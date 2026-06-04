Ο Παππάς εκβιάζει τον Φάμελλο – Θέτει θέμα παραίτησης από την ηγεσία αν εισηγηθεί στήριξη της ΕΛΑΣ

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Θέμα παραμονής του Σωκράτη Φάμελλου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο Νίκος Παππάς, ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, το Σάββατο 6 Ιουνίου

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε πως είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, καθώς «αναμένουμε από τον Σωκράτη Φάμελλο να μας πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει, θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια ισχυρή προοδευτική συνεργασία».

Ο Νίκος Παππάς ανέφερε χαρακτηριστικά, μάλιστα, πως «εάν η ηγεσία του κόμματος στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου στις εκλογές, θα σημάνει παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας» και τόνισε πως δεν μπορεί να διανοηθεί καμία εισήγηση περί αναστολής του κόμματος, επισημαίνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ «αδικείται από τη δημόσια παρουσία του».

Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να καταγράφει σημαντική πτώση, ο κ. Παππάς έκανε λόγο για «ιστορικά χαμηλά. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει, δεν υπάρχει πολυτέλεια να πούμε αυτά που είπαμε τον περασμένο Μάρτη, όταν δεν υπήρχε η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και περιμένουμε μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σωκράτη Φάμελλο για το πώς υλοποιήθηκε και σε ποιο βαθμό η απόφαση που πήραμε, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει και θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με όσους θέλουν κι όσους μπορούν και ότι είναι έτοιμος για εκλογές. Άρα, περιμένουμε μια ενημέρωση τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα, τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τον Νίκο Κοτζιά, τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με την Λούκα Κατσέλη, με άλλες δυνάμεις οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας. Πού αποδίδεται αυτή η δημοσκοπική εικόνα;», επισήμανε.

Ο κ. Παππάς τάχθηκε υπέρ της άποψης να υπάρξουν «μεγάλες αλλαγές» στον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως αναμένει τη θέση που θα πάρει ο Σωκράτης Φάμελλος ως προς αυτές. Μάλιστα, έκανε λόγο για σύγκληση έκτακτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς «η Κεντρική Επιτροπή φέρει την εντολή του προηγούμενου συμβουλίου», όπως είπε.

«Έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα, τα οποία ήταν αδιανόητα ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές αυτού του χώρου. Δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Θα είμαστε ακατάλληλοι για τη θέση στην οποία μας έχουν τάξει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ εάν νομίζουμε ότι μπορούμε να βαδίζουμε με τον ίδιο ρυθμό και προσποιούμενοι ότι δεν έχουν υπάρξει γεγονότα τα οποία μας επηρεάζουν – και ελπίζω να μη συμβεί αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές και περιμένω να ακούσω ποια είναι η θέση του Σωκράτη Φάμελλου σε σχέση με αυτές», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη μιας συντεταγμένης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την αντίθεσή του ως προς το ενδεχόμενο να εισηγηθεί ο Σωκράτης Φάμελλος την στήριξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα. «Αυτό θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας από τα αξιώματά μας. Μια τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ότι ‘από τώρα μέχρι τον Σεπτέμβρη δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και καλά τα πάμε’, ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την εντολή που έχουμε λάβει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και προσέθεσε: «Αν εισηγηθούμε ή αποφασίσουμε ότι για τις εκλογές, ως συντεταγμένη δύναμη, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι και έχουμε απλώς να αναμένουμε, σημαίνει ότι παραιτούμαστε του πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας και της εντολής που έχουμε λάβει από τα μέλη του κόμματος. Είναι αδιανόητα αυτά τα σενάρια», επανέλαβε.

Ερωτηθείς αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει το κόμμα Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς ανέφερε πως «αυτό δεν μπορεί να νοηθεί αν δεν προηγηθεί η παραίτηση όλων μας από τα καθήκοντα στα οποία μας έχει βάλει η βάση του κόμματος. Επειδή μαθαίνω ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, ο ΣΥΡΙΖΑ να μην συμπεριφερθεί ως συντεταγμένο κόμμα, αυτομάτως παύουμε να υφιστάμεθα ως ηγεσία».

Κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια περί αποχώρησης βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παππάς έκανε λόγο για «ένα αποκαρδιωτικό φαινόμενο πλειστηριασμού εδρών, ο οποίος προαναγγέλλεται κιόλας. Είναι ένα φαινόμενο Φαραντούρη σε κακέκτυπο», σημείωσε χαρακτηριστικά και διαχώρισε την στάση του Γιάννη Μαντζουράνη, ο οποίος παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας «έντιμη» τη στάση του.

Στην ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να κάνει συζητήσεις με τη Νέα Αριστερά και το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη, διαχώρισε τις δύο περιπτώσεις. Χαρακτήρισε «άλλη υπόθεση» τον Γιάνη Βαρουφάκη, λέγοντας πως «έχει θεμελιώσει την πολιτική του παρουσία πάνω στην πεποίθηση ότι όσοι ήμασταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε προδώσει τον λαό». Εκφράστηκε, όμως, διαφορετικά για τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, αναφέροντας πως «η Νέα Αριστερά και οι άνθρωποι που φύγανε από τη Νέα Αριστερά είναι άλλο ζήτημα. Έχουμε συμπορευτεί μαζί, έχουμε υπηρετήσει την κυβέρνηση ’15-’19, κατά τη γνώμη μου κακώς έφυγαν από το κόμμα».

«Θεωρώ ότι πληρώνει ο χώρος τις διασπάσεις και την σπορά της ιδέας ότι κάθε φορά που διαφωνούμε σηκωνόμαστε και φεύγουμε από το κόμμα μας. Αυτή η ιδέα δυστυχώς έχει ποτίσει και έχω προτείνει έναν οδικό χάρτη, ο οποίος θα καταλήγει σε μια μεγάλη συμμετοχική διαδικασία, η οποία θα είναι και η συγκολλητική ουσία για την επόμενη μέρα», όπως είπε.

«Πιστεύω βαθύτατα στο ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο του ΣΥΡΙΖΑ»

Καταλήγοντας, ο Νίκος Παππάς παραδέχτηκε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς, ενώ επικρατεί η εικόνα «μιας αντιπολίτευσης που, στην καλύτερη περίπτωση, θα δίνει μάχη για τη δεύτερη θέση».

«Ο κόσμος της Αριστεράς παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις», σημείωσε και ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να ακολουθήσει «μοναχική πορεία». «Μοναχικές πορείες από εμένα να μην τις περιμένετε, πιστεύω βαθύτατα στο ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε χαρακτηριστικά.