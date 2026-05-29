Διαρρήκτες έδεσαν τη μητέρα του Σίνισα Μιχάιλοβιτς και έκλεψαν κειμήλια του θρυλικού Σέρβου
Θλίψη έχει προκαλέσει στη Σερβία η είδηση της διάρρηξης στο σπίτι της μητέρας του αδικακοχαμένου θρύλου του ποδοσφαίρου της χώρας, Σίνισα Μιχάιλοβιτς.
- Απάτη με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ
- ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο
- Τα κινητά ως πολεμικό όπλο – Αμερικανές δυνάμεις μπήκαν στο στόχαστρο από τα δεδομένα τοποθεσίας
- Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Θλίψη και στεναχώρια έχει προκαλέσει στη Σερβία η είδηση της διάρρηξης του σπιτιού που διαμένει η μητέρα του θρυλικού Σίνισα Μιχάιλοβιτς, Βικτόρια. Όπως μεταφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στην κατοικία που βρίσκεται στη Σρέμσκα Καμένιτσα, κοντά στο Νόβι Σαντ, κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι δράστες ακινητοποίησαν τη μητέρα του αδικοχαμένου πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή, ο οποίος το 2022 έφυγε από τη ζωή το 2022, στα 53 του, νικημένος από τη λευχαιμία. Πέρα μάλιστα από τα χρήματα που έκλεψαν, αφαίρεσαν και αντικείμενα ανυπολόγιστης συναισθηματικής αξίας, ενθύμια από την τεράστια καριέρα του Σίνισα Μιχάιλοβιτς, όπως φανέλες, τρόπαια και άλλα αναμνηστικά.
Sramna pljačka Mihine kuće!#novosti #vesti #hronika #mihajlovic #srbija https://t.co/Ter68MucNa
— Večernje novosti (@novosti_rs) May 29, 2026
Σύμφωνα πάντα με τα σερβικά ρεπορτάζ, οι κινήσεις τον δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και η Αστυνομία του Νόβι Σαντ έχει φυσικά εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Το συμβάν επιβεβαίωσε μιλώντας στα ΜΜΕ της χώρας και ο αδερφός του Σέρβου θρύλου της μπάλας, Ντράζεν.
- «Ερυθρόλευκη» τρέλα: Ο Φουρνιέ και η κούπα έγιναν τατουάζ (pic)
- Βαγγέλης Μαρινάκης: Κάνοντας το όνειρο πραγματικότητα
- Διαρρήκτες έδεσαν τη μητέρα του Σίνισα Μιχάιλοβιτς και έκλεψαν κειμήλια του θρυλικού Σέρβου
- Με Ντεμπελέ η αποστολή της Παρί για τον τελικό της Βουδαπέστης
- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η παγκόσμια ελίτ και μια συνάντηση από το μέλλον
- Το μήνυμα καρδιάς του Βεζένκοφ: «Τα καταφέραμε σαν οικογένεια, ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί» (pics)
- Η ουγγρική Αστυνομία κάνει… προθέρμανση για τον τελικό του Champions League
- The Expla-in Project | Μια νύχτα σαν και αυτή…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις