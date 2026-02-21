newspaper
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Πολιτική Γραμματεία 21 Φεβρουαρίου 2026, 20:59

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Spotlight

Σε κλίμα νοσηρό διεξάγεται πλέον η συζήτηση για το ΕΣΥ, καθώς ούτε ο αρμόδιος υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με τον τρόπο και την συμπεριφορά του απέναντι σε γιατρούς και νοσηλευτές, συμβάλλει στη δημιουργία ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τη δημόσια Υγεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κρίσιμος τομέας για τους πολίτες, αλλά ούτε και ορισμένοι συνδικαλιστές, που χάνοντας την ψυχραιμία τους περνούν στο άλλο άκρο δίνοντας τροφή σε όσους θέλουν να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση από τα κρίσιμα ζητήματα και να μιλήσουν για πολιτικά υποκινούμενες διαμαρτυρίες.

Η πρόσφατη σύλληψη του Δημήτρη Ζιαζιά, παθολόγου στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, την ώρα των επεισοδίων κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο, και οι απειλές του υπουργού, ο οποίος φώναζε στον σιδεροδέσμιο γιατρό «θα σε απολύσω», προκάλεσαν δικαιολογημένη αγανάκτηση.

Η ένταση, μάλιστα, μεταφέρθηκε στο στούντιο του MEGA, σήμερα, όταν ο κ. Ζιαζιάς μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα», υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός Υγείας τον έχει στοχοποιήσει, ενώ αρνήθηκε ότι χτύπησε ή έφτυσε τον κ. Γεωργιάδη – όπως ισχυρίζεται ο υπουργός, λέγοντας μάλιστα ότι διαθέτει και σχετικό βίντεο, το οποίο μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν έστειλε, όπως είπε, στην δημοσιογράφο Αναστασία Γιάμαλη –  και κατηγόρησε τον υπουργό ότι «λέει ψέματα».

Ζιαζιάς: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα

«Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά, είναι όλα ψέματα. Έγραψα και εχθές, γιατί ήθελα να είναι γραπτό και όχι να υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα παρερμηνείας, ότι αν υπάρχει οποιοδήποτε βίντεο ή άλλο υλικό που να αποδεικνύει ότι τον έφτυσα ή έκανα οτιδήποτε από όλα αυτά που περιγράφει, να το δώσω στη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει. Ούτε αυτό το βίντεο δείχνει κάτι τέτοιο. Αυτό που νομίζω έγινε, είναι ότι στοχοποιήθηκα, μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος», δήλωσε ο Δημήτρης Ζιαζιάς.

Ο συνδικαλιστικής της ΟΕΝΓΕ σημείωσε, μάλιστα, ότι ο κ. Γεωργιάδης «ήξερε προφανώς ότι στο νοσοκομείο της Κοκκινιάς δεν θα τον περιμένουνε με ροδοπέταλα και επειδή κατάλαβε ότι δεν θα είναι όπως τα υπόλοιπα νοσοκομεία, να του δίνουνε μπουκέτα με λουλούδια και να τον υποδέχονται και να του φιλάνε το χέρι, έφτιαξε ένα σκηνικό στο οποίο δήθεν απειλήθηκε η σωματική του ακεραιότητα. Και έφερε δυνάμεις καταστολής σαν να είμαστε στη Χούντα, σαν να είμαστε στην επταετία. Δεν ήμασταν μειοψηφία, ήταν τετρακόσια άτομα απ’ έξω», όπως είπε.

Παράλληλα, στις αναφορές για «γαλατικό χωριό», ο κ. Ζιαζιάς υπογράμμισε ότι το νοσοκομείο της Νίκαιας «είναι γαλατικό χωριό απ’ την ανάποδη, γιατί είναι στο στόχαστρο της κυβέρνησης και του συγκεκριμένου υπουργού να διαλυθεί και να υποβαθμιστεί». «Και ξαναλέω, αυτό που τον ενόχλησε είναι ότι δεν ήμασταν μειοψηφία. Αυτό που τον ενόχλησε είναι ότι ήταν συγγενείς ασθενών που νοσηλεύονταν και ασθενείς παρόντες σ’ αυτή τη διαδήλωση. Και δεν βρέθηκε κανένας να του πει ‘μπράβο υπουργέ, προχώρα, τα κάνετε πάρα πολύ καλά’» συμπλήρωσε ο παθολόγος του Γενικού Κρατικού Νικαίας.

Επίσης, ο Δημήτρης Ζιαζιάς αναφέρθηκε και στα όσα έγιναν αφού οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, λέγοντας ότι οδηγήθηκε «για να μη χαλάσει η φιέστα» στο χώρο των επειγόντων περιστατικών, χωρίς να γνωρίζει αν έχει συλληφθεί ή αν θα απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του. «Ζήτησα να έρθει δικηγόρος και να μου εξηγηθεί αν είμαι κρατούμενος. Δεν μου εξηγούσε κανείς. Έλεγε ο υπεύθυνος επικεφαλής αστυνομικός ότι ‘θα προσπαθήσω να πείσω τον κ. Γεωργιάδη να σας αφήσει και να λήξει η υπόθεση εδώ πέρα’».

Γεωργιάδης: Με χτύπησε – Μαζεύτηκαν οι τραμπούκοι του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΚΕ

Στην εκπομπή, όμως, παρενέβη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι θα στείλει βίντεο που «αποδεικνύει» ότι ο Δημήτρης Ζαζιάς τον χτύπησε και τον έφτυσε, ενώ είπε ότι μετάνιωσε που δεν τον έστειλε στο αυτόφωρο, κάτι που δεν έκανε από την… «καλή του την καρδιά», αλλά και γιατί σκέφτηκε «ας μη μείνει το ΕΣΥ με την εικόνα ότι συλλαμβάνεται ένας γιατρός τραμπούκος».

«Μαζεύτηκαν οι τραμπούκοι του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΚΕ. Έδειραν την αστυνομία, εκείνοι επιτέθηκαν στην αστυνομία και αυτό είναι όλο στο βίντεο…», επανέλαβε μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης, στοχοποιώντας τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Παπανικολάου: Δεν θα σου επιτρέψουμε να μπεις στο νοσοκομείο

Από την πλευρά του, ο κ. Παπανικολάου, αφού άρχισε να απαριθμεί τα προβλήματα του Νοσοκομείου Νίκαιας, καταγγέλλοντας τον υπουργό Υγείας για μία σειρά ενεργειών, πρώτα τον ρώτησε πότε σκοπεύει να επισκεφτεί ξανά το νοσοκομείο και μετά δήλωσε πως αν αρχίσει και κάνει αυτά που ζητούν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι, τότε «να ‘ρθεις να συζητήσουμε. Αλλά να έρχεσαι για να πουλάς επικοινωνία και, ταυτόχρονα, να υπονομεύεις το νοσοκομείο μας και να θέλεις να το διαλύσεις… Δεν θα στο επιτρέψουμε να μπεις», ξεκαθάρισε, «απαγορεύοντας» δηλαδή την είσοδο στον υπουργό και πηγαίνοντας την όλη συζήτηση σε ένα άλλο επίπεδο, που δεν κάνει καλό ούτε στο χώρο της δημόσιας Υγείας, ούτε και στους ίδιους τους γιατρούς.

Για τη στιγμή που προκάλεσε την ένταση και τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό ο κ. Παπανικολάου υπογράμμισε ότι ξεκίνησε από έναν αστυνομικό που βρισκόταν στη συνοδεία του υπουργού Υγείας. «Ξεκαθαρίστηκε το ίδιο βράδυ, το βράδυ της Πέμπτης δηλαδή, ότι η πυροδότηση των επεισοδίων ήταν, ένας κύριος απ’ τους αστυνομικούς που φόραγε μαύρο σκούφο, που ήταν δίπλα στους άλλους κυρίους με τα κράνη, ο οποίος πήδηξε στον αέρα με σηκωμένο ένα μακρύ ρόπαλο, πέρασε το χέρι του πάνω απ’ τις ασπίδες και χτύπησε κατακέφαλα ένα γιατρό μας» σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη για το ξύλο που… δεν έφαγε

Λίγο αργότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, με μία μακροσκελή ανάρτηση στο X, που συνοδεύεται και από μία φωτογραφία, η οποία δείχνει τον κ. Ζιαζιά με τη γροθιά υψωμένη, υποστήριξε εκ νέου ότι τον χτύπησε, γράφοντας: «Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. Όχι μόνον με κτύπησε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ήταν και ο πρώτος που άρχισε τα συνθήματα: ‘Γεωργιάδη φασίστα δεν θα μπεις στο Νοσοκομείο εδώ είναι Νίκαια’ και όταν με πήγε η Αστυνομία από το πλάι για να μπω από την άλλη είσοδο, αφού είχε αποκρούσει την επίθεσή τους και είχα γλιτώσει από πολύ σοβαρό τραυματισμό, πήγε να το κάνει ξανά και εκεί ήταν που τον τσίμπησαν».

