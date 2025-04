Πέδρο Πασκάλ: Είμαι υπερπροστατευτικός με τους ανθρώπους που αγαπώ

Η τέχνη μιμείται τη ζωή και η ζωή την τέχνη και ο Πέδρο Πασκάλ δεν φαίνεται να αμφιβάλει καθόλου γι’αυτό. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε για τα κοινά που έχει με τον χαρακτήρα τον οποίο υποδύεται στην σειρά του HBO «The Last of Us».

Ο 49χρονος ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται μια ισχυρή και προστατευτική πατρική φιγούρα για την Έλι (την οποία υποδύεται η 21χρονη Μπέλα Ράμσεϊ), μοιράστηκε ότι μπορεί να ταυτιστεί με τις προστατευτικές ιδιότητες του χαρακτήρα του Τζόελ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με το καστ, σύμφωνα με το People.

«Όλη μου η πορεία βασίζεται σε βιβλία που διάβασα, σε ταινίες που είδα και στην τηλεόραση που παρακολούθησα. Και έτσι, θα αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη εμπειρία»

Η ταύτιση

«Είμαι υπερπροστατευτικός», δήλωσε ο Πασκάλ, 49 ετών, ενόψει της πρεμιέρας της 2ης σεζόν στο HBO στις 13 Απριλίου. «Προστατεύω τους ανθρώπους που αγαπώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το κύριο στοιχείο με το οποίο ταυτίζομαι».

Ο Πασκάλ αναγνώρισε επίσης την ψυχική επιβάρυνση που συνεπάγεται ο ρόλος ενός χαρακτήρα όπως ο Τζόελ, λέγοντας: «Είναι αυτή η εμπειρία, περισσότερο από κάθε άλλη που έχω ζήσει. Μου είναι δύσκολο να διαχωρίσω αυτό που περνούν οι χαρακτήρες και το πώς με κάνει να νιώθω».

«Κατά κάποιον τρόπο αυτό δεν είναι πολύ υγιές», συνέχισε. «Και έτσι, υποθέτω ότι αισθάνομαι κάπως τον πόνο τους, οπότε υποθέτω ότι έχω μια ανθυγιεινή νοοτροπία».

«Η αφήγηση ιστοριών είναι καταλυτική»

Ο Πέδρο Πασκάλ ανυπομονεί για τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς, η οποία βασίζεται στο βιντεοπαιχνίδι «The Last of Us» και απέδωσε την επιτυχία της σειράς στη δουλειά που έγινε για την παραγωγή της.

«Νομίζω ότι υπάρχει κάτι που είναι πραγματικά συναρπαστικό στο να δώσουμε ουσιαστικά σε όλους άλλη μια σεζόν μιας σειράς που όλοι αγάπησαν και για την οποία όλοι δούλεψαν τόσο σκληρά και έβαλαν τόσα πολλά», δήλωσε ο Pascal.

Τοποθετημένος σε «αποκαλυπτικούς» καιρούς, σχολίασε επίσης πώς ήταν να γυρίζει μια σειρά που μπορεί να θεωρηθεί παράλληλη με τον δικό μας κόσμο.

Και συνέχισε: «Για μένα, ξέρετε, μεγαλώνοντας, πάντα – και όλη μου η πορεία βασίζεται, ξέρετε – σε βιβλία που διάβασα, σε ταινίες που είδα και στην τηλεόραση που παρακολούθησα. Και έτσι, θα αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη εμπειρία».

«Κάτω από τέτοιες ακραίες συνθήκες, νομίζω ότι υπάρχει μια υγιής και μερικές φορές αρρωστημένη ευχαρίστηση σε αυτό το είδος της κάθαρσης», δήλωσε. Ενώ συμπλήρωσε πως αυτές οι αφηγήσεις μετατρέπονται «σε έναν ασφαλή χώρο για να δεις τις ανθρώπινες σχέσεις σε κρίση και σε πόνο και να σχεδιάσεις έξυπνα πολιτικές και κοινωνικές αλληγορίες, και με βάση τον κόσμο που ζούμε, και πολύ όμορφα και έξυπνα».

Η δεύτερη σεζόν της σειράς προβλέπεται να αντικατοπτρίζει το βιντεοπαιχνίδι «The Last of Us Part II» και θα φέρει πίσω αγαπημένα μέλη του καστ, αλλά και θα εισάγει νέα πρόσωπα στην πλοκή, όπως η Κάθριν Ο’ Χάρα.

*Πηγή: People, Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο της σειράς HBO «The Last of Us», Πηγή: imdb.com