O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup
- Τρόμος για οκτώ άτομα που εγκλωβίστηκαν σε roller coaster στον αέρα
- Αγαπηδάκη: Χάνεται η αίσθηση του χρόνου και η κριτική σκέψη με το doomscrolling
- Ξέχασαν 17χρονη ΑμεΑ επί δύο ώρες μέσα σε λεωφορείο - Έρευνα μετά από καταγγελία της μητέρας
- Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα - Τι έδειξε έρευνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός στέφθηκε Βασιλιάς της Ευρώπης την περασμένη Κυριακή σκορπώντας τον ενθουσιασμό στους οπαδούς τους.
Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασαν σήμερα το πρωί οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλος, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας, ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπανικολάου και ο Thomas Walkup.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας που φέρει το ψευδώνυμο του «σκακιστή» ως προπονητής, δώρισε μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό μαζί με ένα σκάκι.
Ο πρωθυπουργός έδωσε τα συγχαρητήρια του ξεχωριστά στους προέδρους της ΚΑΕ, στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα αλλά και στους παίχτες για την κατάκτηση της Euroleague με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού είχε φέρει στο Μαξίμου και την κούπα.
- Λουτσέσκου: «Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά…»
- O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
- NBA: Νέο σύστημα στο draft με σκοπό την καταπολέμηση του tanking
- Ολυμπιακός: Τι γράφουν στην Ισπανία για Μοντέρο-Μακ Ιντάιρ και… αποχωρήσεις
- «Βλέπει» Σφαιρόπουλο η Μπαρτσελόνα
- Μουντιάλ 2026: Κανονικά στην αποστολή της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέσι
- Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ
- Η μέρα που ο Ολυμπιακός έγραψε Ιστορία: «Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις