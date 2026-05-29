newspaper
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα
Πολιτική 29 Μαΐου 2026, 10:51

«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα

Στην στρατηγική επιλογή του για ενότητα του χώρου επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι το επόμενο Σάββατο θα υπάρξει εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μετά και τις εξελίξεις με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι υπάρχει η βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Επιστήμονες εντόπισαν την πρωτεΐνη – κλειδί για την καύση λίπους

Επιστήμονες εντόπισαν την πρωτεΐνη – κλειδί για την καύση λίπους

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ΕΛΑΣ προχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος προανήγγειλε ότι θα υπάρξει εισήγηση του για τις εξελίξεις στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο.

Ο κ. Φάμελλος μιλώντας στον Ant1 επέμεινε στα όσα έχει πει και στο παρελθόν σημειώνοντας ότι η στρατηγική του είναι η ενότητα του προοδευτικού χώρου.

«Η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης δημοκρατικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά σκάνδαλα, σοβαρά προβλήματα διαφθοράς. Έχουμε αδυναμία πολλών οικογενειών να βγάλουν το μήνα, σοβαρά ζητήματα στα θέματα του παραγωγικού σχεδίου, της υγείας της παιδείας. Η κοινωνία λέει δεν πάει άλλο και χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου εδώ και 1μιση χρόνο μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρχει ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα το οποίο θα δώσει μια απάντηση προοδευτική. Δεν πρέπει οι απαντήσεις να είναι “απομάκρυνση από την πολιτική, απαξίωση της πολιτικής, αντιπολιτική, ακροδεξιά. Πρέπει να έχουμε μια προοδευτική απάντηση γιατί αυτό δίνει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ευημερία, πιο δυνατό κράτος, πιο δυνατή πολιτεία.»

Η βασική μου στρατηγική – πρόσθεσε –  ήταν και είναι η ενότητα του προοδευτικού χώρου. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στρατηγική ενότητας. Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και να υπάρχει προοπτική. Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης. Και η απόφαση της τελευταίας ΚΕ πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία. Θα αναλάβω πρωτοβουλίες το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα».

Συνεχίζοντας ανέφερε:

«Είναι γεγονός πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τον προοδευτικό χώρο. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία σε πολλά στοιχεία της, στα στοιχεία της διακήρυξης δημιουργούν τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική. Δεν το υποτιμώ καθόλου. Το είπαμε από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πως πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες, δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας.»

Σημείωσε δε, ότι «εκτιμώ ότι η ενωτική  στρατηγική που είχαμε επιλέξει είναι σωστή.  Η εισήγηση μου θα είναι το άλλο Σάββατο στην ΚΕ. Έχουμε ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Έχουμε μπροστά μας μια δυνατότητα. η ελπίδα του κόσμου είναι να φύγει αυτή κυβέρνηση» σημείωσε.

Και συνέχισε: «Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες και αφετηρίες με τον Τσίπρα. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί. Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου.

Να τοποθετηθούμε όλοι ξεκάθαρα. θα πρέπει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να τεθούν τα δεδομένα και να πάρουμε την ευθύνη μας. θα επεξεργαστούμε την πρότασή μας την άλλη εβδομάδα και θα αναλάβουμε την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Επιστήμονες εντόπισαν την πρωτεΐνη – κλειδί για την καύση λίπους

Επιστήμονες εντόπισαν την πρωτεΐνη – κλειδί για την καύση λίπους

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κυνική παραδοχή Γεωργιάδη: Τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνονται ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Κυνική παραδοχή Γεωργιάδη: Τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνονται ποτέ

Ο Γεωργιάδης δεν λαϊκίζει όταν θέτει ζήτημα οικονομικών της ΕΛΑΣ επειδή έκανε μία πετυχημένη εκδήλωση - Λαϊκίζουν όσοι επιμένουν να θυμούνται ότι η ΝΔ χρωστάει 530 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν θα αποπληρώσει ποτέ. Άλλωστε, άλλο οι πολίτες … κι άλλο τα κόμματα εξουσίας για τον Αδωνι

Σύνταξη
Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

«Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών» - Μήνυμα Τσίπρα στους υποψήφιους

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Πολιτική 29.05.26

«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28.05.26

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Πολιτική 28.05.26

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ

Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά

«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

Σύνταξη
Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά
Πολιτική 28.05.26

Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, με το βλέμμα στην Τουρκία, ενώ κάλεσε για μία ακόμα φορά τους εφοπλιστές να συνδράμουν μέσω δωρεών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Πολιτική 28.05.26

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση

Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
Πολιτική 28.05.26

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού

«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης
Αγροτικές επιδοτήσεις 28.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης

Με διχογνωμία καταλήγει η Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. Μεροληψία και αποσιώπηση πολιτικών ευθυνών για ΟΠΕΚΠΕ καταγγέλει η αντιπολίτευση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

Σύνταξη
«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ

Το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29.05.26

Ανατροπή στις καθυστερήσεις; Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand - Τι θα γίνει με τη σειρά;

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».

Σύνταξη
Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ

Εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα μείνει ο Νεϊμάρ μετά τον νέο τραυματισμό που υπέστη και πλέον κινδυνεύει σοβαρά να «κοπεί» από τον Κάρλο Αντσελότι και την αποστολή του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Ελλάδα 29.05.26 Upd: 11:41

Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις στα θέματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές 2026 - Πρεμιέρα με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Σύνταξη
Οι Αθώοι: Απόψε το μεγάλο φινάλε
Media 29.05.26

Οι Αθώοι: Απόψε το μεγάλο φινάλε

«Όλοι γεννιόμαστε αθώοι. Στο δρόμο γινόμαστε ένοχοι. Στη στροφή μετανιώνουμε. Και στο τέλος πεθαίνουμε αθώοι». Το τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής Οι Αθώοι έρχεται απόψε στο MEGA, στις 22.10

Σύνταξη
Η μέρα που ο Ολυμπιακός έγραψε Ιστορία: «Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»
Conference League 29.05.26

Η μέρα που ο Ολυμπιακός έγραψε Ιστορία: «Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»

Σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια, στις 29/5/2024 ο Ολυμπιακός σηκώνει στη Νέα Φιλαδέλφεια το πρώτο ευρωπαϊκό ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, κατακτώντας το Europa Conference League - Το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ για τον θρίαμβο.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Πανελλαδικές 2026 29.05.26

«Κρίση μοναξιάς» - Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις για τις Πανελλαδικές 2026 - Το ζήτημα της μοναξιάς κλήθηκαν να σχολιάσουν μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων

Σύνταξη
Κυνική παραδοχή Γεωργιάδη: Τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνονται ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Κυνική παραδοχή Γεωργιάδη: Τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνονται ποτέ

Ο Γεωργιάδης δεν λαϊκίζει όταν θέτει ζήτημα οικονομικών της ΕΛΑΣ επειδή έκανε μία πετυχημένη εκδήλωση - Λαϊκίζουν όσοι επιμένουν να θυμούνται ότι η ΝΔ χρωστάει 530 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν θα αποπληρώσει ποτέ. Άλλωστε, άλλο οι πολίτες … κι άλλο τα κόμματα εξουσίας για τον Αδωνι

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies