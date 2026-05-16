ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

«Ποιος αρνείται τη μείωση των έμμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες;»

Ακολούθως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ διερωτήθηκε για το «ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών; Ποιος χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος και να παράγονται τα μεγάλα υπερπλεονάσματα; Ποιος στερεί πόρους από την αγορά; Ποιος αρνείται τη μείωση των έμμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες; Ποιος κατέστησε τη χώρα ουραγό στις μεταρρυθμίσεις, την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα;».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι δικό του επίτευγμα η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά». Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «εκτός και αν ο κ. Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση».