«Δεν είναι τωρινό» – Πηγές του Λιμενικού σχολιάζουν βίντεο που παρουσιάζεται σε τουρκικά ΜΜΕ

Διευκρινίσεις για βίντεο που μεταδίδεται από μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία δίνουν πηγές από το Λιμενικό.

«Προκειμένου να αποκατασταθεί η πραγματικότητα γύρω από το οπτικοακουστικό υλικό που ανακυκλώνεται τις τελευταίες ώρες, το οποίο απεικονίζει ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα τουρκικό αλιευτικό σκάφος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Το βίντεο που διακινείται δεν είναι τωρινό και αφορά σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από μήνες, τον Δεκέμβριο του 2025, στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

«Σκόπιμη προσπάθεια ορισμένων τουρκικών μέσων ενημέρωσης να δημιουργήσουν τεχνητή ένταση»

Συγκεκριμένα, κατόπιν εντοπισμού τουρκικού αλιευτικού σκάφους εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, υπήρξε άμεση επέμβαση περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, με αποτέλεσμα το τουρκικό αλιευτικό να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, ο κυβερνήτης του τουρκικού σκάφους επέδειξε ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά. Αντίθετα, το πλήρωμα του Λιμενικού Σώματος τήρησε υποδειγματική ψυχραιμία, κατέγραψε το γεγονός και ενήργησε με απόλυτο επαγγελματισμό, χωρίς να παρασυρθεί από τις προκλήσεις.

Είναι προφανές ότι η ανακύκλωση και η διαστρεβλωμένη παρουσίαση ενός παλαιού περιστατικού ως πρόσφατου, αποτελεί μια σκόπιμη προσπάθεια ορισμένων τουρκικών μέσων ενημέρωσης να δημιουργήσουν τεχνητή ένταση και λανθασμένες εντυπώσεις για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων», τονίζουν.

Το επίμαχο βίντεο στο οποίο αναφέρονται πηγές από το Λιμενικό: