O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός στέφθηκε Βασιλιάς της Ευρώπης την περασμένη Κυριακή σκορπώντας τον ενθουσιασμό στους οπαδούς τους.

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασαν σήμερα το πρωί οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλος, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας, ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπανικολάου και ο Thomas Walkup.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας που φέρει το ψευδώνυμο του «σκακιστή» ως προπονητής, δώρισε μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό μαζί με ένα σκάκι.

Ο πρωθυπουργός έδωσε τα συγχαρητήρια του ξεχωριστά στους προέδρους της ΚΑΕ, στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα αλλά και στους παίχτες για την κατάκτηση της Euroleague με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού είχε φέρει στο Μαξίμου και την κούπα.