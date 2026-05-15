ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Θα ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να φέρει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει στο εξωτερικό;

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η σφοδρή πολιτική σύγκρουση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης της ΝΔ, καθώς το Μαξίμου επιμένει τόσο στη στοχοποίηση του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή το «πόθεν έσχες» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και στο να συγκρίνει τα ασύγκριτα για να πετάξει τη «μπάλα στην εξέδρα», δηλαδή μακριά από το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο.

«Ο κ. Μαρινάκης ομολόγησε πως η κυβέρνηση είναι πίσω από τη στοχοποιήση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και χρησιμοποιεί τη λάσπη ως αντίποινα απέναντι στον αγώνα του Νίκου Ανδρουλάκη για διαφάνεια και δικαιοσύνη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «έστειλε μήνυμα ότι όσο συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα εντείνεται η επιχείρηση σπίλωσης» και διαμηνύοντας: «Κύριε Μαρινάκη, μη χάνετε τον χρόνο σας. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη και πολιτική αυτονομία».

«Και επειδή το φέρατε στη συζήτηση, σύμφωνα με τη δημόσια ρητορική σας», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, ρωτώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν θα ζητήσει «από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που διατηρούν λογαριασμούς στο εξωτερικό, έχουν αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα στο εξωτερικό να τα επιστρέψουν στην Ελλάδα;».

Ακόμη περισσότερο, αναρωτιέται αν θα ζητήσει «από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να μεταφέρει στην Ελλάδα τα χρήματα, που διατηρεί σε λογαριασμούς του εξωτερικού;», καθώς και «από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συνάπτουν νόμιμες συμβάσεις με το Δημόσιο να σταματήσουν, γιατί είναι ‘ανήθικοι’; Θα ζητήσετε από όσους βουλευτές σας μισθώνουν ακίνητα σε φορείς να διακόψουν τις μισθώσεις;».

Με ένα χαρακτηριστικό υστερόγραφο – παραίνεση προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο καταλήγει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του: «ΥΓ. Στο επόμενο Forum ‘Αλήθεια’ για τα fake news οργανώστε μια συζήτηση με εσάς, τον κ. ‘Ζούκοφ’ και τον κ. ‘Δημήτρη Κατακουζηνό’. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον… κ. ‘Κατακουζηνό’».

«Τζούζουν» την κυβέρνηση τα θέματα διαφθοράς και δικαιοσύνης – Επιμένει ο Μαρινάκης

Να σημειωθεί ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε στον ΑΝΤ1 για τον Νίκο Ανδρουλάκη πως «όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες», ενώ η εξήγηση που έδωσε για την παροιμία αυτή απέδειξε, για μία ακόμη φορά, όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό που «τζούζει» την κυβέρνηση είναι οι απανωτές δικογραφίες για τα στελέχη της από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το πόσο έχει «σηκώσει» τα θέματα της «γαλάζιας» διαφθοράς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο και μετά αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις – ‘ο πρωθυπουργός ενορχηστρωτής της συγκάλυψης’. Πριν από λίγες εβδομάδες, δεν έμεινε μόνο εκεί στο να κατηγορεί τον πρωθυπουργό, αλλά και την οικογένειά του, την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά, θυμάμαι τον Απρίλιο είχε κάνει αυτές τις αναφορές, να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση, επί υποθέσεων που είναι στη Δικαιοσύνη», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος ουσιαστική και στο μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, χωρίς να το κατονομάσει.

Όσο για τα χρήματα σε λογαριασμό του εξωτερικού, τα οποία ήταν η αμοιβή του κ. Ανδρουλάκη όσο ήταν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς να κοιτά την «γαλάζια»… «καμπούρα» επί του θέματος, δήλωσε πως «μπορεί να τα φέρει και όλα. Ό,τι πηγαίνει έξω έρχεται και μέσα», ενώ ενέπλεξε εκ νέου το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και για την υπόθεση του Κώστα Αχ. Καραμανλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Και μάλιστα, επειδή ξεχνάμε πολύ εύκολα, ζήτησαν προανακριτική για τον κ. Λιβανό, υπόθεση Καραμανλή, επειδή ένας άλλος λογιστής, ο οποίος είχε αρρωστήσει πάρα πολύ σοβαρά ξέχασε να κάνει μια δήλωση σε 27 αγρότες, οι οποίοι έχαναν λεφτά, τα οποία δικαιούταν. Και πήγε τότε ο κ. Λιβανός να λύσει το θέμα νόμιμα, με νόμιμο τρόπο. Και αυτό το θεώρησε το ΠΑΣΟΚ έδαφος για προανακριτική», όπως είπε,. μην αφήνοντας καμία αμφιβολία για τις πραγματικές αιτίες της κυβερνητικής ενόχλησης.

ΠΑΣΟΚ σε Κυρανάκη: Μείνετε καλύτερα στην ανάγνωση του «αποχετευτικού συστήματος του Βυζαντίου»

Στο «χορό» της σπίλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη μπήκε και ο υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, αλλά με εντελώς λάθος τρόπο, αφού τα όσα νομικά ισχυρίσθηκε δεν έχουν καμία σχέση με το όλο θέμα, με αποτέλεσμα να γίνει αντικείμενο χλευασμού από το ΠΑΣΟΚ.

«Μπορούν να πουν όποια μπαρούφα τούς κατέβει χωρίς κανέναν ενδοιασμό και το πιο λυπηρό, χωρίς αντίλογο, γιατί στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας μονολογούν από άμβωνος», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Κυρανάκη για τον Νίκο Ανδρουλάκη, σύμφωνα με τις οποίες: «Είναι νόμιμο με βάση το άρθρο 57 του Συντάγματος να έχει πολιτικός πελάτη το Δημόσιο; Υπάρχει νομικό ζήτημα».

«Ο κ. Κυρανάκης είναι νομικός και κάνει βαρύγδουπες αναλύσεις για το άρθρο 57 παρ.1. Επειδή μάλλον ήταν ασθενής, σε εκείνη την παράδοση στο αμφιθέατρο της νομικής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, «ας του το εξηγήσουμε: Το άρθρο 57 παρ. 1 αναφέρεται σε συμβάσεις επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η εκμίσθωση εκ μέρους ιδιώτη ακινήτου του δεν συνιστά τέτοια σύμβαση».

«Σήμερα έμαθαν από την κυβέρνηση οι ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας ότι οι μισθωτές τους είναι πελάτες τους και ότι οι ίδιοι είναι επενδυτές», επισημαίνει, καλώντας την κυβέρνηση «να ψάξει για αντίστοιχους επενδυτές στο Υπουργικό Συμβούλιο».

Όσο για τον κ. Κυρανάκη, σημειώνει πως μένει «μετεξεταστέος και στο εμπορικό και στο ενοχικό δίκαιο» και τον καλεί να μείνει «καλύτερα στην ανάγνωση του ‘αποχετευτικού συστήματος του Βυζαντίου’» και να αφήσει «τα ‘νομικά’ κείμενα του κ. ‘Δημήτρη Κατακουζηνού’».

«Συγγνώμη, λάθος, ήταν ανυπόγραφη η σημερινή ‘επιτυχία’ του mononews. Φαίνεται θα πήρε το ρεπό του», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.