ, Χάρβαρντ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, προχώρησαν σε ανάλυση πολλαπλών σχετικών μελετών, προκειμένου να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών, με την ποιότητα και την ασφάλεια της περίθαλψης και τη νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών.

Δύο ανεξάρτητοι κριτές εντόπισαν μελέτες που ανέφεραν ποσοτική συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών και δεδομένων για την ασφάλεια, την ικανοποίηση των ασθενών ή την ποιότητα της περίθαλψης.

Δεν συνδέθηκαν με το burnout των νοσηλευτών η ασφάλεια της περίθαλψης στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία και η ποιότητα στη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA, συνολικά αξιοποιήθηκαν 85 μελέτες που αφορούσαν 288.581 νοσηλευτές μέσης ηλικίας 33,9 ετών – συνήθως γυναίκες (87,2%), από 32 χώρες. Η επαγγελματική εξουθένωση βάσει συγκεκριμένων διαπιστώσεων, έφτανε σε ποσοστό 30,7%.

Η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών συνδέθηκε:

με χαμηλότερο κλίμα ή κουλτούρα ασφάλειας κατά 32%,

χαμηλότερο βαθμό ασφάλειας κατά 47% και

συχνότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις κατά 80%,

πτώσεις ασθενών κατά 88%,

λάθη φαρμακευτικής αγωγής 70%,

ανεπιθύμητα συμβάντα ή περιστατικά ασφάλειας ασθενών 58% και

χαμένη περίθαλψη που δεν δόθηκε 42%.

Αντίθετα, δεν συνδέθηκε με τη συχνότητα των ελκών πίεσης.

Η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών συσχετίστηκε επίσης με χαμηλότερες βαθμολογίες σε ότι αφορά την ικανοποίηση των ασθενών σε ποσοστό 49%, αλλά όχι με τη συχνότητα των παραπόνων ή της κακοποίησης ασθενών.

Τέλος, συσχετίστηκε με χαμηλότερη ποιότητα περίθαλψης που αξιολογήθηκε από νοσηλευτές κατά 56%, αλλά όχι με το ποσοστό θνησιμότητας.

Ασφάλεια και ποιότητα

Σε ότι αφορά την ασφάλεια των ασθενών, ήταν λιγότερες οι επιπτώσεις ότι η επαγγελματική εξουθένωση αφορούσε τα περιορισμένα προσωπικά επιτεύγματα έναντι της συναισθηματικής εξάντλησης ή της αποπροσωποποίησης, καθώς και για τους νοσηλευτές με πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Σε ότι αφορά την ποιότητα της περίθαλψης η υποβάθμιση λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης φάνηκε ύστερα από αξιολόγηση του επιπέδου περίθαλψης από νοσηλευτές. Εδώ, οι επαγγελματίες αναγνώρισαν

υποβάθμιση της περίθαλψης σε ποσοστό 56% χαμηλότερα του δέοντος.

υψηλότερο ποσοστό σίτισης με καθετήρα σε ασθενείς οίκων ευγηρίας κατά 80% και

υψηλότερο ποσοστό χρήσης ουροκαθετήρα σε ασθενείς οίκων ευγηρίας κατά 78%.

Ποιες ειδικότητες πλήττονται περισσότερο

Η αρνητική επίδραση του burnout των νοσηλευτών στην ασφάλεια και ποιότητα περίθαλψης των ασθενών στις περισσότερες νοσηλευτικές ειδικότητες.

Ειδικότερα, σε νοσηλευτές:

χωρίς συγκεκριμένη ειδικότητα, η υποβάθμιση της ασφάλειας έφτανε το 50% και της ποιότητας σε ποσοστό 66%

πρωτοβάθμιας περίθαλψης η υποβάθμιση της ποιότητας έφτανε το 5%

οξέων περιστατικών η ασφάλεια ήταν μειωμένη κατά 45% και η ποιότητα κατά 66%,

τμήματα επειγόντων περιστατικών η ασφάλεια ήταν μειωμένη κατά 84%,

στις μονάδες εντατικής θεραπείας η ασφάλεια ήταν μειωμένη κατά 38% και η ποιότητα κατά 34%

παιδιατρικής η ασφάλεια ήταν μειωμένη κατά 71%

γηριατρικής η ασφάλεια ήταν μειωμένη κατά 57%

ψυχιατρικής η ασφάλεια ήταν μειωμένη κατά 95%

μαιευτικής κατά 24% και

ογκολογίας η ασφάλεια ήταν μειωμένη κατά 7% και η ποιότητα κατά 45%.

Ασφάλεια και ποιότητα ανά χώρα

Η ανάλυση έδειξε σύνδεση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών με την ασφάλεια της περίθαλψης στις περισσότερες χώρες και συγκεκριμένα στην Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, τον Ισημερινό, τη Γερμανία, το Ιράν, την Ιρλανδία, την Ιαπωνία, την Κορέα, τη Νορβηγία, το Ομάν, τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη Νότια Αφρική, την Ισπανία, την Ταϊλάνδη, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, αλλά όχι στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία.

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά την ποιότητα περίθαλψης, συνδέθηκε με το burnout των νοσηλευτών στο Βέλγιο, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Αίγυπτο, την Ισλανδία, το Ιράν, την Ιταλία, τη Νότια Αφρική, την Ταϊλάνδη και τις ΗΠΑ, αλλά όχι στη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.