Με Ντεμπελέ η αποστολή της Παρί για τον τελικό της Βουδαπέστης
Πάνοπλη θα παραταχθεί η Παρί Σεν Ζερμέν στον σαββατιάτικο (30/5) τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ.
Η Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη σεζόν κατάφερε να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το πρώτο Champions League στην ιστορία της και φέτος θα ψάξει το back to back στον σαββατιάτικο τελικό (30/5 19:00) απέναντι στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ.
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα αντιμετωπίσει τους «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα που θέλουν και αυτοί να σηκώσουν για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο στον τελικό της Βουδαπέστης και την Puskas Arena.
Μια μέρα πριν το μεγάλο ματς που θα ολοκληρώσει και τη σεζόν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο Ισπανός προπονητής ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ που ήταν… το μεγάλο ερωτηματικό να βρίσκεται κανονικά στην διάθεση του.
Εντός αυτής είναι και όλα τα «αστέρια» των Παριζιάνων, που ετοιμάζονται για ένα σπουδαίο back to back.
📋 The squad for the final! ⚔️🔴🔵#UCL pic.twitter.com/7Zon8q9KZi
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 29, 2026
Αναλυτικά η αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν:
Τερματοφύλακες: Ματβέι Σαφόνοφ, Ρενάτο Μαριν, Λούκας Σεβαλιέ
Αμυντικοί: Μπεράλντο, Ζαμπαρνίι, Μαρκίνιος, Ερνάντες, Πάτσο, Χακίμι, Μέντες
Μέσοι: Ντρο Φερνάντεθ, Μαγιούλου, Ζοάο Νέβες, Φαμπιάν Ρουίθ, Βιτίνια, Λι, Γουόρεν
Επιθετικοί: Ντουέ, Κβαρατσχέλια, Ιμπραΐμ Μμπαγέ, Ουσμάν Ντεμπελέ, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, Ράμος, Ντζαντού
