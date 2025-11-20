Αγαθονήσι: Ένταση στο Αιγαίο με τουρκικό αλιευτικό που προσπαθεί να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού

Επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, όταν τουρκικά αλιευτικά εισήλθαν εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.) στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου, αλιεύοντας παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Στο σημείο έσπευσαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού για αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών, προχωρώντας σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις για άμεση αποχώρηση, οι οποίες όμως δεν εισακούστηκαν.

Μάλιστα, ένα από τα τουρκικά αλιευτικά προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός εκ των περιπολικών σκαφών.

Το πλήρωμα του Λιμενικού προχώρησε σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής, με αποτέλεσμα τα τουρκικά σκάφη να αποχωρήσουν από τα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα.

Τι αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ

Όπως υποστηρίζεται στα τουρκικά ΜΜΕ, δυνάμεις της ελληνικής ακτοφυλακής πυροβόλησαν 5 φορές το τουρκικό αλιευτικό σκάφος «Hasip Reis 3», το οποίο αλίευε στα ανοικτά των Διδύμων στις ακτές του Αιγαίου. Μετά την επίθεση, το σκάφος υπέστη υλικές ζημιές. Όπως αναφέρθηκε οι ελληνικές δυνάμεις απομακρύνθηκαν γρήγορα, όταν κατευθύνθηκαν προς την περιοχή κλιμάκια της τουρκικής ακτοφυλακής.

Το αλιευτικό σκάφος, το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι Τασμπουρούν στο κέντρο της περιοχής Διδύμων του Αϊδινίου τη νύχτα της 18ης Νοεμβρίου, βρέθηκε αντιμέτωπο με την παρέμβαση των ελληνικών μονάδων, καθώς ψάρευε στα ανοικτά των Διδύμων. Όπως αναφέρθηκε, το ελληνικό σκάφος της ακτοφυλακής που έφτασε στην περιοχή τα μεσάνυχτα πυροβόλησε 5 φορές το τουρκικό αλιευτικό σκάφος.

Αναφέρθηκε ότι τα πυρά πέρασαν κοντά από το σκάφος και προκάλεσαν ορατές ζημιές στο σκάφος.

Οι Τούρκοι αλιείς που βρίσκονταν στο σκάφος κατά τη στιγμή της επίθεσης ενημέρωσαν αμέσως την Τουρκική Ακτοφυλακή για το περιστατικό. Μετά την καταγγελία, στάλθηκαν άμεσα μονάδες στην περιοχή.

Μετά την έλευση της τουρκικής ακτοφυλακής, το ελληνικό σκάφος απομακρύνθηκε γρήγορα από την περιοχή.