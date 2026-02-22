Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών

Οι χώροι που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υποδομών και λειτουργίας, τα οποία δεν φαίνονται στις επίσημες εικόνες. Από πλημμυρισμένους διαδρόμους και ελλείψεις προσωπικού μέχρι συσσωρευμένα ρεπό και διπλοβάρδιες για τους εργαζόμενους, η εικόνα που μένει πίσω είναι πολύ διαφορετική από αυτή που προβάλλεται στους λογαριασμούς του Υπουργού Υγείας.

Οι τελευταίες επισκέψεις και τα εγκαίνια νοσοκομείων, όπως στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και στη Μυτιλήνη, δείχνουν ακριβώς αυτή τη διάσταση.

Σε ένα πρόσφατα εγκαινιασμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, το οποίο, παρά την ανακαίνιση, έχει πλημμυρίσει τρεις φορές από τον Οκτώβριο, όπως φαίνεται σε βίντεο που έφερε στο φως η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα. Λειτουργεί ως ακατάλληλος χώρος νοσηλείας με τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν τις συνθήκες και την έλλειψη προσωπικού.

Ο χώρος που ανακαινίστηκε πριν λίγους μήνες έχει ήδη πλημμυρίσει τρεις φορές λόγω βλαβών σε σωλήνες και έντονων βροχοπτώσεων. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση με σκούπες και σφουγγαρίστρες, ενώ οι ασθενείς στοιβάζονται σε ράντζα μακριά από τους θεράποντες ιατρούς.

Το προσωπικό δουλεύει διπλοβάρδιες και έχει συσσωρευμένα ρεπό, προσπαθώντας να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών.

Υποστελεχωμένα τμήματα

Παράλληλα, στην ψυχιατρική κλινική της Μυτιλήνης, οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι εμφανείς: μόνο τρεις ψυχίατροι και καμία προκηρυγμένη θέση παιδοψυχιάτρου, με αποτέλεσμα οι ανήλικοι ασθενείς να πρέπει να μεταφέρονται στην Αθήνα ή σε άλλες ψυχιατρικές μονάδες. Στο Κέντρο Υγείας Μανταμάδου, επίσης, υπηρετούν μόνο ένας γενικός και ένας αγροτικός γιατρός. Τα εγκαίνια φαίνονται λαμπερά, αλλά πίσω από τις κορδέλες παραμένουν τα ουσιαστικά προβλήματα λειτουργίας.

Ελλάδα vs Ευρώπη – Βασικοί Δείκτες Υγείας

Η κατάσταση αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία: οι καταστροφικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα φτάνουν το 10%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 6,4%. Οι ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες αγγίζουν το 21,9%, έναντι 3,6% στην ΕΕ. Η δημόσια χρηματοδότηση της υγείας στην Ελλάδα είναι 60%, πολύ χαμηλότερη από το 80% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ιδιωτική δαπάνη να φτάνει το 34%. Η κρατική δαπάνη ανά κάτοικο είναι 2.190 ευρώ, σχεδόν τα μισά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η επαγγελματική εξουθένωση των γιατρών είναι επίσης ανησυχητική: το 50% των ειδικευόμενων γιατρών βιώνει burnout, εργάζεται έως και 72 ώρες την εβδομάδα, ενώ το όριο ασφαλείας είναι 48.

Καταστροφικές δαπάνες υγείας

Ελλάδα: 10%

Ευρωπαϊκός μέσος όρος: 6,4%

Ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες

Ελλάδα: 21,9%

Ευρωπαϊκός μέσος όρος: 3,6%

Δημόσια χρηματοδότηση υγείας

Ελλάδα: 61%

Ευρωπαϊκός μέσος όρος: 80%

Ιδιωτική δαπάνη υγείας

Ελλάδα: 34%

Ευρωπαϊκός μέσος όρος: 16%

Δαπάνη υγείας ανά κάτοικο

Ελλάδα: 2.191€

Ευρωπαϊκός μέσος όρος: 3.832€

Επαγγελματική εξουθένωση γιατρών