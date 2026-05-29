«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ΕΛΑΣ προχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος προανήγγειλε ότι θα υπάρξει εισήγηση του για τις εξελίξεις στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο.

Ο κ. Φάμελλος μιλώντας στον Ant1 επέμεινε στα όσα έχει πει και στο παρελθόν σημειώνοντας ότι η στρατηγική του είναι η ενότητα του προοδευτικού χώρου.

«Η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης δημοκρατικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά σκάνδαλα, σοβαρά προβλήματα διαφθοράς. Έχουμε αδυναμία πολλών οικογενειών να βγάλουν το μήνα, σοβαρά ζητήματα στα θέματα του παραγωγικού σχεδίου, της υγείας της παιδείας. Η κοινωνία λέει δεν πάει άλλο και χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου εδώ και 1μιση χρόνο μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρχει ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα το οποίο θα δώσει μια απάντηση προοδευτική. Δεν πρέπει οι απαντήσεις να είναι “απομάκρυνση από την πολιτική, απαξίωση της πολιτικής, αντιπολιτική, ακροδεξιά. Πρέπει να έχουμε μια προοδευτική απάντηση γιατί αυτό δίνει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ευημερία, πιο δυνατό κράτος, πιο δυνατή πολιτεία.»

Η βασική μου στρατηγική – πρόσθεσε – ήταν και είναι η ενότητα του προοδευτικού χώρου. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στρατηγική ενότητας. Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και να υπάρχει προοπτική. Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης. Και η απόφαση της τελευταίας ΚΕ πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία. Θα αναλάβω πρωτοβουλίες το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα».

Συνεχίζοντας ανέφερε:

«Είναι γεγονός πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τον προοδευτικό χώρο. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία σε πολλά στοιχεία της, στα στοιχεία της διακήρυξης δημιουργούν τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική. Δεν το υποτιμώ καθόλου. Το είπαμε από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πως πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες, δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας.»

Σημείωσε δε, ότι «εκτιμώ ότι η ενωτική στρατηγική που είχαμε επιλέξει είναι σωστή. Η εισήγηση μου θα είναι το άλλο Σάββατο στην ΚΕ. Έχουμε ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Έχουμε μπροστά μας μια δυνατότητα. η ελπίδα του κόσμου είναι να φύγει αυτή κυβέρνηση» σημείωσε.

Και συνέχισε: «Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες και αφετηρίες με τον Τσίπρα. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί. Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου.

Να τοποθετηθούμε όλοι ξεκάθαρα. θα πρέπει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να τεθούν τα δεδομένα και να πάρουμε την ευθύνη μας. θα επεξεργαστούμε την πρότασή μας την άλλη εβδομάδα και θα αναλάβουμε την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία.