Σημαντική είδηση:
29.05.2026 | 14:21
Τραγωδία στον Βόλο - 47χρονος πέθανε την ώρα που η κόρη του έδινε πανελλαδικές
Κοινωνικός τουρισμός: Καταγγελίες για απάτη – «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ
Ελλάδα 29 Μαΐου 2026, 15:20

Κοινωνικός τουρισμός: Καταγγελίες για απάτη – «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων του Κοινωνικού Τουρισμού

Νέα απάτη, αυτή τη φορά με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, καταγγέλουν δικαιούχοι του προγράμματος, μετά τα αντίστοιχα περιστατικά με τα fuel pass, την ΑΑΔΕ, τα ΕΛΤΑ και την Αττική Οδό.

Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν τη ΔΥΠΑ για πρακτικές που θεωρούν ότι δημιουργούν σύγχυση στους δικαιούχους

Η ΔΥΠΑ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες κρατήσεων, καθώς η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης δεν διατηρεί καμία συνεργασία, σχέση ή συμβατική σύνδεση με ιδιωτικές πλατφόρμες, ιστοσελίδες ή παρόμοιες επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα να ενεργεί για λογαριασμό της ή να παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες σχετικές με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις όπου τους ζητείται η καταβολή χρηματικού ποσού για υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως απαραίτητες για την αναζήτηση ή την πραγματοποίηση κράτησης στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η ανακοίνωση της ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενημερώνει τους δικαιούχους και τους παρόχους του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ότι δεν διατηρεί καμία συνεργασία, σχέση ή συμβατική σύνδεση με ιδιωτικές πλατφόρμες, ιστοσελίδες ή επιχειρήσεις που προσφέρουν, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες αναζήτησης, διαμεσολάβησης ή κράτησης καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η ΔΥΠΑ δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα να ενεργεί για λογαριασμό της ή να παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες σχετικές με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

Η επικοινωνία και η πραγματοποίηση κρατήσεων στα συνεργαζόμενα καταλύματα πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση τρίτου φορέα και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε προμήθειας ή αμοιβής προς εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ καλεί τους δικαιούχους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις όπου ζητείται η καταβολή χρηματικού ποσού για υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως απαραίτητες για την αναζήτηση ή την πραγματοποίηση κράτησης στο πλαίσιο του προγράμματος.

Παράλληλα, καλεί τους παρόχους του προγράμματος να ενημερώνουν άμεσα τη ΔΥΠΑ για οποιαδήποτε πρακτική θεωρούν ότι δημιουργεί σύγχυση στους δικαιούχους ή αξιοποιεί εμπορικά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χωρίς τη συναίνεσή τους.

Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων.

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη ενημέρωση για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού παρέχεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας και των ανακοινώσεων της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της.

