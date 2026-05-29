Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media

Στα 23 της χρόνια θεωρείται ένα από τα πιο hot ονόματα της pop μουσικής σκηνής των ΗΠΑ, έχοντας κερδίσει τρία βραβεία Grammy. Και το τρίτο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο, με τίτλο You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, θεωρείται μια από τις πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες του καλοκαιριού.

Ωστόσο, η νεαρή pop star, έχει ξεκινήσει ήδη να προμοτάρει τον επερχόμενο δίσκο της, με μια σειρά από εμφανίσεις – όπως αυτές που έδωσε στις αρχές του μήνα στην Ισπανία. Οι περισσότεροι έμειναν στην εντυπωσιακή ερμηνεία της και το νέο της single Drop Dead, ωστόσο αρκετοί ασχολήθηκαν με την εμφάνισή της στη σκηνή. Και συγκεκριμένα με το τι επέλεξε να φοράει.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ολίβια Ροντρίγκο δέχθηκε σωρεία αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή επέλεξε φορέσει ένα φόρεμα τύπου babydoll – και τώρα ήρθε η ώρα να απαντήσει.

«Αυτό με έχει στεναχωρήσει πολύ», δήλωσε η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Popcast των New York Times.

«Αυτό που είναι πραγματικά ανησυχητικό είναι ότι έχω φορέσει στη σκηνή ρούχα που ίσως ήταν πιο αποκαλυπτικά… και θεωρήθηκαν απόλυτα αποδεκτά. Αλλά το ότι ήμουν πλήρως καλυμμένη με ένα φόρεμα που κάποιοι θεώρησαν παιδικό, αυτό κρίθηκε ακατάλληλο. Θεωρώ πως δείχνει πόσο πραγματικά έχουμε κανονικοποιήσει την παιδοφιλία στην κουλτούρα μας», πρόσθεσε η Ροντρίγκο.

Όπως εξήγησε, τα κορίτσια μεγαλώνουν με μια γνώριμη προειδοποίηση: «Μην το φοράς αυτό γιατί τότε ένας άντρας θα σεξουαλικοποιήσει το σώμα σου και θα φταις εσύ». Είναι τόσο παράξενο», τόνισε.

Olivia Rodrigo Slams Criticism of Babydoll Dresses: ‘Really Shows How We Really Normalize Pedophilia in Our Culture’https://t.co/QfOyTkNa4l — billboard (@billboard) May 29, 2026

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα έσπευσε να διευκρινίσει πως η συγκεκριμένη ενδυματολογική επιλογή δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει. Αντιθέτως, όπως είπε, η έμπνευσή της προήλθε από την εμβληματική punk σκηνή της δεκαετίας του ’90.

«Ένιωθα ότι έμοιαζα στην Κάθλιν Χάνα ή την Κόρτνεϊ Λαβ, γυναίκες που αποτελούν πρότυπα για εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά ενώ η Κόρτνεϊ Λαβ μέσα από stories στο Instagram εξέφρασε τη στήριξή της προς τη νεαρή τραγουδίστρια.