Ολίβια Ροντρίγκο: Την μπέρδεψαν με εγκληματία στον Καναδά και τη συνέλαβαν

Θυμάστε εκείνη τη φορά που πήγατε διακοπές, ενώ μόλις χωρίσατε, και στιγμιαία νομίζατε πως είδατε τον πρώην σας, χάριν του οποίου «πήρατε τα βουνά»; Μήπως εκείνη τη στιγμή σκεφτήκατε: «Μα, καλά… Πόσες είναι οι πιθανότητες να είναι πράγματι αυτός;». Ε, κάπως έτσι την πάτησε και η Ολίβια Ροντρίγκο, αλλά από την ανάποδη.

Η τραγουδίστρια Ολίβια Ροντρίγκο «έμπλεξε» σε μια αρκετά παράξενη περιπέτεια, καθώς ταξίδευε από τον Καναδά στο Πόρτλαντ, όταν οι Αρχές την μπέρδεψαν με μία εγκληματία. Μάλιστα, το όνομα της καταδιωκόμενης μοιάζει πολύ με αυτό της διάσημης μουσικού– τελικά, είναι πολλές οι πιθανότητες για ατυχείς συμπτώσεις.

Στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, η 21χρονη αποκάλυψε πως στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, βρέθηκε για πρώτη φορά «σε μπελάδες με τον Νόμο».

Olivia Rodrigo was interrogated by border patrol after being mistaken for a criminal https://t.co/6MvqJjuHkT pic.twitter.com/PymGwuj78S

— Page Six (@PageSix) October 30, 2024